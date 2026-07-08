Más de un centenar de propuestas para disfrutar del patrimonio cultural de Catalunya este verano

El patrimonio no solo conserva la historia, también le da una nueva vida. Castillos, monasterios, museos, yacimientos arqueológicos y antiguas fábricas abren sus puertas a nuevas actividades y se convierten en lugares donde el legado cultural dialoga con la música, el teatro, las artes visuales o la gastronomía.

La agenda de verano de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural reúne más de un centenar de propuestas repartidas por toda Catalunya con un objetivo común: convertir los puntos de interés patrimonial en un espacio participativo y con propuestas para todos los públicos.

Buena parte de la programación se ha desarrollado en colaboración con entidades sociales y culturales del territorio, estrechando los lazos entre el patrimonio y la ciudadanía.

El Empordà más cultural

El monasterio de Sant Pere de Rodes combinará su habitual programa de visitas con la celebración de la 26ª edición de su Festival de Música —del 8 al 29 de agosto—, una de las citas culturales con más personalidad de la Costa Brava, dedicada al piano, la música de cámara y la ópera.

Muy cerca, e ideal también para los amantes de la música clásica, la Canónica de Santa Maria de Vilabertran acogerá la 34ª edición de la Schubertíada —del 16 al 30 de agosto—, dedicado este año a la memoria de Jordi Roch, fundador y alma de la asociación, que falleció el pasado 15 de diciembre.

El Festival Portalblau —del 7 al 9 de agosto— convertirá el yacimiento grecorromano de Empúries en un gran escenario de conciertos, por el que pasarán artistas como Sopa de Cabra, Judit Neddermann o La Fúmiga.

Quienes visiten en Empúries el Museu d’Arqueologia de Catalunya podrán disfrutar —algunos viernes sábado y domingos de julio, agosto y septiembre— de sus Maridajes de Historia y Vino, una experiencia que combina la visita al yacimiento con catas de botellas del Empordà. El enclave arqueológico también reserva un espacio para los más pequeños. 'Familiaria' —el 25 de julio—, invita a niños y niñas a descubrir el mundo grecorromano a través del juego, la experimentación y talleres participativos.

El monasterio de Sant Pere de Rodes acogerá del 8 al 29 de agosto el 26º Festival de Música de Sant Pere de Rodes. / Generalitat de Catalunya

En la capital y sus alrededores

El Museu d'Història de Catalunya, en Barcelona, convertirá su terraza en una sala de conciertos para celebrar sus Nits d’Estiu —del 8 al 29 de julio— con las actuaciones de Santa Salut, Joan Garriga & Madjid Fahem, Maria Hein y Gregotechno. La entrada incluye, además, una visita guiada a la exposición ‘El pueblo gitano de Cataluña: historia y cultura’ en horario especial nocturno.

También en la capital, el Museu d'Arqueologia de Catalunya estrena ‘Tèrbol. Territori i visions submarines’ —disponible hasta enero—, una exposición del artista Jonàs Forchini que se adentra en el fondo subacuático del delta del Ebro para explorar los restos del antiguo faro de la isla de Buda, Sant Jaume d’Enveja. La propuesta se completa con un ciclo de Cinefórum —el 2, el 9, el 16 y el 23 de julio— que proyectará los documentales de arqueología subacuática de Josep Maria Castellvi y Mario Pons.

En Esparreguera, la Colònia Sedó organizará visitas guiadas especiales —los sábados y domingos de julio— con las que adentrarse en una de las colonias textiles más importantes de Catalunya y conocer cómo era la vida cotidiana de los trabajadores, el funcionamiento de la fábrica y el papel que desempeñó en el desarrollo económico del territorio.

El ciclo Vespres d'Estiu del Espai Arqueològic d'Olèrdola —el 25 de julio y el 1 de agosto— transforma el yacimiento en un espacio donde historia, cultura y gastronomía se dan la mano. A partir de las siete de la tarde, el recinto acoge visitas teatralizadas que trasladan al público a la ciudad medieval, recorridos guiados por el castillo-palacio, catas de vinos del Penedès, conciertos de pequeño formato, espectáculos de luces y sesiones de observación de estrellas.

Sur monumental

El Festival Jordi Savall —del 10 al 16 de agosto—, es una cita obligatoria para los amantes de la música antigua. Se celebrará en el Reial Monestir de Santes Creus, con una programación que se inspira en el gran eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto, y la actuación de conjuntos musicales dirigidos por el mismo Savall: Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations y Orpheus 21.

En la Cartoixa d'Escaladei, el ciclo Divendres DiVins —31 de julio— combinará la visita guiada al antiguo monasterio con una cata de vinos de la DO Priorat y actuaciones en directo de artistas del territorio. Su exposición ‘La Taula Parada. El gust per la història’ invita a descubrir cómo era la alimentación de la comunidad cartuja, qué normas regían sus ayunos y qué significado tenían la cocina y la mesa en su espiritualidad.

Y el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona propone redescubrir la antigua Tàrraco con más de una treintena de actividades —durante julio y agosto— en los principales espacios romanos de la provincia. Visitas guiadas a la Pedrera del Mèdol y al Teatre de Tàrraco, recorridos teatralizados en la Vil·la romana dels Munts y experiencias de realidad virtual en el Conjunt romà de Centcelles, donde los visitantes podrán "elevarse" hasta la cúpula para contemplar de cerca sus mosaicos.

El Festival Jordi Savall se celebrará del 10 al 16 de agosto en el Reial Monestir de Santes Creus. / Generalitat de Catalunya

El legado de Ponent

El Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona acogerá la 11ª edición del Festival La Pedra Parla —el 1 y 2 de agosto—, un evento que convierte la atmósfera íntima de uno de los monasterios mejor conservados de la Ruta del Cister en un exclusivo espacio de conciertos, y en el que sonarán piezas religiosas y clásicos de Liszt, Bach, Messiaen y Vivaldi. Y el sábado se celebrará una cena especial en el huerto del monasterio.

El yacimiento ibérico del Molí d’Espígol ofrecerá visitas guiadas gratuitas —el 25 de julio y el 29 de agosto— para explicar la vida e historia de sus antiguas civilizaciones a través de los restos de uno de sus asentamientos más importantes. El recorrido mostrará también los hallazgos de las últimas campañas arqueológicas que se han llevado a cabo y que han descubierto nuevos restos de las estructuras defensivas de la zona este de la ciudad.

La ciudad ibérica del Molí d’Espígol acogerá también el concierto de Feliu Ventura —el 16 de julio— en el marco del Festival a2m que organiza el Ajuntament de Tornabous. El cantautor valenciano presentará su último disco ‘Tot el que hem guanyat perdent’, una propuesta de pop-folk acústico que reﬂexiona sobre la memoria, la pérdida, el aprendizaje y la posibilidad de continuar avanzando colectivamente. La jornada incluye además una visita guiada al yacimiento.