Murdoku: el juego de lógica que mezcla sudoku y crímenes y está arrasando en Amazon

Las redes sociales son las que marcan las tendencias hoy en día, y los murdokus se han convertido en una de ellas. Basta darse una vuelta por TikTok o Instagram para ver cómo este tipo de libros han pasado a convertirse en uno de los pasatiempos más comentados del momento. Detrás de este impulso está, en gran parte, el efecto viral de las redes, donde las recomendaciones se multiplican y convierten cualquier producto en tendencia en cuestión de días.

En ese contexto han aparecido los murdokus, una propuesta que mezcla la lógica de los puzzles con pequeñas historias de misterio. La idea es sencilla, pero engancha: cada reto plantea un caso que hay que resolver a partir de pistas, cruzando información y aplicando deducción. Esa combinación es la que está llamando la atención de tantos usuarios.

Murdoku: qué es y cómo se juega

Antes de nada conviene explicar un poco sobre esta nueva tendencia en redes sociales. El Murdoku es un tipo de acertijo que mezcla lógica tipo sudoku con historias de misterio. En lugar de limitarse a rellenar números, aquí te conviertes en una especie de detective: tienes que resolver un caso (normalmente un crimen) utilizando las pistas que te dan.

Cada página o reto plantea una pequeña historia: hay varios sospechosos, lugares, objetos o momentos, y el objetivo es descubrir qué ha pasado (por ejemplo, quién es el culpable). Para ello, te dan una serie de pistas escritas que tienes que analizar.

Entre los más vendidos y destacados por los usuarios se encuentra este libro con 80 acertijos de lógica y asesinatos

A medida que avanza, la dificultad aumenta y se vuelve más desafiante, lo que mantiene el interés durante toda la lectura. Es un libro pensado para quienes disfrutan pensando, probando hipótesis y resolviendo misterios paso a paso de una forma más interactiva.

Así se juega a los Murdokus

El funcionamiento se parece al de un sudoku o una tabla lógica pero de una manera diferente:

Tienes una cuadrícula o tabla con datos (personas, lugares, horas, etc.)

(personas, lugares, horas, etc.) Lees las pistas que te dan (por ejemplo: “el sospechoso A no estaba en la cocina”)

que te dan (por ejemplo: “el sospechoso A no estaba en la cocina”) Vas tachando o marcando opciones para descartar lo que no encaja

para descartar lo que no encaja Cruzas información hasta que solo queda una combinación posible

Con eso, llegas a la solución del caso

Si te animas a probarlo o ya te has enganchado a este juego, te dejamos el murdoku más vendido para que investigues y busques al responsable de cada crimen.

Este juego no se basa solo en números, sino que combina historia y misterio en cada reto. Para resolverlo es necesario usar la deducción paso a paso, más que la intuición, analizando las pistas con cuidado. Además, cada caso es independiente, por lo que se puede hacer en cualquier momento, y tiene un punto muy adictivo que invita a seguir resolviendo el siguiente enigma.

Además, el formato se presta mucho a compartir. En redes sociales encontramos quienes enseñan cómo avanzan en los casos, otros comentan teorías o muestran sus soluciones, y eso genera una especie de comunidad en torno al libro.

La razón por la que estamos volviendo a comprar libros de acertijos es bastante lógica: estamos saturados de pantallas. Pasamos el día recibiendo estímulos en el móvil y, al final, necesitamos un respiro. Una buena forma de tenerlo es haciendo este tipo de juegos que te obligan a pararte, a leer con atención y a pensar un poco después de estar horas pegados al ordenador o a Instagram.

Ahora la gente los busca porque es una forma de ocio que te aporta algo más. Te deja esa satisfacción de haber resuelto un reto por ti mismo y, de paso, te sirve para desconectar del mundo digital de una forma que engancha de verdad. Al final, ejercitar la mente se ha convertido en el nuevo planazo para el tiempo libre y si aún no lo has probado este es un buen momento de hacerlo.

La tendencia que arrasa en el mercado

Todo parece apuntar a que no es una moda pasajera, sino que algo está cambiando en cómo elegimos entretenernos. Ahora buscamos planes que, aparte de divertirnos, nos hagan pensar un poco, y ahí es donde estos libros han encontrado su sitio.

Lo bueno que tienen es que valen para cualquiera. Da igual si eres bueno resolviendo misterios o si es la primera vez que haces uno; hay opciones de sobra, desde las más básicas hasta algunas que te dejan la cabeza echando humo. Además, son la excusa perfecta para soltar el móvil, y desconectar con algo que te mantiene despejado. Al final, te ayudan a ejercitar la mente y que sirven para relajarse, algo que justifica el por qué está arrasando en ventas.

Otros libros de acertijos que no te puedes perder

Si te gusta investigar este es el libro que buscas

Es un libro de enigmas y misterios en el que el lector se convierte en detective. A través de una serie de casos tipo crimen, propone resolver qué ha pasado, quién es el culpable y cómo se ha producido cada situación, usando únicamente la lógica y la deducción.

Cada caso está diseñado como un pequeño reto independiente, lo que hace que la lectura sea dinámica y adictiva. No se trata solo de leer, sino de analizar pistas, relacionar datos y pensar como un investigador para llegar a la solución correcta.

Es un libro que ha ganado mucha popularidad porque consigue algo poco habitual: mezclar entretenimiento con un auténtico desafío mental. En conjunto, es una propuesta diferente dentro del mundo de los libros de acertijos, pensada para quienes disfrutan resolviendo enigmas y poniendo a prueba su ingenio.

El Murdoku de 80 acertijos que combina lógica y misterio

En cada reto, el lector se convierte en detective y debe analizar pistas, descartar opciones y cruzar información en una cuadrícula para descubrir qué ha ocurrido y quién es el culpable. Cada caso es independiente, con distintos niveles de dificultad, y está diseñado para poner a prueba la capacidad de deducción de forma progresiva. El formato combina ilustraciones, escenarios variados y lógica pura, lo que lo convierte en un entretenimiento adictivo para quienes disfrutan de los desafíos mentales y las historias de investigación.

El libro de escape room más vendido

El legado inesperado es un libro tipo escape room en el que el lector se convierte en protagonista de una historia llena de misterios, pistas y rompecabezas. A lo largo de sus páginas, hay que resolver diferentes acertijos para avanzar en la trama y descubrir los secretos que esconde la historia.

Se trata de una experiencia interactiva que combina narrativa y juego, pensada para quienes disfrutan de los retos de lógica y el suspense. Cada capítulo plantea desafíos distintos que obligan a observar, pensar y conectar ideas. Los usuarios lo valoran porque es muy entretenido, diferente a un libro tradicional y especialmente adictivo para quienes disfrutan resolviendo enigmas y participando activamente en la historia.

El juego de asesinato y misterio para los amantes de la investigación

Según los usuarios esta es la mejor opción si quieres divertirte y disfrutar de una verdadera investigación. La propuesta cambia por completo respecto a un libro tradicional. Aquí no se trata solo de leer y resolver acertijos, sino de enfrentarse a un caso como si fuera real, con documentos, pistas y pruebas que hay que analizar con detalle.

El formato está pensado como un dossier de investigación: hay que revisar información, cruzar datos y sacar conclusiones para descubrir qué ocurrió. Esa forma de jugar lo hace más inmersivo y diferente, ya que convierte al lector en protagonista del proceso. Por eso destaca entre los usuarios, que valoran sobre todo lo realista que resulta y lo bien que funciona.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.