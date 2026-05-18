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Más de 5.000 plazas nuevas para aprender catalán en Barcelona

El refuerzo permanente al Consorcio para la Normalización Lingüística pactado con la Generalitat se concretará en 23 nuevos profesionales de cara al curso 2026-2027 para la enseñanza del catalán para adultos

Asistentes a una actividad del Centro de Normalización Lingüística de Barcelona

Asistentes a una actividad del Centro de Normalización Lingüística de Barcelona / CNL

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El acuerdo con la Generalitat de Catalunya prevé la incorporación de 23 nuevos profesionales en el Centro de Normalización Lingüística de Barcelona a partir del próximo curso.

El refuerzo supone un aumento de la aportación presupuestaria del Ayuntamiento, que pasa del 1,9 millones actuales a un mínimo de 3,1 millones de euros anuales. Esta cantidad quedará fijada como aportación ordinaria y pasa a formar parte de la financiación estructural del Consorcio para la Normalización Lingüística.

Con el refuerzo, se alcanza un nuevo hito en la oferta de plazas para cursos de catalán para personas adultas en Barcelona. Esta es una de las medidas del consistorio para impulsar el catalán.

Acuerdo entre Ajuntament y Generalitat para el refuerzo del Consorcio para la Normalización Lingüística

Acuerdo entre Ajuntament y Generalitat para el refuerzo del Consorcio para la Normalización Lingüística / Ajuntament de Barcelona

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