Nueva convocatoria de cuatro bolsas de trabajo en Parques y Jardines
Se abre la convocatoria de cuatro bolsas de trabajo del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona en cuatro ramas: Arquitectura técnica, Contabilidad, Gestión de proyectos y Contratación. El período de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles, del 12 al 26 de mayo de 2026, ambos incluidos
El Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona ha puesto en marcha una convocatoria para crear cuatro bolsas de trabajo en las áreas de Arquitectura técnica, Contabilidad, Gestión de Proyectos y Contratación. Las solicitudes podrán presentarse durante un plazo de 10 días hábiles, comprendido entre el 12 y el 26 de mayo de 2026, ambos días incluidos.
Como requisitos principales destacan los dos años acreditados de experiencia en las funciones descritas en cada rama en las bases de la convocatoria, así como tener la titulación propia de la rama a la que se opta. Además, se debe poseer el certificado del nivel C1, o superior, de lengua catalana.
Tal como se explica en las bases, solo se puede participar en un proceso (rama), dado que habrá simultaneidad en el día y hora de las pruebas.
Se prevé que las pruebas tengan lugar entre finales de junio y principios de julio.
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