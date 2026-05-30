Cunit Music Festival propone la mejor fórmula para sentir el verano

Cunit Music Festival se ha consolidado como una de las grandes citas del verano en la Costa Daurada, con una propuesta que combina grandes actuaciones, talento emergente, ambiente mediterráneo, proximidad y una clara vocación de convertirse en un punto de encuentro para públicos diversos. Algo que volverá a demostrar en su tercera edición, que se celebrará del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, con una programación que viaja del pop al dance, pasando por la escena urban.

“Queremos que sea una experiencia de verano, pensada para que el público aproveche la oportunidad para descubrir Cunit, y que viva nuestro evento musical como una parte más de una experiencia completa”, explica Sergi Solís, director del festival, que se celebra durante tres jornadas consecutivas en el recinto Anexo del Campo Municipal de Fútbol de Cunit y está organizado por la promotora catalana Line Up Music, con el impulso del Ayuntamiento de Cunit.

Himnos discotequeros

Para la inauguración del viernes 31 de julio, la cita apuesta por el 'remember' con Sabrina Salerno, Samantha Fox, Corona, Selena Leo, Ku Minerva y los mejores DJs. Bajo el nombre de Pop Hits Fest 90s & 00s, sonarán con fuerza renovada aquellas canciones que se escuchaban en las discotecas, en los medios y en las recopilaciones dance de la época. Pero no será solo nostalgia, avisan. También conectará con un momento actual en el que la estética, la energía y el espíritu musical de entonces viven una nueva ola.

Corona, una de las protagonistas del Pop Hits Fest 90s & 00s, con su clásico 'The Rhythm of the Night'. / /

Tanto los que crecieron con esos himnos como las generaciones más jóvenes que están redescubriendo un imaginario pop europeo que sigue vigente vibrarán con canciones como 'Touch Me, Boys', 'The Rhythm of the Night', 'Yo Quiero Bailar Toda la Noche' o 'Estoy llorando por ti', entre otras. Una memoria sonora compartida que traspasa fronteras y edades y que, en Cunit, convertirá en una noche inaugural festiva y absolutamente intergeneracional.

La escena urban con más proyección

El sábado 1 de agosto, Cunit Music Festival abrirá su escenario a la escena urbana actual, con una noche pensada para conectar con los nuevos lenguajes musicales y con un público joven que vive la música desde la inmediatez, la actitud y la fuerza de los directos. Encabeza el cartel el puertoriqueño ROA, uno de los artistas que está marcando el rumbo del género urbano actual. En sus temas, marcados por letras sensuales y atrevidas, explora la fusión de sonidos y géneros.

El puertoriqueño ROA, uno de los artistas que está marcando el rumbo del urban actual. / /

También actuará Metrika, que desde Castellón se ha hecho un lugar dentro de la nueva ola del trap y el reguetón con una estética contundente, letras directas y una mirada propia.

Un cierre vitalista con Nil Moliner

El festival bajará el telón el domingo 2 de agosto con Nil Moliner, en la que es una de las actuaciones más esperadas. El cantautor y compositor barcelonés hará una parada muy especial en Cunit coincidiendo con el inicio de su nueva gira y con el lanzamiento de su nuevo trabajo, 'NEXO'. La presencia de Nil Moliner tiene una relevancia muy especial porque es uno de los artistas catalanes con mayor proyección del pop estatal actual, capaz de conectar con un público amplio gracias a un repertorio luminoso y un directo enérgico que desprende complicidad.

Sonarán clásicos como 'Soldadito de Hierro', 'Mi Religión', 'Libertad' o 'Vuela Alto', pero también las canciones del nuevo disco, que apunta hacia una mirada más madura sin renunciar a la esencia vitalista. “Nil Moliner es un artista que representa muy bien lo que queremos transmitir en esta tercera edición: calidad, proximidad, emoción y capacidad de convocar públicos muy diferentes, afirma el director de la cita.

Metrika, representante de la nueva ola del trap y el reguetón estatal. / /

Más allá del cartel, Cunit Music Festival quiere consolidarse como una propuesta cultural bien integrada en el territorio. “Cunit tiene todos los ingredientes para vivir un festival de verano con personalidad propia. Nuestro objetivo es que el festival siga creciendo junto al municipio y que cada edición deje una huella positiva”, concluye Solís.

Ya se pueden comprar las entradas en la página web del Cunit Music Festival.