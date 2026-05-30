Catalunya refuerza sus servicios de prevención de agresiones en festivales

Catalunya vivirá de nuevo un verano marcado por la música en directo. Con cientos de festivales, conciertos, eventos al aire libre y fiestas mayores, el territorio se consolida año tras año como uno de los grandes polos culturales y musicales de Europa. Para garantizar que todo el mundo pueda disfrutar con libertad y seguridad, la Generalitat de Catalunya refuerza las medidas de acompañamiento y sensibilización para hacer frente a episodios machistas o de LGTBIfobia. El objetivo no pasa únicamente por mejorar la atención ante posibles agresiones, sino también por consolidar espacios más seguros, inclusivos y respetuosos a través de la concienciación, la detección precoz y la coordinación entre organizadores, profesionales y servicios especializados.

Puntos de asistencia

Los puntos lila son espacios de información y atención ante situaciones de machismo o discriminación. En ellos trabajan equipos de profesionales especializados en atención y prevención de violencias, mediación y sensibilización. Ofrecen apoyo inmediato en caso de agresión, acompañamiento emocional y orientación sobre cómo actuar ante situaciones de acoso o comportamientos intimidatorios.

Pero su función va más allá de la intervención directa. Una parte importante del trabajo consiste en generar conciencia dentro de los propios espacios festivos. Muchas personas se acercan para resolver dudas, pedir información o consultar cómo actuar ante determinadas situaciones que han presenciado.

La presencia visible de estos dispositivos también cumple una función preventiva y disuasoria. El mensaje es claro: las violencias machistas y LGBTI-fóbicas no tienen cabida en los espacios de ocio y cultura.

Servicio itinerante

Además, la Generalitat vuelve a desplegar el Punto Lila Móvil, un servicio itinerante promovido por el Departament d’Igualtat i Feminisme para acercar estos recursos a diferentes municipios y eventos culturales. Instalado en un vehículo adaptado, cuenta con una zona exterior destinada a actividades de sensibilización y una parte interior reservada para la atención confidencial. El objetivo es acercar recursos especializados también a municipios pequeños, colectivos menos familiarizados con estos servicios o espacios donde no existen puntos lila permanentes.

Punto Lila Móvil instalado en Creixell, Tarragona. / Generalitat de Catalunya

Durante su primer despliegue en Tarragona y las Terres de l’Ebre el pasado año, el Punto Lila Móvil atendió a 1.989 personas. De ellas, 1.982 participaron en actividades de información y prevención. Siete fueron atenciones individualizadas, relacionadas con situaciones de violencia psicológica, sexual, física y digital, tanto en el ámbito de la pareja como comunitario. El 78,50% de las personas participantes fueron mujeres y, en los casos de violencia machista, todas las personas atendidas eran mujeres de entre 21 y 30 años.

Los puntos lila son lugares de atención ante situaciones de machismo y discriminación

Protocolo de acción

El Protocolo-guía de abordaje de las violencias machistas y LGBTI-fóbicas en las artes escénicas y la música en vivo, impulsado por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en coordinación con el Departament d’Igualtat i Feminisme, establece medidas concretas para la organización de festivales, conciertos, fiestas y demás eventos, con el objetivo de mejorar la detección, prevención y actuación ante posibles situaciones de violencia o discriminación. Supone un paso más en la profesionalización de los mecanismos de protección dentro del sector.

Plantea, por ejemplo, la necesidad de que cada equipamiento cultural disponga de personas referentes en la atención a posibles víctimas, así como de formar al personal en la detección precoz de escenarios de riesgo. Pone el foco en espacios como camerinos, backstage, zonas de acceso restringido o áreas reservadas para artistas y personal técnico, donde suelen producirse situaciones de vulnerabilidad o desequilibrio de poder. Establece mecanismos de respuesta rápida ante posibles agresiones o situaciones de acoso, definiendo cómo actuar en los primeros momentos y cómo coordinarse con servicios especializados o emergencias. Incorpora pautas para prevenir conductas intimidatorias, comentarios vejatorios, acoso verbal, discriminación por orientación sexual o identidad de género y situaciones de abuso. Recomienda la presencia de puntos de información y asistencia dentro de los recintos. Y propone extender estos patrones no solo al público, sino también a artistas, compañías y profesionales para consolidar entornos laborales y creativos más seguros e inclusivos.

La intención es que la prevención forme parte de toda la estructura de los eventos culturales y no quede limitada únicamente a la actuación posterior a una agresión.

Atención las 24h

La Generalitat de Catalunya recuerda, además, los canales de atención disponibles durante todo el año. Cualquier persona que sufra o sea testigo de una situación de violencia machista puede contactar con el 900 900 120, teléfono gratuito y confidencial operativo las 24 horas.

Para situaciones de discriminación o agresión por orientación sexual, identidad o expresión de género, también está disponible el servicio estatal 028 de atención integral frente a la LGTBIfobia, conectado con el 012 (teléfono de emergencias) mediante un acuerdo con la Generalitat.