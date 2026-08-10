Se incorporan traductores de voz con inteligencia artificial para atender a la ciudadanía
Se pondrá en servicio 201 dispositivos de traducción automática en tiempo real que funciona con inteligencia artificial (IA), para mejorar la atención a la ciudadanía y avanzar hacia unos servicios públicos más accesibles, inclusivos y eficientes. Funcionarán en tres servicios municipales: el Instituto Municipal de Servicios Sociales, la Guardia Urbana de Barcelona y las oficinas de atención ciudadana
Los nuevos dispositivos de traducción automática que ha introducido el Ajuntament de Barcelona son aparatos portátiles similares a un teléfono móvil que permiten traducir conversaciones en tiempo real. La tecnología actual ofrece traducción de voz en 82 idiomas, traducción de texto mediante el teclado en 96 idiomas y traducción de fotografías en 112 idiomas, que se seguirá ampliando con las actualizaciones periódicas de este dispositivo.
La iniciativa tiene un coste de menos de 55.000 euros y permite superar barreras lingüísticas en las primeras interacciones entre la ciudadanía y el personal municipal. Esta tecnología está concebida exclusivamente como una herramienta de apoyo a la actividad de los equipos municipales durante las fases iniciales de información y orientación, y siempre bajo la supervisión de los profesionales municipales, de quienes en ningún caso sustituye la intervención.
La implantación del proyecto, coordinado por el Instituto Municipal Barcelona Innovación y Tecnología (BIT) a través de su Oficina de Inteligencia Artificial, se inició con una fase previa de estudio y el desarrollo de diversas pruebas piloto durante los años 2024 y 2025. Actualmente el 85% de los 201 dispositivos ya han sido entregados, y se prevé que durante el mes de septiembre este despliegue se complete, una vez finalice la formación del personal profesional que los utilizará y se active el servicio en cada una de las unidades designadas.
Esta iniciativa se enmarca en el despliegue de la Estrategia municipal para una adopción ética, democrática y sostenible de la inteligencia artificial, para promover el uso de esta tecnología a fin de generar valor público, mejorar la calidad de los servicios municipales y reforzar los derechos de la ciudadanía. Además, estos objetivos se entrelazan con los objetivos que se ha fijado el plan Barcelona Fàcil, la hoja de ruta que se ha establecido el Consistorio para hacer más ágil, comprensible y accesible la relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.
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