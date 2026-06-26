Qué es La Cuponera y cómo funciona: las claves de la app de cashback que arrasa entre los ahorradores

Es posible que, buscando manera de ahorrar en la compra, hayas dado con la app de cashback de La Cuponera. Se ha convertido en una de las aplicaciones más populares, porque permite recuperar parte del dinero gastado en productos de primeras marcas.

Sin embargo, cuando alguien descubre este tipo de herramientas por primera vez, es normal que surjan preguntas: ¿cómo funciona exactamente? ¿Es seguro compartir mis datos? ¿Qué ocurre si no llego al mínimo de 10 euros para cobrar? ¿En qué establecimientos puede utilizarla? Las dudas de amontonan y resolverlas por uno mismo puede ser complicado.

Para ayudarte a decidir si La Cuponera es o no para ti, hemos recopilado las preguntas más frecuentes sobre la plataforma y las respondemos de forma clara y transparente para que tengas toda la información que necesitas tener antes de empezar a ahorrar con esta app.

Qué es exactamente La Cuponera y por qué es tan popular

La Cuponera es una aplicación de cashback que permite recuperar dinero por la compra de algunos productos de primeras marcas. En lugar de ofrecer puntos o participar en sorteos, la plataforma devuelve una parte del importe gastado en productos seleccionados.

Su popularidad ha crecido porque permite ahorrar en compras semanales sin cambiar de supermercado ni renunciar a marcas conocidas como, por ejemplo, Fairy, Ariel, Pantene, Oral-B, Gillette o Evax, entre otras. El usuario compra como siempre y, tras validar el ticket, recibe un reembolso que se acumula en su cuenta.

Cómo funciona la Cuponera

Cómo funciona la cuponera / Cortesía

Esta es probablemente la pregunta más habitual entre quienes llegan a la plataforma por primera vez. El proceso se resume en unos pocos pasos:

Registrarte gratuitamente en la aplicación. Seleccionar las promociones activas que te interesen. Comprar los productos participantes en cualquier supermercado, farmacia o perfumería. Tomar una fotografía del ticket de compra directamente desde la app. Esperar que sea validado y el reembolso se ingrese en tu saldo.

No es necesario introducir códigos promocionales ni presentar cupones en caja. Todo el proceso se realiza desde el móvil.

En qué establecimientos puedo utilizar las promociones

Una de las principales ventajas de La Cuponera es que no obliga a comprar en una cadena concreta. Las promociones son válidas en supermercados físicos y establecimientos habituales, como farmacias y perfumerías, siempre y cuando el producto adquirido coincida con las condiciones especificadas en cada oferta.

Esto significa que puedes seguir comprando donde normalmente haces tu compra semanal sin necesidad de modificar tus rutinas. No importa dónde suelas comprar de forma habitual, solo tienes que subir después tu ticket de la compra a la app o la web.

Qué marcas participan

Qué marcas participan o están presente en La Cuponera / Freepik

Las promociones se actualizan cada poco tiempo, pero la aplicación trabaja siempre con algunas de las marcas más conocidas del mercado. Entre ellas destacan:

Fairy

Ariel

Pantene

Oral-B

Gillette

Evax

Tampax

Dodot

AmbiPur

H&S

Lenor

La presencia de primeras marcas es precisamente uno de los aspectos que más valoran los usuarios, ya que permite ahorrar sin tener que sustituir productos de confianza por alternativas desconocidas o de menor calidad.

¿Devuelven dinero de verdad?

Sí. A diferencia de otros programas de fidelización que ofrecen puntos, descuentos futuros o sorteos, el cashback consiste en dinero real que se acumula en tu cuenta dentro de la aplicación. Cuando alcanzas el importe mínimo requerido, que en este caso son 10 euros, puedes solicitar el reembolso mediante Bizum o transferencia bancaria.

¿Cuánto dinero puedo llegar a ahorrar?

La cantidad dependerá de las promociones activas y de la frecuencia con la que utilices la aplicación, pero para que te hagas una idea, estas son algunas de las promociones activas actualmente:

4 € de reembolso por la compra de una unidad de Fairy Platinum Plus .

. Reembolso del 50% (o un máximo de 5,20€) en la compra de un pack de compresas Ausonia Discreet Mini 50, Normal 39, Extra 34, Maxi 28 o Extra Plus 28.

