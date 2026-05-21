Avances en tecnología láser para ver bien sin gafas

Como alternativa a las gafas, actualmente existen diferentes procedimientos capaces de corregir defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, además de ofrecer soluciones para la presbicia o “vista cansada”. Entre ellos destacan las cirugías basadas en láser y la implantación de lentes intraoculares, tratamientos que se adaptan a las necesidades visuales de cada paciente, priorizando la seguridad y la precisión.

El Dr. Carlos Martín, especialista en cirugía refractiva de IMO Grupo Miranza, clínica líder en oftalmología, nos lo explica.

Marcar la diferencia con una milbillonésima de segundo

Las técnicas de cirugía refractiva con láser —como PRK, LASIK, FemtoLASIK o SMILE— permiten modificar la curvatura de la córnea para mejorar el enfoque de la luz sobre la retina y conseguir una visión nítida.

Para optimizar estos procedimientos, IMO Grupo Miranza ha incorporado un láser de femtosegundo de última generación, una tecnología que mejora la precisión y la seguridad en este tipo de intervenciones. Se basa en la emisión de pulsos de energía extremadamente breves —equivalentes a una milbillonésima de segundo—, lo que permite realizar cortes micrométricos de gran exactitud en el tejido corneal, minimizando el impacto sobre las estructuras cercanas.

El láser de femtosegundo es la tecnología empleada en el procedimiento SMILE, indicado para corregir la miopía y el astigmatismo. Según el Dr. Martín, “en este caso, la modificación corneal se realiza mediante la extracción de un lentículo previamente tallado con precisión micrométrica, diseñado a partir de algoritmos matemáticos avanzados”.

«La tecnología láser nos permite mejorar la visión con precisión, seguridad y de forma personalizada» Dr. Carlos Martín — Oftalmólogo

Una cirugía cada vez menos invasiva

El experto añade que este tipo de tecnología permite actuar únicamente sobre la zona a tratar, favoreciendo procedimientos más seguros y recuperaciones más rápidas y cómodas para el paciente: “A diferencia de las técnicas convencionales, el láser de femtosegundo permite realizar incisiones más precisas y personalizadas. Esto resulta especialmente relevante en otras intervenciones oftalmológicas que requieren una gran exactitud, como los trasplantes de córnea”.

Entre sus principales beneficios destacan la mejora de la seguridad quirúrgica y posibilidad de realizar procedimientos menos invasivos, preservando mejor la anatomía y la funcionalidad del ojo.

La personalización del tratamiento

Junto al láser de femtosegundo, el láser excímer sigue siendo una herramienta fundamental en técnicas como PRK, LASIK y FemtoLASIK para corregir la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo.

Según el Dr. Martín, “este sistema permite modificar la curvatura de la córnea mediante la ablación controlada del tejido, siguiendo algoritmos matemáticos actualmente integrados con inteligencia artificial”.

El oftalmólogo aclara que la elección de la técnica depende no solo del tipo de defecto refractivo y del número de dioptrías, sino también de factores como la edad, el grosor corneal, la estabilidad de la graduación y el estado general de la salud ocular. “Además, valoramos las necesidades visuales de cada paciente en función de su actividad diaria, profesión o aficiones”.

IMO Grupo Miranza ofrece cirugía personalizada para liberarse de las gafas. / Angel Carbonell

Lentes intraoculares fáquicas: una alternativa más allá del láser

En determinados casos —como pacientes con altas dioptrías o con características oculares específicas—, las lentes intraoculares fáquicas (ICL) pueden representar la mejor opción para dejar de depender de las gafas o las lentillas.

Estas lentes se implantan entre el iris y el cristalino sin necesidad de extraer este último, permitiendo una corrección visual estable y segura. Además, se trata de una técnica reversible, ya que la lente puede retirarse si fuera necesario. Según el especialista, es una alternativa especialmente interesante en pacientes jóvenes porque permite conservar la capacidad natural de acomodación del cristalino.