La camiseta de España con dos estrellas: fecha de venta, dónde comprarla y precio tras ganar el Mundial 2026

¡España ya es campeona del mundo! La selección dirigida por Luis de la Fuente conquistó el Mundial 2026 tras imponerse a Argentina en la final gracias al gol de Ferran Torres, un triunfo que permitirá a La Roja lucir una segunda estrella sobre el escudo en su equipación oficial.

Ahora bien, entre celebraciones, la gran duda de miles de aficionados ya no es deportiva, sino comercial: ¿cuando sale a la venta la camiseta de España con dos estrellas: dónde se puede comprar y cuál va a ser su precio? Y sí, por suerte, ya hay respuesta para casi todas esas preguntas.

¿Cuándo sale y dónde comprar la camiseta de España con dos estrellas?

La camiseta de España con dos estrellas ya tiene fecha de lanzamiento. Adidas, patrocinador técnico de la selección, pondrá a la venta la nueva equipación oficial de La Roja el próximo 4 de agosto tras la conquista del Mundial.

Los aficionados que quieran hacerse con ella no tendrán que esperar hasta ese día. La reserva ya está disponible a través de la aplicación oficial de Adidas, que por el momento es el único canal habilitado para conseguir la camiseta antes de su llegada a las tiendas.

Para acceder a ella, basta con entrar en la página oficial de Adidas y dirigirse al apartado 'Stars Shine Together', la colección especial creada tras el histórico triunfo de España. Allí aparece ya la nueva camiseta roja con las dos estrellas sobre el escudo.

Dentro de esa sección ya figura la camiseta roja con las dos estrellas bordadas sobre el escudo. Al seleccionar el producto, la web redirige a la aplicación oficial de Adidas, donde puede completarse la reserva tanto del modelo masculino como del femenino.

Si la marca mantiene el mismo tallaje que la colección del Mundial 2026, estará disponible desde la XS hasta la 3XL.

¿Cuánto cuesta la camiseta de España con dos estrellas?

Adidas todavía no ha confirmado el precio oficial de la camiseta de España con dos estrellas, aunque todo apunta a que mantendrá el mismo importe que la equipación actual de La Roja, la que todavía luce una única estrella sobre el escudo.

De esta forma, no se esperan grandes cambios en el precio de lanzamiento de la nueva camiseta, que llegará al mercado el próximo 4 de agosto tras la conquista del Mundial.

Hasta entonces, los aficionados también pueden hacerse con el resto de la colección oficial de España, con modelos para adultos y niños que ya se han convertido en un recuerdo de un campeonato histórico para La Roja.

La camiseta que conmemora que España es campeón del mundo

En las tallas de adultos esta camiseta que conmemora la victoria de España contra Argentina se quedó sin unidades en cuestión de minutos. Por suerte, si tenéis pequeños en casa, todavía podéis conseguir una unidad para ellos, pero hay que darse prisa, porque tampoco tiene mucha disponibilidad.

Se trata de una camiseta roja, con la copa del mundo en el centro y por detrás el dorsal es el año en el que volvimos a ser campeones. Para que tu hijo, primo, sobrino o hermano nunca olvide el año en el que España hizo historia.

La primera equipación de España con la que consiguió el Mundial 2026

Si quieres vestir la misma camiseta que lucieron las estrellas de la selección española en el Mundial 2026, más vale no esperar demasiado. La demanda lleva siendo altísima desde el debut de La Roja y las últimas unidades son las que están disponibles.

La nueva primera equipación de España combina tradición e innovación en un diseño que mantiene intacta la esencia de la selección. Inspirada en los colores más emblemáticos de La Roja, incorpora materiales de última generación para ofrecer la máxima comodidad tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Además, cuenta con tejido transpirable y tecnología Climacool+, diseñada para favorecer la ventilación y ayudar a mantener la piel fresca y seca incluso en los momentos de máxima tensión. Perfecta para animar a España durante los partidos, pero también para lucirla en el día a día.

La primera equipación del Mundial pensada para los más pequeños

Este Mundial ha sido un hecho histórico para España. Y si todavía no tienes la camiseta oficial de la selección, esta puede ser tu última oportunidad para hacerte con ella, tras el gran triunfo de nuestro equipo.

Además, la nueva equipación de España para el Mundial 2026 también está disponible en versión infantil, para que los más pequeños puedan recordar con orgullo la hazaña de sus ídolos. Una opción perfecta para que toda la familia conmemore el torneo con los colores de la selección y apoye al equipo de Luis de la Fuente también en los próximos partidos

La segunda equipación de España para el Mundial 2026 a punto de quedarse sin stock: la gran favorita

Esta equipación ha sido la revolución para todos los seguidores. Sin duda, la segunda equipación de España para el Mundial 2026 es una de las más originales que ha presentado la selección en los últimos años.

En un elegante tono blanco roto y detalles en burdeos y dorado, esta camiseta está inspirada en la tradición literaria española y en los antiguos manuscritos que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Su diseño combina ese guiño a la historia con un estilo moderno pensado para los aficionados de hoy.

La camiseta de la equipación de España más solicitada: tiene todavía stock para los niños

Y para que toda la familia pueda apoyar a La Roja, esta segunda equipación también está disponible en versión infantil.

Una opción diferente para animar a la Roja

Si buscas una camiseta diferente para animar a la selección española tras el Mundial 2026, esta versión femenina de la segunda equipación es una de las más llamativas de la colección. Se trata de una opción más moderna para poder llevar en cualquier ocasión, no solo cuando juegue España. Además, su corte por encima de la cintura le aporta un toque actual y diferente.

Si prefieres la equipación retro, Adidas ha sacado la del Mundial 1994

Si eres un amante de las camisetas retro, Adidas ha recuperado una de las equipaciones más recordadas de la selección española. Esta camiseta homenajea el diseño que lució España durante el Mundial de 1994, una prenda que marcó a toda una generación y que sigue ocupando un lugar especial entre los seguidores de La Roja.

Mantiene los característicos detalles geométricos en amarillo y azul sobre el tradicional fondo rojo, respetando la esencia del diseño original que vistieron algunas de las grandes figuras del fútbol español de la época. Además, incorpora materiales actuales que mejoran la comodidad y el ajuste respecto a la versión histórica.

Su corte clásico y su estilo retro la convierten en una opción perfecta tanto para coleccionistas como para quienes buscan una camiseta diferente para lucir en el día a día o durante los partidos de la selección.

Un modelo de camiseta llamativo que vas a querer para usar para todo

Otro de los modelos que está disponible es el de calentamiento. Los jugadores de la selección española lucieron esta llamativa camiseta diseñada por Adidas para el Mundial 2026. Una prenda que destaca por su diseño moderno y dinámico, inspirada en los colores y la energía que caracterizan a La Roja.

También puedes llevar la camiseta de Unai Simón, Joan García y David Raya

Esta camiseta de portero de la selección española para el Mundial 2026 es una opción perfecta para seguir apoyando a La Roja de una forma diferente. Se trata del mismo diseño que llevaron los porteros del combinado nacional durante la competición.

Su diseño exclusivo, diferente al de las equipaciones de los jugadores de campo, la convierte en una de las prendas más originales de la colección oficial de España para el Mundial de 2026. Una camiseta ideal para quienes quieren apoyar a figuras como Unai Simón.

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