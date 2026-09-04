El 40 aniversario de Focus trae una temporada teatral histórica: estrenos, grandes regresos y más de 30 espectáculos

Los teatros de Barcelona atraviesan uno de sus mejores momentos. Tras consolidar una recuperación histórica de público y convertirse de nuevo en uno de los grandes motores culturales de la ciudad condal, los escenarios de las salas barcelonesas afrontan la nueva temporada con una programación que combina grandes producciones, nombres muy consolidados de la escena y propuestas para todos los públicos.

En este contexto, el Grup Focus vuelve a presentar una programación ambiciosa. La Villarroel, el Teatre RomeaTeatre Goya y el Teatre Condal ofrecerán más de una treintena de producciones entre estrenos, éxitos que regresan tras conquistar al público y coproducciones con algunos de los principales festivales y compañías de la escena teatral. Nombres como Josep Maria Pou, José Sacristán, Josep Maria Flotats, Lluís Homar, Lolita Flores, Leonardo Sbaraglia, Joan Pera, Pere Arquillué o Emma Vilarasau encabezarán otra temporada marcada por la diversidad de propuestas.

La nueva temporada de La Villarroel: nuevas dramaturgias para mirar de frente al presente

La Villarroel arrancará la temporada con ‘Primera llei de Newton’, de Eu Manzanares y dirigida por Nelson Valente, una reflexión sobre los dilemas éticos del sistema educativo actual. Le seguirá ‘Morning Sun’, del británico Simon Stephens, un retrato de tres generaciones de mujeres protagonizado por Míriam Iscla, Anna Güell y Raquel Ferri.

Una escena de 'La Primera llei de Newton' / Cedida

La sala también acogerá ‘El niu’, una adaptación del premiado texto de David Lindsay-Abaire sobre una familia que intenta reconstruirse tras la pérdida irreparable de su hijo; el regreso de ‘You say tomato’ y el estreno de la obra que la sigue, ‘I say potato’, con Anna Moliner y Joan Negrié. También llegará a la sala barcelonesa la nueva creación de Titzina Teatro, ‘Disección de la bondad en tres actos’, que combina teatro e ilusionismo para reflexionar sobre el fraude y la condición humana.

Anna Moliner y Joan Negrié en 'I Say Potato' / Cedida / Albert Rué

Los éxitos protagonizados por mujeres que no puedes perderte

'Dones de ràdio, el éxito de Cristina Clemente, reunirá a Àngels Gonyalons, Sara Espígul y Sara Diego. 'Un lloc comú, de Joan Yago, planteará una reflexión sobre el éxito y el reconocimiento femenino.

Àngels Gonyalons, Sara Espígul y Sara Diego protagonizan 'Dones de Ràdio' / Cedida

La sala recuperará asimismo 'Els fills, el drama de Lucy Kirkwood protagonizado por Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas y Mercè Aránega.

Por otro lado, ‘L‘OffLaVillarroel’ ampliará la mirada con propuestas de lenguajes muy diferentes. 'Petróleo', una comedia sobre la construcción de la masculinidad interpretada por cuatro actrices; 'Una cançó llunyana', una pieza íntima sobre la memoria, el regreso y el silencio; 'Boja', el aclamado espectáculo autobiográfico de Mariona Esplugues sobre salud mental e identidad; y 'Un poyo rojo', un montaje de éxito internacional que fusiona danza, teatro físico, deporte y humor.

Una escena de 'Petróleo' / Cedida / Carlos Furman

La sala volverá a acoger además el Festival RBLS con propuestas como 'Los bancos regalan sandwicheras y chorizos' de José y sus hermanas, 'Bonobo 2.0' de Josep Julien; y 'Ricard de 3r' de la Associació Imperfecta. La programación se completará con 'Nadales', una propuesta inmersiva y desenfadada que revisita las tradiciones navideñas desde el humor, la música y el teatro.

Teatre Romea: grandes intérpretes y clásicos revisitados

José Sacristán inaugurará la programación del Teatre Romea con ‘El hijo de la cómica’, un homenaje a Fernando Fernán-Gómez concebido e interpretado por el propio actor. La Zaranda regresará con ‘Todos los ángeles alzaron el vuelo’, mientras que Juan Mayorga revisitará a Cervantes en ‘Palabra de perro’, una nueva mirada a ‘El coloquio de los perros’.

