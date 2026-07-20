Versátil, de alta calidad acústica y sostenible: así será el nuevo Sant Jordi Club
El proyecto de ampliación y reforma tiene como objetivo mejorar la experiencia de la música en vivo y los eventos en el conjunto de la Anilla Olímpica
El estudio parisino Bruther y el estudio barcelonés Jorge Vidal Studio hacen pública su propuesta de ampliación y reforma del Sant Jordi Club. Previsto para estrenarse en el 2029, tiene como objetivo mejorar la experiencia de la música en vivo y los eventos en el conjunto de la Anilla Olímpica, con una sala versátil, de alta calidad acústica, accesible y sostenible.
El proyecto se concreta en un edificio de planta rectangular, de 17.000 m2 y 25 metros de altura y con dos plantas soterradas, que se integra de manera natural en el paisaje de Montjuïc y preserva el protagonismo del Palau Sant Jordi dentro del conjunto olímpico.
Con una inversión de 70 M€, el nuevo Sant Jordi Club será un equipamiento abierto, transparente y en relación directa con la montaña y la ciudad, concebido para elevar la experiencia de los artistas, los promotores y el público, que se amplía hasta los 9.000 espectadores.
El proyecto se integra en el paisaje de Montjuïc y preserva el protagonismo del Palau Sant Jordi dentro del conjunto olímpico
Se trata de una propuesta escogida en el marco del concurso internacional de proyectos arquitectónicos convocado por BSM (Barcelona de Servicios Municipales), que ofrecerá experiencias artísticas de calidad en una sala flexible preparada para producciones culturales cada vez más complejas.
La excelencia en la calidad acústica y la accesibilidad son elementos clave, puesto que el proyecto pone a las personas en el centro y concibe la Anilla Olímpica como un espacio pensado para vivir los acontecimientos de principio a fin: antes, durante y después de los conciertos.
La sostenibilidad es también un eje transversal: incorpora la producción de energía renovable con placas fotovoltaicas, climatización por aerotermia, recuperación de agua de lluvia, uso de materiales bajos en carbono y reciclados, y el seguimiento de criterios de economía circular durante las obras.
Esta actuación estratégica impulsada por BSM refuerza la ambición de consolidar este espacio como un hub musical y cultural de referencia en Europa.
- Sancionado el Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir de forma determinante' al contagio de legionela de un conserje municipal
- Yago Villanueva, gallego de 20 años, tras dos cursos en una residencia universitaria de Barcelona: 'Me siento como en casa
- Barcelona retransmitirá en catalán la final del Mundial en la pantalla gigante del Fòrum
- Para repetir': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
- “Faltan buses”: las aglomeraciones y el calor marcan el inicio del corte de la L1 del metro de Barcelona
- El acceso restringido a las terminales de cruceros limita los 'taxi-pirata' pero hipoteca a los taxistas oficiales
- Los 'taxis-pirata' cazados in fraganti se disparan en el aeropuerto de Barcelona: más de 500 denuncias en seis meses
- Los parques urbanos en olas de calor: cierre preventivo en Madrid, refugio climático en Barcelona