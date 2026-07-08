La atención continuada, una alternativa ágil a las urgencias hospitalarias

Una torcedura de tobillo al bajar las escaleras. Un intenso dolor de oído que te despierta un sábado por la mañana. Una reacción alérgica inesperada. Son situaciones que requieren atención médica rápida, pero que no siempre justifican acudir a unas urgencias hospitalarias. Ante estos problemas cotidianos, muchos pacientes se enfrentan a la misma duda: ¿a dónde acudir para recibir atención cuanto antes, evitar largas esperas y obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuados sin pasar por un hospital?

Con ese objetivo funcionan los servicios de atención continuada de los Centros Médicos Sanitas Provença, en Barcelona, y Sanitas Sabadell, un modelo asistencial diseñado para resolver urgencias leves y procesos no hospitalarios de forma ágil, cercana y coordinada.

Centro Médico Sanitas Provença / D. R.

Accesibilidad e inmediatez

"La atención continuada responde a una necesidad evidente de la población en un contexto de aumento de la demanda asistencial. Nos permite ofrecer una solución ágil sin colapsar las urgencias hospitalarias, que están pensadas para atender problemas de salud de una proporción y gravedad muy distintas", explican desde los Centros Médicos Sanitas Provença y Sabadell.

Para los pacientes, las principales ventajas de este servicio son la accesibilidad y la inmediatez. "Se trata de un recurso asistencial pensado para dar respuesta a necesidades de salud no demorables, sin necesidad de cita previa, lo que aporta tranquilidad y confianza a nuestros usuarios", explican. Desde los centros añaden que "contar con un servicio sin cita previa en su entorno más cercano significa recibir atención en el momento exacto en que surge la necesidad, sin tener que adaptar o interrumpir la jornada diaria. Al ofrecer un ambiente más próximo, cómodo y menos saturado, evitamos desplazamientos, reducimos drásticamente los tiempos de espera y mejoramos su experiencia. En definitiva, garantizamos un proceso más ágil para los casos leves o moderados, lo que a su vez permite al hospital concentrar todos sus recursos en los pacientes más graves y complejos”.

El servicio de atención continuada permite resolver urgencias leves en el mismo día, sin cita previa y sin pasar por el hospital

Atención integral y coordinada

Ambos centros ofrecen atención continuada para mayores de 16 años, sin necesidad de cita previa. Provença presta servicio de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y Sabadell de 9:00 a 21:00; ambos abren también los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Principalmente atienden patologías agudas de baja y media complejidad como procesos infecciosos y respiratorios leves, problemas otorrinolaringológicos o dermatológicos, traumatismos menores, esguinces o gastroenteritis. “La enorme mayoría de estos casos se resuelve de forma completa y directa en el propio centro”, subrayan.

Para ello, disponen de un equipo multidisciplinar formado por médicos, personal de enfermería y otros profesionales sanitarios con amplia experiencia en la atención urgente. Los centros cuentan, además, con acceso a distintas especialidades médicas y circuitos de consulta rápida cuando el caso lo requiere.

Los recursos diagnósticos permiten realizar una valoración inicial precisa, apoyarse en pruebas de respuesta inmediata y, cuando es necesario, completar el estudio de forma ambulatoria, garantizando el seguimiento del paciente sin necesidad de ingreso hospitalario.

"La incorporación de tecnología sanitaria y la integración de los distintos servicios permiten reducir tiempos, mejorar la precisión diagnóstica y ofrecer una atención más eficiente y segura. Esta capacidad resolutiva facilita que el paciente reciba en un único acto asistencial tanto la valoración médica como las pruebas necesarias y el tratamiento correspondiente", explican.

Centro Médico Sanitas Sabadell / D. R.

Derivación hospitalaria

Esa capacidad de resolución y coordinación también resulta especialmente relevante cuando el paciente presenta una patología más grave que requiere atención hospitalaria. En esos casos, los profesionales realizan una primera valoración clínica, estabilizan al paciente cuando es necesario y coordinan la derivación al hospital de referencia.

"La seguridad del paciente es siempre nuestra prioridad. Cuando durante la valoración clínica identificamos signos de gravedad o situaciones que requieren recursos hospitalarios específicos, activamos de forma inmediata los protocolos de derivación", señalan.

El proceso incluye una evaluación médica completa, las pruebas necesarias para determinar el nivel de urgencia y la coordinación con los servicios de emergencias, trasladando toda la información clínica relevante para garantizar la continuidad asistencial. De este modo, el paciente llega al hospital con una orientación diagnóstica previa, garantizando una transición rápida, segura y eficiente.

Centro Médico Sanitas Provença / D. R.

Cercanía y continuidad asistencial

Más allá de la rapidez de respuesta, la atención integral y la capacidad diagnóstica, otro de los elementos diferenciales del servicio de atención continuada es la cercanía. Al tratarse del centro médico habitual del paciente, los profesionales conocen su historia clínica y pueden ofrecer una atención más personalizada y continuada, facilitando tanto el seguimiento como la coordinación con otros especialistas cuando resulta necesario.

Este enfoque, basado en la cercanía, la capacidad de resolución clínica y la orientación al paciente, convierte la atención continuada en uno de los servicios mejor valorados por quienes acuden a los Centros Médicos Sanitas Provença y Sabadell.