José Sacristán en una escena de 'El hijo de la cómica' / Cedida

Uno de los grandes momentos de la temporada llegará de la mano del regreso de Josep Maria Flotats con ‘La promesa de l'alba’, adaptación de la célebre novela autobiográfica de Romain Gary. También llegará ‘El retrat de Dorian Gray’, una de las producciones que ha triunfado en el Grec Festival de Barcelona este verano, con Àngels Gonyalons protagonizando esta nueva mirada al universo de Oscar Wilde; y ‘El botí’, la comedia de Joe Orton protagonizada por Pere Arquillué.

Tras convertirse en uno de los grandes fenómenos teatrales de la última temporada, ‘Gegant’ volverá también al Romea con Josep Maria Pou encarnando al escritor Roald Dahl en una de las interpretaciones más icónicas de su carrera.

Josep Maria Pou en 'Gegant' / Cedida

El Teatre Goya reúne estrellas, clásicos y comedias

El Teatre Goya reunirá grandes intérpretes de la escena teatral y algunas de las obras más consolidadas. La temporada incluirá el regreso de 'Poncia', el aclamado monólogo protagonizado por Lolita Flores, y de 'El fil invisible. El musical', el espectáculo familiar basado en el superventas de Míriam Tirado. También volverán dos de las comedias de mayor éxito de Focus: 'Un sogre de lloguer', con Joan Pera, y 'Una idea genial, la premiada comedia de enredos de Sébastien Castro.

'Una idea genial' / Cedida

Entre los estrenos destacan 'El Gran Inquisidor', una producción de Focus protagonizada por Lluís Homar que fusiona teatro y música en directo a partir del célebre episodio de ’Els germans Karamàzov’ de Dostoievski; 'Panorama des del pont, el clásico de Arthur Miller dirigido por Sílvia Munt y protagonizado por David Selvas; 'Los días perfectos', adaptación de Daniel Veronese de la novela de Jacobo Bergareche con Leonardo Sbaraglia; y 'Les filles', una tragicomedia de Ariadna Asturzzi sobre los vínculos familiares, la herencia emocional y el momento en que los hijos pasan a cuidar de sus padres.

'Les filles' / Cedida

La programación se completará con propuestas como 'Les dones sàvies', 'Assassinat a 4 mans', el monólogo 'Fills: no deu ser tan difícil de Míriam Tirado, 'Buenrollistas' de Víctor Parrado y el ya habitual 'Ultrashow' de Miguel Noguera.

El Teatre Condal refuerza su apuesta por la comedia y los musicales

El Teatre Condal apostará muy fuerte por la comedia. La temporada arrancará con '53 domingos', la celebrada comedia de Cesc Gay sobre los conflictos familiares, y continuará con 'Bons i dolents', la nueva producción de Focus escrita y protagonizada por Joel Joan, una comedia sobre la amistad, las apariencias y las contradicciones humanas.

Tras conquistar a más de 50.000 espectadores, regresará 'Germans de sang', el exitoso musical de Willy Russell dirigido por Daniel Anglès, mientras que 'Shampoo', impulsado por Barcelona Gay Men's Chorus, combinará humor, emoción y música para reivindicar la diversidad, la identidad y el orgullo de ser uno mismo.

'Germans de sang' / Cedida

La programación se completará con el ciclo 'En Paral·lel', dedicado a formatos musicales, que reunirá propuestas como 'Ella era Anita', homenaje al teatro musical inspirado en la figura de Chita Rivera; 'Artemis', sobre los vínculos familiares y la superación; 'Receta para un musical', un original concierto teatral interpretado por trece músicos-actores; 'Las trece', un musical de teatro documental sobre las milicianas de la Guerra Civil; y el regreso de 'El monstre de colors', uno de los espectáculos familiares de mayor éxito de los últimos años.

Una escena de 'Artemis' / Cedida

Una temporada para volver a dejarse sorprender

La nueva temporada de los teatros de Focus propone muchos caminos para regresar al patio de butacas: intérpretes consagrados, dramaturgias contemporáneas, clásicos revisitados, musicales, humor y espectáculos para compartir en familia.

Desde la intimidad de La Villarroel hasta las grandes producciones del Teatre Romea, el Teatre Goya y el Teatre Condal, la cartelera convierte los próximos meses en una invitación a elegir, descubrir y volver al teatro.