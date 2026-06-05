La nueva repotenciación eólica de Statkraft, referente en economía circular

La generación de energía renovable es uno de los pilares básicos de la transición hacia una economía descarbonizada, igual que también lo es la economía circular. Es decir, un modelo de producción que permite alargar la vida útil de los materiales a través del reciclaje y de la reutilización, disminuyendo el volumen de residuos. La compañía Statkraft, uno de los mayores productores de energía verde de Europa, ha conseguido fusionar ambos conceptos en el proyecto de repotenciación del parque eólico Montes de Cierzo, en Navarra.

La compañía está renovando los antiguos aerogeneradores, alimentados por turbinas, por otros de última generación, más potentes y eficientes. De momento, ya se han sustituido 44 turbinas por 10 aerogeneradores, del total de 14 que tendrá el parque cuando se terminen las obras. Teniendo en cuenta que albergaba originalmente 85 molinos, el resultado final será la reducción de un 84% del número de torres, con la consiguiente disminución del impacto paisajístico. Pero, además, cuando se complete el proceso de sustitución, se producirá casi el doble de energía, pasando de 60 a 90 megavatios de potencia. Gracias a ello, la generación de energía limpia estimada se duplicará de 145 GWh/año a unos 300 GWh/año.

La cuestión que se planteaba Statkraft era cómo gestionar los materiales procedentes del desmantelamiento de los equipos antiguos, sin que esto supusiera un incremento de la huella ambiental. La solución practicada en Montes de Cierzo ha sido apostar por la valorización, el reciclaje y la reutilización para dar una segunda vida a esos materiales y componentes. De esta manera, la empresa ha logrado reutilizar todos los recursos posibles, evitando la generación de residuos y convirtiendo el proyecto de repotenciación en uno de los más avanzados en economía circular en el sector energético en España.

Trabajadores de Statkraft, en el parque eólico Montes de Cierzo. / /

Criterio de ‘residuo cero’

A través de su proveedor local Lezama Demoliciones, Statkraft ha llevado a cabo los trabajos de desmantelamiento de la primera fase siguiendo criterios residuo cero, logrando valorizar o reciclar más del 90% del residuo generado. En concreto, se han valorizado más de 300 toneladas de fibra de vidrio, más de 320 toneladas de nacelles, casi 4 toneladas de cobre, 1.900 toneladas de hierro, casi 3 toneladas de aluminio y 24 toneladas de cables. También se han valorizado aceites por un peso total de 14 toneladas.

Asimismo, la compañía dará un segundo uso a equipos tales como multiplicadores, radiadores de aceite, armarios de potencia, tríos de palas, bridas de orientación o anemómetros y veletas de aerogeneradores. En total, equipos y componentes con un peso de más de 100 toneladas que podrán continuar desempeñando su función.

Además, esta fase de la repotenciación, que culminará su conexión a la red en los próximos meses, cuenta con una ayuda pública, que puede alcanzar los 4,6 millones de euros, por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco de la convocatoria 'Repotenciación circular' de los fondos europeos Next Generation EU. Unas ayudas que premian, precisamente, aquellos proyectos de repotenciación eólica que incluyen medidas de economía circular.

Proceso de substitución de los antiguos aerogeneradores por otros de mayor eficiencia. / /

Equipamiento libre de gases contaminantes

En línea con el compromiso de Statkraft de contar con instalaciones innovadoras, eficientes y sostenibles, estas primeras 10 turbinas y el equipamiento de las subestaciones en el proyecto de repotenciación Montes de Cierzo incorporan celdas de media tensión libres de SF6, que es un gas fluorado y contaminante.

En total, con la colaboración de Siemens y Eiffage Energía Sistemas, ha instalado 11 celdas en dos subestaciones del modelo NXPLUS C 24 con tecnología blue GIS y otros 10 equipos del modelo 8DJH 24 para los aerogeneradores, siendo probablemente las primeras de estas características en instalarse en una instalación renovable en España.

Esta solución, ya instalada, cumple con la Regulación Europea para Gases Fluorados, que limita la incorporación de equipos hasta 24kV con SF6 en la red eléctrica y contribuye a evitar la emisión de aproximadamente 40.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Statkraft está trabajando ahora en la segunda y última fase de la repotenciación, que supone la retirada de los últimos 41 aerogeneradores en Montes de Cierzo y su reemplazo por 4 nuevas máquinas, además de un sistema de almacenamiento con baterías para aprovechar la energía generada. Y, por supuesto, reduciendo al máximo el volumen de residuos.