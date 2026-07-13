Barómetro de Barcelona 2026: la mayoría de los ciudadanos avala retirar las licencias a los pisos turísticos
El último Barómetro de la capital catalana constata un amplio grado de acuerdo de las barcelonesas y los barceloneses con las medidas para reducir la presión turística y hacer frente a la crisis de la vivienda
Ya se conocen los resultados de la encuesta, realizada por el Departamento de Estudios de Opinión de la Oficina Municipal de Datos (OMD) del Ajuntament de Barcelona, que se llevó a cabo entre el 26 de mayo y el 3 de junio de 2026 a 800 personas de forma telefónica.
El turismo de la ciudad y la problemática con la vivienda han sido dos de los temas centrales del sondeo. El 75% de los encuestados está de acuerdo en retirar las licencias a las viviendas de uso turístico en Barcelona. También una amplia mayoría, un 76,4%, está de acuerdo en regular el precio de los locales comerciales, y 7 de cada 10 barceloneses avala limitar la apertura de supermercados 24 horas. Asimismo, el 60% de las personas encuestadas son partidarias de limitar el número de cruceros que hacen escala en la ciudad.
En relación con la actualidad, y a un año de la celebración de las elecciones municipales, se ha preguntado a la ciudadanía sobre quién quiere que sea el alcalde o alcaldesa de Barcelona en las próximas elecciones de mayo del 2027. Los resultados han sido los siguientes, entre otros nombres propuestos:
- Jaume Collboni: 11,5%
- Ada Colau: 3%
- Xavier Trias: 2,4%
- Gabriel Rufián: 2%
El 30,8% de personas encuestadas también cree que Jaume Collboni será alcalde cuando se les pregunta sobre quién cree que será alcalde o alcaldesa.
En la intención de voto, en un contexto en el que más del 45% de la ciudadanía responde que no sabe o no contesta qué votará en las próximas elecciones municipales, esta sería la previsión de los resultados:
- PSC: 13%
- ERC: 11,1%
- BComú: 4,7%
- Aliança Catalana: 3,3%
- PP: 3,1%
- Vox: 2,7%
- Junts×BCN: 2,6%
¿Cuál es el problema más grave en la ciudad?
Se mantiene el acceso a la vivienda como el problema más grave (31%). Le sigue la inseguridad (26,3%), los problemas relacionados con la inmigración (7,5%) y el turismo (6,9%). La limpieza cae del tercero al quinto problema respecto del barómetro anterior.
Gestión del Ajuntament de Barcelona
La valoración positiva de la gestión del Ajuntament de Barcelona se mantiene respecto del barómetro anterior. Casi el 62% de las personas encuestadas la considera muy buena-buena o normal-regular.
Valoración de los líderes municipales
En relación con la valoración de los líderes o candidatos de los grupos municipales, la puntuación media es la siguiente:
- Elisenda Alamany (ERC): 5,2
- Jaume Collboni (PSC): 5,1
- Jordi Martí Galbis (Junts×BCN): 5
- Gerardo Pisarello (BComú): 4,7
- Daniel Sirera (PP): 3,3
- Gonzalo de Oro-Pulido (VOX): 2,6
En relación con el grado de conocimiento de los líderes municipales, la ciudadanía ha respondido:
- Jaume Collboni (PSC): 84,2%
- Gerardo Pisarello (BComú), 46,3%
- Daniel Sirera (PP): 46,5%
- Elisenda Alamany (ERC): 42%
- Jordi Martí Galbis (Junts×BCN): 19,3%
- Gonzalo de Oro-Pulido (VOX): 13,4%
Consulta aquí los Barómetros de Barcelona.
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