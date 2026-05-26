El error que muchos cometen antes de viajar y que puede acabar en una factura imposible de pagar

El ataque de un tiburón en las aguas de Maldivas le cambió la vida a un turista español en cuestión de segundos. Un viaje soñado, de esos que se planifican durante meses, terminó convertido en una urgencia médica, una operación de extrema gravedad y una factura que pocos viajeros podrían asumir sin ayuda.

Y aunque este es un caso extremo, seamos sinceros: somos muchos los que descartamos la opción de contratar un seguro de viaje, porque cuando imaginamos un mal viaje solemos pensar en cosas menores: un vuelo retrasado, una habitación que no es como en las fotos o una maleta que tarda en llegar. Pero rara vez pensamos en una urgencia médica, una cancelación inesperada o un accidente lejos de casa. Al fin y al cabo, siempre creemos que "eso no nos va a pasar a nosotros".

La realidad es que los imprevistos no entienden de destinos, presupuestos ni duración del viaje. Por eso, cada vez más viajeros incorporan el seguro como una parte esencial del viaje, no como un extra opcional, sino como una capa de tranquilidad. Especialmente en los últimos años, cuando muchos destinos incluso lo exigen como requisito de para entrar.

Ahora bien, entre tantas opciones, la pregunta es inevitable: ¿qué seguro de viaje elegir? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuánto cuesta?

Por qué elegir un buen seguro de viaje puede evitarte una factura imposible de pagar

Cuáles son las coberturas esenciales que debe tener tu seguro de viaje / Freepik

Intermundial se ha consolidado como uno de los grandes referentes en seguros de viaje. Con más de 30 años de experiencia, es una de las opciones más recomendadas por viajeros que buscan algo claro: protección real cuando algo no sale como estaba previsto.

Entre sus coberturas no faltan:

Asistencia médica por enfermedad o accidente

Cancelación o interrupción del viaje por causas justificadas

Pérdida, daño o retraso del equipaje

Responsabilidad civil si causas daños a terceros

Aunque lo que hace especial a este seguro es que cuenta con una cobertura de viaje moderna y flexible y está operativo las 24 horas. ¿Te dejaste la medicación o la maleta va a llegar con demora? Una llamada, un mensaje o, simplemente, contactar a través de la app es suficiente para que tengas una receta electrónica válida en la farmacia más cercana. ¿Un accidente? Intermundial se encarga de la gestión de traslados y repatriación si es necesario.

Cuáles son las coberturas esenciales que debe tener tu seguro de viaje

Más allá de la marca, hay tres pilares básicos que conviene tener en cuenta:

Asistencia médica y sanitaria en el extranjero, con buena cobertura y repatriación incluida.

Cancelación o interrupción del viaje por causas justificadas, desde problemas de salud hasta imprevistos laborales.

Responsabilidad civil en destino, para cubrir posibles daños a terceros.

Cuánto cuesta un seguro de viaje y cómo funciona

A diferencia de otras opciones con tarifas cerradas, Intermundial adapta el precio del seguro al viaje que vayas a realizar. No es lo mismo una escapada de pocos días que unas vacaciones largas o un viaje con múltiples destinos.

Cuánto cuesta un seguro de viaje y cómo funciona / Intermundial

Para calcular el precio, se tienen en cuenta factores como el destino, las fechas del viaje, el país de origen y el número de viajeros. A partir de ahí, el seguro se ajusta a las necesidades reales de cada caso.

El resultado: una cobertura más personalizada y alineada con el tipo de viaje.

Qué seguro necesitas según el tipo de viaje que vayas a hacer

No todos los viajes tienen las mismas necesidades, y por eso tiene sentido que el seguro se adapte a cada tipo de experiencia. A continuación, te dejamos un pequeño esquema de algunos de los seguros que ofrece Intermundial, pensados para cubrir diferentes perfiles de viajero:

Seguros de viaje internacional. Es el más vendido del mercado. Perfecto para escapadas o vacaciones de corta o media duración. Incluyen los imprescindibles ya mencionados (asistencia médica, cobertura de cancelación, pérdida de equipaje…) y es sin límite de edad. Además, destacar que cuenta con tres modalidades mini, estándar y premium.

Perfecto para escapadas o vacaciones de corta o media duración. Incluyen los imprescindibles ya mencionados (asistencia médica, cobertura de cancelación, pérdida de equipaje…) y es sin límite de edad. Además, destacar que cuenta con tres modalidades mini, estándar y premium. Seguro de viajes anuales multiviaje. Idóneo para viajeros frecuentes; se recomienda para quienes viajan varias veces al año. Este seguro te protege en todos los viajes que realices durante un periodo determinado, reiniciando coberturas en cada uno. Suele ser una opción muy económica si tienes varios viajes en mente y no implica contratar un seguro para cada desplazamiento.

El seguro Schengen low cost que cubre asistencia médica y viajes internacionales

El seguro Schengen low cost que cubre asistencia médica y viajes internacionales / Intermundial

Diseñado para residentes fuera de España que quieren viajar por Europa, este seguro Schengen cubre gastos médicos, repatriación y equipaje en los países que forman parte del espacio Schengen. Se trata de una opción práctica para cumplir los requisitos de entrada y viajar con mayor tranquilidad.

El seguro está disponible en dos modalidades. La primera, go | schengen, está pensada para quienes solo necesitan la cobertura mínima exigida para obtener la visa o viajar dentro de Europa, con un precio inferior a un euro. La segunda, go | world, amplía las coberturas y permite viajar también a destinos fuera del espacio Schengen, como Reino Unido o Estados Unidos, por alrededor de cinco euros.

El seguro de cancelación que te devuelve el dinero si debes interrumpir tu viaje

El seguro de cancelación que te devuelve el dinero si debes interrumpir tu viaje / Cortesía

Un accidente durante las vacaciones, la hospitalización de un familiar o cualquier imprevisto de última hora pueden obligarte a cancelar o interrumpir el viaje antes de tiempo. Con este seguro podrás recuperar el coste de la parte no disfrutada y viajar con mayor tranquilidad.

Se ha convertido en una de las alternativas más prácticas para quienes reservan vuelos, hoteles o actividades no reembolsables, ya que cubre hasta 6.000 euros por cancelación debido a motivos de salud, trabajo, problemas legales y otras 27 causas justificadas. Además, puede contratarse desde solo 13 euros y hasta 17,49 euros por persona.

Seguros de viaje de larga estancia . Está pensado para grandes viajes, nómadas digitales..

. Está pensado para grandes viajes, nómadas digitales.. El seguro que te devuelve el dinero de tus reservas y protege tus escapadas deportivas

Un seguro perfecto para practicar o realizar deporte / Cortesía

Cancelar un viaje a última hora puede convertirse en un problema si la aerolínea, el hotel o cualquier proveedor no reembolsa el importe completo de la reserva. Con go | cancellation podrás recuperar todo el dinero pagado y viajar con mayor tranquilidad ante cualquier imprevisto.

Además, estos seguros también protegen la práctica deportiva, incluso en actividades de riesgo o fuera de pista, e incluyen cobertura para equipamiento y clases no disfrutadas. Una solución pensada para quienes quieren disfrutar de sus vacaciones sin preocupaciones y con la seguridad de estar cubiertos en todo momento.

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