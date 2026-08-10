Nuevo portal del Nomenclátor de Barcelona

El nuevo portal del Nomenclátor permite explorar de manera más accesible el nombre oficial, actual e histórico de las calles, las plazas, los jardines y los demás espacios públicos de la ciudad, con más de 4.600 referencias.

La nueva plataforma incorpora, entre otras mejoras, la consulta histórica de las calles, el año de aprobación, el recorrido, fotos e informaciones detalladas, y también la localización de los viales sobre el mapa de la ciudad. También introduce la obtención de la acreditación de cambio de nombre de calle para poder realizar trámites.

Otro de los apartados de la web permite hacer consultas y proponer nuevas denominaciones directamente a la Secretaría de la Ponencia del Nomenclátor. La iniciativa, enmarcada en el Plan estratégico de políticas de memoria del Ayuntamiento 2026-2030 , no solo ayuda a descubrir el origen de los nombres de las calles, sino también la historia social, cultural y democrática que evocan, y se convierte en una puerta de entrada a la memoria democrática de la ciudad.

El plan subraya la necesidad de impulsar un nomenclátor que represente mejor la diversidad de Barcelona y que incorpore las aportaciones de mujeres, personas migrantes, colectivos LGTBI y otras comunidades tradicionalmente invisibilizadas. En este sentido, hay que remarcar que se ha promovido una feminización del nomenclátor, destinada a corregir el desequilibrio histórico existente en el espacio público, con 21 nuevas denominaciones dedicadas a mujeres representativas de la cultura, la ciencia, la filosofía, el activismo social, el sindicalismo y la política que han tenido lugar este año.