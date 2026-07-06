La oferta del Bicing se aumentará en un 50%

El servicio de Bicing cuenta actualmente con más de 170.000 personas abonadas y, durante este mandato, ya se ha reforzado con cerca de 1.000 bicicletas más, hasta alcanzar las 8.000 unidades. También se ha ampliado la oferta de bicicletas eléctricas, lo que ha invertido la proporción respecto a las mecánicas: actualmente hay 5.000 bicicletas eléctricas y 3.000 mecánicas. Este aumento de la flota también ha ido acompañado de un incremento del número de estaciones, que han pasado de las 519 existentes en 2023, con el objetivo de llegar a las 593 al final del mandato.

Asimismo, se sigue mejorando y ampliando la red de carriles bici. En la actualidad, la red ciclista de Barcelona cuenta con 270 kilómetros de carriles bici y 1.200 kilómetros de vías ciclables, incluyendo los carriles bici, las calles limitadas a 30 km/h —donde la bicicleta tiene prioridad sobre los vehículos motorizados— y todas las calles pacificadas de plataforma única.

Bicicletas ancladas en una estación de Bicing / Ajuntament de Barcelona

Actuaciones destacadas

Entre las actuaciones más relevantes para mejorar la red ciclista figuran el carril bici de la Via Laietana y el de la avenida Diagonal, que, con la transformación del tramo entre Glòries y Verdaguer, ha pasado de la acera a la calzada. También avanzan los proyectos para completar los tramos hasta la plaza de Cinc d’Oros y entre Glòries y el Fòrum. Está previsto que en otoño de 2026 finalice la renovación de la avenida Meridiana entre Felip II y Fabra i Puig, con un nuevo carril bici amplio y segregado.

Según el último balance anual, con datos de 2025, el uso de los carriles bici creció un 17% respecto al año anterior. Nueve de cada diez puntos de aforo de vehículos en los carriles bici registraron un incremento de usuarios.