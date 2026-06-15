Entre mitos virales y ciencia: la importancia de la formación en nutrición

Las redes sociales han transformado la forma en que nos informamos sobre alimentación. Mientras hacemos scroll, nos asaltan dudas que parecen encontrar respuesta inmediata: ¿qué desayunar para adelgazar?, ¿es realmente malo el gluten?, ¿necesitamos suplementos vitamínicos? Basta con abrir TikTok para encontrar cientos de respuestas. El problema es que muchas de ellas son contradictorias, carecen de base científica o responden más a intereses comerciales que a criterios de salud.

En este contexto, resulta cada vez más necesario contar con profesionales capaces de distinguir entre opiniones y evidencia científica, y de trasladar el conocimiento de forma rigurosa y comprensible a la población.

Más allá de una tendencia viral

La alimentación tiene una influencia directa sobre la salud y la calidad de vida. Está relacionada con la prevención y el abordaje de enfermedades crónicas como la diabetes, las patologías cardiovasculares o la obesidad, pero también con ámbitos cada vez más relevantes como la salud mental, el rendimiento deportivo o el envejecimiento saludable.

Sin embargo, difundir recomendaciones útiles y adaptadas a cada persona requiere una formación. Esa es precisamente la función del dietista-nutricionista: interpretar la evidencia disponible, contextualizarla y convertirla en estrategias alimentarias ajustadas a las necesidades individuales y colectivas.

Ante la proliferación de mensajes poco rigurosos en las redes sociales, la formación universitaria desempeña un papel fundamental. No solo proporciona una base sólida de conocimientos científicos, sino que también desarrolla la capacidad crítica necesaria para evaluar la información y ofrecer recomendaciones nutricionales fiables, seguras y fundamentadas en la evidencia. “Antes de empezar el grado daba por válidos consejos sobre alimentación que veía en redes sociales porque parecían convincentes o estaban respaldados por personas con muchos seguidores. La carrera me ha enseñado a buscar la evidencia científica detrás de cada afirmación y a entender que no existen soluciones universales. Ahora soy mucho más crítica con la información que circula en internet y consciente de la responsabilidad que supone recomendar pautas alimentarias a otras personas”, explica Lluc Sànchez, estudiante del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la UVic-UCC.

Una profesión con impacto en la salud

Lejos de la imagen tradicional asociada a las consultas de nutrición, los dietistas-nutricionistas desarrollan su actividad en múltiples ámbitos. Su trabajo contribuye a mejorar la salud individual, pero también a abordar desafíos colectivos relacionados con la alimentación, la prevención de enfermedades y las desigualdades sociales en salud.

Es por eso que, la demanda de estos profesionales, sigue creciendo. El Grado en Nutrición Humana y Dietética, del campus Vic de la UVic-UCC, combina la formación científica con una orientación práctica. Los estudiantes adquieren conocimientos en ciencias biomédicas, alimentación y dietética, al tiempo que aprenden a evaluar el estado nutricional de las personas y diseñar intervenciones adaptadas.

La alimentación tiene una influencia directa sobre la salud y la calidad de vida. / D.R.

Flexibilidad con la experiencia universitaria

La UVic-UCC ofrece el grado en modalidad presencial y semipresencial, lo que permite compatibilizar los estudios con otras responsabilidades. En ambas opciones están garantizadas las actividades prácticas, el seguimiento docente y el acompañamiento académico.

El resultado es una propuesta flexible que facilita el acceso a la universidad sin renunciar a una experiencia formativa completa.