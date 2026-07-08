¡Adiós comisiones! Descubre imagin: tu cuenta 100 % online sin gastos extra

Abrir una cuenta bancaria no se parece en nada a lo que era hace unos años o, al menos, no debería parecerse. Ahora, porque usamos el móvil para todo (pagar, abrir la puerta de casa, controlar la iluminación, escanear documentos…) y no es necesario desplazarse a una oficina para hacer trámites que perfectamente podemos hacer desde casa con conexión a internet. Por ejemplo, abrir una cuenta 100% online y sin comisiones.

La oferta de banca digital en la actualidad es amplia, aunque no todas las entidades ofrecen lo mismo. Una de las opciones más completas en 2026 es la cuenta online sin comisiones de imagin, sin comisiones de apertura ni de mantenimiento y con un uso 100% digital desde la app.

¿Qué significa tener una cuenta online y sin comisiones?

Qué significa tener una cuenta online y sin comisiones / Cortesía

Si hoy en día todo se puede hacer desde el móvil, ¿por qué iba a ser diferente con las gestiones y trámites bancarios? Esa es la filosofía de la banca digital y de entidades como imagin, que traslada la operativa diaria bancaria a una app móvil.

De hecho, es posible abrir una cuenta bancaria desde el móvil o desde un ordenador, consultar el saldo, hacer transferencias y cualquier otra gestión. Eso sí, lo que valoran muchos clientes en la actualidad (y es una razón de peso para cambiarse de entidad) es el respaldo de una marca consolidada. En este caso, imagin cuenta con más de 25.000 gestores especializados y una red de más de 11.000 cajeros de CaixaBank repartidos por todo el país.

Y además estas cuentas online suelen ser sin comisiones, como es el caso de la cuenta imagin, que no tiene comisiones de apertura ni de mantenimiento, y además puedes pagar en cualquier divisa del mundo sin comisiones.

Esto es lo que debes tener en cuenta antes de elegir una cuenta sin comisiones

Esto es lo que debes tener en cuenta antes de elegir una cuenta sin comisiones / Cortesía

Lógicamente, el auge de la banca digital nos obliga a buscar entidades para abrir una cuenta bancaria con características a tener en cuenta:

Si la cuenta es 100% sin comisiones o depende de otros requisitos (nómina, ingresos mínimos o uso mensual).

o depende de otros requisitos (nómina, ingresos mínimos o uso mensual). Comprueba si hay comisiones por tener tarjetas, hacer transferencias internacionales o retiradas de efectivo.

Asegúrate de que p uedas operar a diario desde el móvil y sin necesidad de acudir a la oficina.

y sin necesidad de acudir a la oficina. La entidad debe ser transparente para acceder a tus datos y movimientos siempre que quieras.

para acceder a tus datos y movimientos siempre que quieras. Cuanto más fácil sea domiciliar pagos y suscripciones , mucho mejor.

sea , mucho mejor. Cualquier extra te puede venir bien (bonificación por domiciliar tu nómina, cashback, control de gasto, promociones exclusivas…).

imagin: una cuenta que abres en minutos y gestionas desde el móvil

imagin: una cuenta que abres en minutos y gestionas desde el móvil / Freepik

De todas las opciones de banca digital que encontramos hoy en el mercado, la cuenta online sin comisiones de imagin es una de las más completas. Sobre todo, porque está muy centrada en la simplicidad y es fácil operar al 100% desde el móvil. Incluso aunque no seas muy amigo de la tecnología. Estos son los pasos a seguir para abrir tu cuenta imagin, y no te llevará más de unos minutos:

Descarga la app de imagin en tu móvil (Android o iOS). Crea un usuario y date de alta como cliente de la entidad con tus datos personales. Confirma tu identidad y sube una foto de tu DNI o pasaporte. Indica la finalidad de la cuenta (ahorro, nómina…) y tu actividad (empleado, desempleado, estudiante…). Confirma tus datos ¡y empieza a operar!

Por qué imagin destaca frente a otras cuentas online

Por qué imagin destaca frente a otras cuentas online / Cortesía

Para empezar, porque imagin es la banca digital de más de 4 millones de clientes. Y además de la ausencia de comisiones, una de las razones principales es el funcionamiento 100% digital. Desde la app de imagin puedes:

Controlar movimientos con notificaciones al instante.

Hacer transferencias y Bizum.

Domiciliar suscripciones y recibos en pocos pasos.

Llevar un control de tus gastos e ingresos.

Pagar con una tarjeta gratis, también libre de gastos de emisión y de mantenimiento.

Hacer pagos en el extranjero en cualquier divisa y sacar dinero en cajeros sin comisiones.

Tendrás acceso a beneficios extra (descuentos, conciertos, tiendas, cashback…).

No es obligatorio domiciliar tu nómina para abrir una cuenta imagin, pero si decides hacerlo en los 4 primeros meses, te llevas hasta 250€ de bonificación. Puedes hacerlo en solo 4 pasos y, de hecho, 1 de cada 2 clientes de imagin tiene domiciliada la nómina. Además, puedes conseguir hasta 500€ extra si llevas a tus amigos a imagin (50€ por amigo).

Preguntas frecuentes

¿Se puede abrir una cuenta 100% online sin ir a una oficina?

Sí. De hecho, esa es la naturaleza de las cuentas online. En el caso de imagin, puedes abrirla desde la app móvil sin necesidad de pisar una oficina.

¿Qué significa que la cuenta sea sin comisiones?

Depende de la entidad. Puede incluir ausencia de mantenimiento, apertura o de uso, aunque siempre deberías revisar las condiciones antes de abrir una cuenta sin comisiones.

¿Cuánto se tarda en abrir una cuenta online?

Por lo general, como en imagin, el proceso se puede hacer en pocos minutos desde la app.

¿Qué puedo hacer desde una cuenta totalmente digital?

Toda la operativa diaria de una cuenta bancaria, como consultar saldo, hacer transferencias, pagos, domiciliar los gastos y recibos.

¿Es seguro operar solo desde el móvil?

Sí, siempre que la entidad cuenta con sistemas de seguridad avanzados y el usuario se proteja con una contraseña fuerte. En el caso de imagin, incluye CaixaProtect para navegar seguro y sistemas avanzados de ciberseguridad.

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