El Delta de l’Ebre y la Costa Daurada desde el agua

La manera de viajar está cambiando. Vivir experiencias y conectar con el destino está ganando el pulso a las listas interminables de imprescindibles. Con esta mirada, Nàutic Parc refuerza su papel como plataforma para descubrir el Delta del Ebro, las Terres de l’Ebre y la Costa Daurada a través del mar, el río, la naturaleza y nuevas formas de movilidad.

Desde hace 25 años, Nàutic Parc conecta a visitantes con algunos de los paisajes más singulares del Mediterráneo a través de actividades vinculadas al mar y al territorio. La plataforma ordena y da visibilidad a una amplia oferta de experiencias que va mucho más allá del deporte náutico tradicional: kayak, pádel surf, navegación, experiencias gastronómicas, rutas familiares, actividades vinculadas a la naturaleza o escapadas marítimas conviven dentro de una propuesta pensada para que cada visitante pueda descubrir el territorio de una forma distinta. Nàutic Parc invita a vivir el territorio desde el agua, el entorno y el ritmo pausado. Siete municipios y un mismo espíritu: convertir experiencias al aire libre en momentos memorables.

Una excursión en barca por los tramos más vírgenes y desconocidos del Delta del Ebro culmina con una degustación de ostras locales. / Nàutic Parc

Terres de l’Ebre con calma

Las Terres de l’Ebre combinan litoral, río, naturaleza, gastronomía y pequeños municipios con identidad propia. En un momento en el que muchos destinos compiten por la velocidad y la inmediatez, el sur de Catalunya reivindica precisamente lo contrario: una forma de viajar más pausada, consciente y conectada con el entorno. Aquí, la experiencia pasa por desayunar frente al mar, pasear en barco entre arrozales, descubrir pequeñas calas, recorrer el río o disfrutar de una gastronomía profundamente arraigada al territorio. Una propuesta que combina autenticidad, paisaje y calidad de vida.

Recorrer, navegar y saborear

El Delta del Ebro es la gran joya de las Terres de l’Ebre. Un paisaje cambiante donde conviven el río, el mar, los arrozales, las lagunas y una identidad propia profundamente ligada al agua. Pero también es un territorio que invita a ser recorrido con calma: navegando, observando, degustando y dejándose llevar por el ritmo del paisaje. A través de sus propuestas, Nàutic Parc convierte el Delta en mucho más que un destino para visitar: un lugar para recorrer, navegar y saborear.

Este verano, además, el territorio acogerá experiencias tan singulares como una salida guiada en kayak o pádel surf prevista para el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse solar total que podrá contemplarse desde el Delta del Ebro, uno de los mejores - y pocos- lugares de Catalunya para observar este fenómeno. Una oportunidad única para vivir el eclipse desde el agua, en plena naturaleza y en un escenario incomparable que combina deporte, paisaje y conexión con el entorno.

Nàutic Parc invita a dejarse llevar por la Costa Daurada, su luz, sus paisajes y su personalidad a través de experiencias únicas como el 'parasailing' / Archivo

Una Costa Daurada más activa e innovadora

La Costa Daurada, históricamente vinculada al turismo familiar, evoluciona hacia una propuesta cada vez más activa, experiencial y conectada con el mar. El litoral incorpora nuevas actividades náuticas, rutas y propuestas pensadas para quienes buscan disfrutar de la costa de una forma más dinámica y participativa.

Navegar, descubrir calas, practicar deportes acuáticos o vivir el paisaje desde el mar forman parte de una nueva manera de explorar la Costa Daurada, más innovadora, sostenible y adaptada a las nuevas formas de viajar. Esta temporada llega, además, con una de las grandes novedades de Nàutic Parc: la incorporación de motos acuáticas y patines eléctricos como una nueva forma de descubrir el litoral.

Motos acuáticas y patines eléctricos se incorporan a la oferta de Nàutic Parc

Esta apuesta por la movilidad eléctrica representa no solo una innovación en la oferta turística, sino también una manera diferente de entender la relación con el territorio: más autónoma, silenciosa, sostenible y respetuosa con el paisaje.

Más allá de reunir actividades, Nàutic Parc da sentido y cohesión a la oferta turística de la Costa Daurada y el Delta de l’Ebre. Ordena propuestas y ayuda a entender el valor del lugar donde vivir nuevas experiencias. Porque el futuro del turismo ya no pasa únicamente por visitar destinos, sino por vivirlos de una forma más auténtica, consciente y memorable.