Así es la carrera para que la innovación biomédica no se quede en un cajón

Ese trayecto, a menudo largo y lleno de obstáculos, es precisamente el que pretenden acortar los Premios de Innovación en Salud VTSO-XarSMART, que el jueves pasado han abierto la convocatoria de su quinta edición con la voluntad de impulsar iniciativas biomédicas que puedan transformarse en soluciones reales para pacientes y profesionales sanitarios.

La iniciativa, promovida por Viladecans The Style Outlets e IDIBELL a través de la red XarSMART, se ha consolidado en los últimos años como una de las plataformas de apoyo a la transferencia de innovación sanitaria en Catalunya. El objetivo no es únicamente reconocer una buena idea, sino acompañarla en el proceso que la convierte en una herramienta útil dentro del sistema de salud.

La nueva convocatoria estará abierta hasta el 30 de octubre y se dirige a profesionales vinculados a centros sanitarios y de investigación de la provincia de Barcelona, así como a investigadores pertenecientes a la red XarSMART en toda Catalunya. El proyecto ganador recibirá una dotación valorada en 25.000 euros, repartida entre una aportación económica directa y servicios especializados destinados a facilitar la valorización y transferencia tecnológica de la propuesta.

El reto de llegar más allá de la publicación científica

En un ecosistema biomédico cada vez más competitivo, la investigación ya no se mide únicamente por el número de artículos publicados. Cada vez adquiere mayor relevancia la capacidad de convertir el conocimiento científico en diagnósticos, tratamientos o tecnologías que mejoren la vida de las personas.Ese cambio de paradigma ha puesto el foco en la llamada transferencia de conocimiento, un proceso que requiere financiación, asesoramiento empresarial, validación tecnológica y, en muchos casos, la creación de alianzas entre centros de investigación, administraciones y empresas privadas.

La convocatoria, promovida por Viladecans The Style Outlets e IDIBELL, a través de la red XarSMART, estará abierta hasta el 30 de octubre de 2026

Durante la presentación de la quinta edición, celebrada en Viladecans The Style Outlets, representantes institucionales y del ámbito científico coincidieron en destacar precisamente esa necesidad de colaboración. El encuentro reunió a responsables de la Diputación de Barcelona, el Departament de Salut, el Ayuntamiento de Viladecans, IDIBELL y la empresa gestora del centro comercial, NEINVER.

Para Óscar Mata, director de Asset Management de NEINVER, iniciativas como esta evidencian que la cooperación entre actores muy distintos puede contribuir a impulsar proyectos con impacto social y sanitario. Una idea que resume el espíritu de unos premios concebidos como punto de encuentro entre ciencia, empresa e instituciones públicas.

Cuando una idea se convierte en tratamiento

La mejor prueba del recorrido que pueden alcanzar estas iniciativas la ofrece el proyecto ganador de la última edición. Se trata de THOR, una plataforma de inmunoterapia avanzada desarrollada por un equipo liderado por Rafael Moreno en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).La propuesta plantea una terapia CAR-T universal y modulable frente al cáncer, diseñada para actuar contra distintos tumores utilizando una única fuente celular. El objetivo es doble: reducir los tiempos de espera asociados a las terapias personalizadas actuales y mejorar la tolerancia del tratamiento gracias a una activación más controlada del sistema inmunitario.

Sus responsables presentarán en diciembre los avances logrados desde que obtuvieron el premio, en un acto que servirá también para anunciar el ganador de esta quinta edición.

Cuatro años de proyectos con impacto

La trayectoria de los galardones permite dibujar una radiografía de algunas de las prioridades actuales de la innovación sanitaria. Desde programas de ejercicio terapéutico para pacientes con insuficiencia cardíaca hasta herramientas digitales para optimizar la atención del infarto agudo de miocardio, pasando por métodos menos invasivos para detectar cánceres ginecológicos.

Entre los proyectos reconocidos destaca GAIN-EC, una iniciativa impulsada por varios hospitales e instituciones nacionales e internacionales que busca identificar el cáncer de endometrio mediante una prueba de orina. También ODISEA, una plataforma digital orientada a mejorar la coordinación asistencial en pacientes con infarto. Antes, la primera edición distinguió un programa de marcha nórdica para personas con insuficiencia cardíaca desarrollado en el Hospital de Viladecans.Todos ellos responden a una misma lógica: soluciones que nacen del conocimiento científico, pero que aspiran a resolver problemas concretos de la práctica clínica.

Catalunya busca acelerar su ecosistema biomédico

La apertura de esta quinta convocatoria coincide con un momento de especial dinamismo para la investigación en salud en Catalunya. Centros como IDIBELL, hospitales universitarios, universidades y redes de innovación trabajan cada vez más orientados a transformar descubrimientos científicos en productos, servicios o empresas capaces de llegar al mercado. De esta manera, XarSMART ha centrado su actividad en ámbitos estratégicos como la medicina personalizada de precisión, las terapias avanzadas, los productos sanitarios y la ciencia de datos. El objetivo es reforzar las capacidades de investigadores y profesionales sanitarios para que las ideas surgidas en hospitales y laboratorios no se queden únicamente en el ámbito académico.