(o un máximo de 5,20€) en la compra de un pack de Discreet Mini 50, Normal 39, Extra 34, Maxi 28 o Extra Plus 28. Reembolso del 50% en la compra de un aceite Fiji de Herbal Essences.

Qué tipo de promociones se activan

Qué tipo de promociones se activan / Cortesía

En La Cuponera puedes encontrar diferentes tipos de promociones.

Productos completamente gratuitos mediante reembolso.

Devoluciones del 50% del importe pagado.

del importe pagado. Reembolsos fijos de varios euros .

. Promociones especiales tipo 2x1 o 3x2.

Además, un mismo ticket puede incluir varios productos promocionados, lo que permite acumular diferentes reembolsos en una sola compra.

¿Cuánto tarda en validarse un ticket?

Normalmente, la validación se realiza en un plazo aproximado de hasta 72 horas. Durante ese tiempo, el sistema verifica que la compra cumple las condiciones de la promoción seleccionada.

Desde la propia aplicación es posible consultar en todo momento el estado de cada ticket y comprobar si se encuentra pendiente, validado o rechazado.

¿Cuánto tarda en llegar el dinero?

Una vez que solicitas el reembolso y cumples los requisitos establecidos, el pago se tramita mediante Bizum o transferencia bancaria. Los plazos concretos pueden variar en función del método de pago seleccionado, pero no suele tardar más que unos pocos días si se trata de una transferencia y es algo inmediato si se opta por Bizum.

¿Qué pasa si no llego a los 10 euros?

Qué pasa si no llego a los 10 euros / Cortesía

El límite 10 euros cashback corresponde al saldo mínimo necesario para solicitar el retiro del dinero. Si todavía no has alcanzado esta cantidad, el importe permanece guardado en tu cuenta y sigue sumándose con cada nueva promoción validada. Es decir, puedes continuar acumulando reembolsos hasta alcanzar el mínimo requerido para solicitar el pago.

¿Caduca el dinero acumulado?

El saldo acumulado caduca en un plazo de 90 días. Aunque para algunas personas esto es una desventaja, la realidad es que es un período de tiempo lo suficientemente largo para alcanzar el mínimo requerido, gracias a la cantidad de promociones existentes.

¿Tengo que pagar por utilizar la aplicación?

¡Para nada! El registro y el uso de La Cuponera son gratuitos, por lo que no existe ninguna cuota de suscripción ni costes asociados a la participación en las promociones. Simplemente seleccionas las ofertas disponibles y decides si te interesa aprovecharlas durante tus compras semanales o mensuales.

¿Es seguro subir una fotografía de mi ticket?

Sí. La fotografía del ticket es necesaria para verificar que la compra se ha realizado correctamente y comprobar que cumple las condiciones de la promoción, y la información se utiliza únicamente para validar los productos adquiridos y gestionar el reembolso correspondiente. Además, todo el proceso se realiza desde la propia aplicación, sin necesidad de compartir datos innecesarios con terceros.

¿La Cuponera es fiable?

La cuponera es fiable / Cortesía

Cuando alguien descubre una plataforma de cashback, es lógico preguntarse si realmente funciona. Precisamente por eso, una de las claves del crecimiento de La Cuponera ha sido apostar por un sistema transparente y fácil de entender.

El usuario conoce desde el principio:

Qué producto debe comprar.

debe comprar. Cuánto dinero va a recibir.

va a recibir. Cuáles son las condiciones de la promoción .

. Cuándo podrá solicitar el reembolso.

Además, el estado de cada ticket y de cada devolución puede consultarse directamente desde la aplicación. Así, esta visibilidad del proceso ayuda a generar confianza y permite controlar en todo momento el ahorro acumulado.

¿Puedo aprovechar varias promociones al mismo tiempo?

Esto es, en realidad, una de las estrategias más interesantes para maximizar el ahorro. Si compras varios productos incluidos en promociones activas, puedes incluirlos en un mismo ticket y recibir los reembolsos correspondientes de cada uno de ellos, siempre que cumplan las condiciones indicadas.

Es cierto que en algunas promociones se detalla que no son acumulables con otras, pero muchas sí que lo son.

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