Se suspenden las nuevas licencias de apertura de autoservicios y superservicios que abren 24 horas

Esta suspensión afecta específicamente a los diferentes tipos de establecimientos alimentarios que, según su licencia, pueden operar 24 horas al día:

Polivalente alimentario.

Autoservicio (de 60 a menos de 150 metros cuadrados de superficie de venta).

Superservicio (de 150 a menos de 400 metros cuadrados de superficie de venta).

Superservicio con venta al detalle de productos cárnicos (de 250 a menos de 400 metros cuadrados de superficie de venta).

Tienda de conveniencia.

La suspensión se extiende tanto al otorgamiento de nuevas licencias como a la tramitación de comunicaciones para obras destinadas a la implantación o ampliación de estas actividades. La medida no afecta a los mercados municipales, que quedan explícitamente excluidos.

Paralelamente a la suspensión temporal de licencias, se seguirá efectuando una acción inspectora continua para garantizar el cumplimiento de la normativa de los establecimientos alimentarios que pueden abrir 24 horas, mediante inspecciones ordinarias y multiinspecciones.

A lo largo de este mandato se han impulsado 14 campañas de multiinspección en varios distritos, y en todas se han detectado incumplimientos relacionados con la tipología de establecimientos alimentarios de 24 horas. En total, se han revisado más de 230 locales de este tipo.

Actualmente, hay aproximadamente 1.300 establecimientos en régimen de venta personalizada o de autoservicio, con una oferta esencialmente orientada a productos de compra cotidiana de alimentación.