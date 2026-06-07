¿Qué es la terapia metabólica en cáncer? Los pacientes preguntan a los expertos

La terapia metabólica ha abierto la posibilidad de tratar algunos tipos de cáncer de una manera más precisa y personalizada gracias al uso de radiofármacos, que irradian las células cancerígenas sin prácticamente afectar a las sanas, reduciendo así los efectos secundarios. Un avance significativo que, como cualquier innovación médica, genera una buena dosis de esperanza, pero también toda una serie de preguntas. Para responderlas, la Cátedra UB–Cetir/QUAES de Diagnóstico y Terapia Metabólica organizó el jueves una mesa redonda en la que los propios pacientes plantearon sus dudas a los especialistas.

Plantearon sus cuestiones Jordi Aranda, miembro de la Associació Contra el Càncer a Barcelona (ACC), y Juan Carlos Gutiérrez, de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP), además de Josep Casal Mandico, paciente de terapia metabólica de Cetir Ascires. Y las respondieron el doctor Eduard Riera, responsable de Medicina Nuclear de Cetir Ascires; la doctora Pilar Paredes, adjunta de Medicina Nuclear del Hospital Clínic; y la doctora Begoña Mellado, responsable de Oncología GU del Hospital Clínic. Una conversación moderada por los doctores David Fuster y José Ramón García Garzón, director y director científico de la Cátedra UB–Cetir/QUAES.

¿En qué se diferencia la terapia metabólica?

Entre las cuestiones planteadas destacó la necesidad de entender qué es exactamente la terapia metabólica y cómo funciona. En este sentido, el doctor Riera explicó que la terapia metabólica permite convertir una herramienta de diagnóstico en una herramienta de tratamiento: “Primero identificamos dónde está el tumor y después dirigimos la radiación de forma muy precisa contra las células tumorales, actuando exactamente allí donde está la enfermedad y minimizando al máximo el impacto sobre los tejidos sanos”.

Otra de las dudas más recurrentes estuvo relacionada con las diferencias respecto a otros tratamientos oncológicos. La doctora Mellado explicó que “tanto la radioterapia como los tratamientos con radioisótopos utilizan la radiación como terapia. Son pequeñas bombas nucleares convertidas en medicamento que irradian y destruyen a las células malignas. La diferencia es que la radioterapia es externa y localizada, mientras que la terapia metabólica es un medicamento intravenoso que irradia desde dentro”.

¿Qué efectos secundarios puede tener?

Las preguntas relacionadas con los posibles efectos secundarios también ocuparon buena parte de la conversación. La doctora Paredes recordó que “como cualquier tratamiento hay algunos efectos secundarios, los más comunes son afectaciones de la sangre: pueden producir anemia o bajar las plaquetas. Por eso es muy importante que haya muy buena conexión entre el oncólogo y el médico nuclear, para coordinar bien todo el tratamiento y poderlo administrar de forma personalizada”.

En este sentido, la doctora Mellado añadió que los estudios comparativos realizados hasta la fecha muestran resultados favorables para los pacientes: “En los estudios en los que se han puesto cara a cara quimioterapia y terapia metabólica, los efectos secundarios han sido más manejables; se tolera bastante mejor por el paciente”.

¿Qué pacientes pueden beneficiarse?

Los especialistas también abordaron qué pacientes pueden beneficiarse actualmente de estos tratamientos, resaltando la eficacia cuando existe metástasis. “En la actualidad la aprobación en España es para pacientes que han recibido ya tratamientos hormonales y quimioterapia; eso no quiere decir que en pacientes con enfermedad más precoz no funcione, solo que los estudios siempre empiezan en pacientes con enfermedad más avanzada”, explicó la doctora Mellado.

Más allá de las indicaciones actualmente aprobadas en cáncer de próstata y tumores neuroendocrinos, los especialistas destacaron el potencial de esta disciplina en otros tipos de cáncer. “Actualmente hay numerosos ensayos clínicos en marcha en diferentes tumores, como el cáncer de mama y otros tumores sólidos. Esto hace pensar que muchos de los avances que hoy estamos viendo en teragnosis en cáncer de próstata podrían extenderse también a estas patologías en los próximos años”, aseguró la doctora Paredes.

De esta forma, con preguntas claras y respuestas detalladas, el encuentro organizado por la Cátedra UB–Cetir/QUAES de Diagnóstico y Terapia Metabólica permitió generar un espacio de diálogo directo y cercano entre pacientes y profesionales sanitarios, poniendo en valor la importancia de incorporar la voz del paciente también en la construcción de la conversación sobre su enfermedad y tratamiento.