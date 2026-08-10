Se incorporan traductores de voz con inteligencia artificial para atender a la ciudadanía

Los nuevos dispositivos de traducción automática que ha introducido el Ajuntament de Barcelona son aparatos portátiles similares a un teléfono móvil que permiten traducir conversaciones en tiempo real. La tecnología actual ofrece traducción de voz en 82 idiomas, traducción de texto mediante el teclado en 96 idiomas y traducción de fotografías en 112 idiomas, que se seguirá ampliando con las actualizaciones periódicas de este dispositivo.

La iniciativa tiene un coste de menos de 55.000 euros y permite superar barreras lingüísticas en las primeras interacciones entre la ciudadanía y el personal municipal. Esta tecnología está concebida exclusivamente como una herramienta de apoyo a la actividad de los equipos municipales durante las fases iniciales de información y orientación, y siempre bajo la supervisión de los profesionales municipales, de quienes en ningún caso sustituye la intervención.

La implantación del proyecto, coordinado por el Instituto Municipal Barcelona Innovación y Tecnología (BIT) a través de su Oficina de Inteligencia Artificial, se inició con una fase previa de estudio y el desarrollo de diversas pruebas piloto durante los años 2024 y 2025. Actualmente el 85% de los 201 dispositivos ya han sido entregados, y se prevé que durante el mes de septiembre este despliegue se complete, una vez finalice la formación del personal profesional que los utilizará y se active el servicio en cada una de las unidades designadas.