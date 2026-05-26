¿Cómo será el barrio de la Marina en el 2035?
El Pla de Barris de Barcelona, el programa municipal que contribuye a reducir las desigualdades de los barrios y genera nuevas oportunidades con la implicación de la ciudadanía, comienza su primer proyecto: la transformación del barrio de la Marina
El primero de los dos planes singulares previstos en el Pla de Barris de Barcelona (2025-2028), el de la Marina, inicia su despliegue con una inversión de 50 millones de euros. Este plan guiará la gran transformación urbana del barrio y contribuirá a garantizar la cohesión de este territorio, así como la mejora de la calidad de vida del vecindario.
Además, pone el foco en los ejes urbano y ambiental, educativo y socioeconómico con la voluntad de articular una estrategia compartida entre agentes municipales, supramunicipales y vecinales, para definir e impulsar la Marina con el horizonte del 2035.
Ejes del proyecto
Las principales acciones que transformarán el barrio hasta el 2035 con el Pla de Barris singular de la Marina son las siguientes:
- Reurbanización del paseo de la Zona Franca: tiene que facilitar la ordenación de los espacios de circulación, garantizar más espacio para los peatones, generar en su recorrido nodos de vida comunitaria, preservar el carácter de núcleo de actividad comercial e incrementar la presencia de verde urbano.
- Construcción de vivienda protegida: a través de construcción directa por parte del Instituto Municipal de Vivienda (IMHAB) o bien mediante promociones delegadas, se encuentran en fase de estudio, redacción de proyecto y obras más de una veintena de edificios que se irán desplegando por la Marina desde ahora y hasta los primeros años de la próxima década. Además de la nueva vivienda, se prevé desplegar también la estrategia de rehabilitación de ciudad, que tendrá un impacto en el parque de vivienda de la Marina de Port.
- Incremento de la oferta de estudios postobligatorios: se generará una oferta formativa que promueva una mejora de las condiciones de empleabilidad, y para favorecer el acompañamiento integral del alumnado en las transiciones educativas y en la permanencia en los estudios superiores, aprovechando la presencia de centros de formación situados en este entorno.
- Promoción del empleo de calidad: se quiere avanzar con respecto al vínculo entre el tejido económico y el territorio, al refuerzo de la capacitación profesional del vecindario para favorecer un empleo de calidad y de proximidad y fortalecer la relación con los grandes polos de actividad económica.
También se plantea promover el retorno social de los grandes operadores económicos que rodean la Marina, fomentando una implicación mayor en el desarrollo y la cohesión del barrio.
- Activar plantas bajas de titularidad pública desde una lógica de servicio público de proximidad: deben contribuir a activar los locales de planta baja y a generar dinámicas económicas y sociales que satisfagan las necesidades del vecindario al mismo tiempo que se convierten en espacios de formación y capacitación laboral y de inserción laboral.
Objetivos generales del plan de barrios singular de la Marina y calendario
Estos cambios deben permitir alcanzar lo siguiente:
- Recoser, vertebrar y conectar los barrios de la Marina de Port y la Marina del Prat Vermell, tanto entre ellos como con sus barriadas y con el entorno más inmediato.
- Promover una transformación urbana que incida directamente en la mejora de las oportunidades sociales, educativas, laborales y comunitarias del vecindario.
- Generar un polo de desarrollo económico en la Marina de Port y en la Marina del Prat Vermell que aproveche y articule los activos existentes en el territorio.
El Plan de Barrios singular de la Marina concreta objetivos, estrategias y un modelo de gobernanza que deben guiar la transformación de la Marina con el horizonte del 2035 y marcando diferentes etapas:
- A corto plazo, 2025-2028, con acciones concretas que son la palanca inicial del proceso global de transformación. Son actuaciones con presupuesto asignado y ejecución prevista en este periodo.
- A medio plazo, 2028-2031, debe permitir hacer realidad las actuaciones planificadas y concebidas en el periodo anterior por parte de los agentes implicados en el desarrollo del plan.
- A largo plazo, 2031-2035, periodo de consolidación de la transformación de la Marina.
- Unos 70.000 vecinos viven en urbanizaciones barcelonesas con alcantarillado deficiente o inexistente
- Comienza el derribo de los últimos bloques con aluminosis del barrio de Sant Roc en Badalona
- Del 'superárbol' navideño de Albiol a los 'tardeos' ochenteros: la plaza de los grandes eventos en Badalona
- El famoso camello del mercado alternativo de ropa y complementos en la calle Portaferrisa de Barcelona tendrá su propio documental
- Controlado el incendio de un autocar en la C-31 en Badalona y reabierto un carril en dirección Barcelona
- Barcelona calcula que los nuevos alquileres costarían de media 1.318 euros al mes si no se topasen los precios
- Así ha sido la embestida de un coche robado a los Mossos en una gasolinera de Badalona
- Tardeos' en Badalona este fin de semana: horario, dónde se celebran y detalles