La música en directo, una experiencia que va más allá del escenario

La música acompaña a las personas en cada etapa de la vida. Hay canciones que evocan viajes, amistades, veranos y que, años después, tienen el poder de trasladarnos a un momento concreto. Más allá del entretenimiento, la música en directo se ha consolidado como una de las experiencias culturales más transformadoras al reunir generaciones, conectar emociones y convertir un concierto en un recuerdo imborrable.

En ese contexto, los festivales son una de las grandes expresiones de la cultura musical. Son espacios en los que no solo se disfruta de varios artistas y estilos diversos, sino también de nuevos descubrimientos, gastronomía y experiencias que permanecen en la memoria. Consciente de ese valor, Occident impulsa su presencia en el ámbito musical con una propuesta que conecta directamente con su propósito: acompañar a las personas en todas las etapas de su vida, ofreciéndoles tranquilidad a través de sus productos y experiencias únicas gracias a iniciativas como su apoyo a la música en vivo.

Occident Live: vivir la música en directo

Esta apuesta se materializa en occidentlive.com, un espacio digital con el que la compañía reúne toda su presencia en festivales de música y acerca a los aficionados propuestas exclusivas para disfrutar de algunos de sus eventos favoritos. A través de esta plataforma, cualquier usuario puede consultar la programación de festivales patrocinados por la marca, acceder a promociones especiales y participar en el sorteo de entradas.

Occident Live acerca la música en vivo, la cultura y el ocio a todo el mundo

La iniciativa forma parte de la vocación de Occident de estar presente en los momentos importantes de sus clientes, no solo desde la protección y la seguridad, sino también desde el disfrute. Porque acompañar significa también facilitar experiencias memorables, como asistir a un concierto o descubrir nuevos artistas en un festival. Además, Occident Live ofrece ventajas añadidas para los clientes de la compañía, ampliando la experiencia con premios especiales y propuestas exclusivas para quienes forman parte de su comunidad.

Un recorrido por los festivales de 2026

Durante 2026, Occident estará presente en algunos de los principales festivales del panorama nacional, abarcando géneros que van desde el pop y el indie hasta la música electrónica o grandes ciclos de conciertos al aire libre.

Entre ellos destaca Occident Polar Sound, que se celebró en marzo en Baqueira (Lleida), una cita que combinó música pop, electrónica y ambiente de montaña. Ya en verano, la agenda continúa en Madrid con Noches del Botánico, entre junio y julio, con una programación selecta que reúne artistas nacionales e internacionales en un entorno singular.

También en junio llega Mallorca Live Occident, una de las grandes citas de las Islas Baleares, con una propuesta que mezcla pop, rock y electrónica; y Primavera Sound, en Barcelona, referente internacional para los amantes del indie, el pop alternativo y las tendencias musicales contemporáneas. El calendario se completa con Starlite Occident en Marbella, de junio a agosto, con conciertos de grandes artistas nacionales e internacionales; en Barcelona, Cruïlla, en julio, conocido por su diversidad estilística; Les Nits Occident, a lo largo del verano en Barcelona; y Occident Summerfest Cerdanya, una cita destacada del verano en el Pirineo catalán.

Más de 150 entradas en juego

Para acercar aún más estas experiencias al público, Occident mantiene abierto un sorteo con más de 150 entradas para los distintos festivales que patrocinan. A través de la plataforma, los usuarios pueden seleccionar el evento y la fecha en la que desean asistir para optar a vivir en primera persona algunos de los conciertos más esperados del año.

Con ello, Occident refuerza la idea que impulsa a la compañía de acompañar a las personas para que disfruten de lo importante en todo, todo y todo, ya sea en su día a día o en esos momentos extraordinarios que solo la música en directo puede ofrecer.