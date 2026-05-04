La regularización extraordinaria de personas migrantes: claves y circuito para acogerse

Desde el pasado 16 de abril, miles de personas ya residentes en España pueden solicitar su regularización oficial en el país, debido al proceso especial y temporal impulsado por el Gobierno, dirigido a personas que se encuentran en situación administrativa irregular, y que permite obtener autorización de residencia y trabajo si se cumplen los requisitos establecidos. Según datos facilitados por las administraciones, podría afectar a alrededor de 500.000 personas en situación administrativa irregular en todo el Estado y, como mínimo, a 24.000 personas en la ciudad de Barcelona.

Se recomienda informarse siempre por canales oficiales, teniendo como referencia la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones . La Generalitat de Catalunya también ha puesto a disposición de la ciudadanía un espacio web de apoyo y acompañamiento, y puedes consultar más información en este folleto en idiomas . También es importante tener presente que las citas presenciales son gratuitas, y nadie puede cobrarte por reservar o disponer de una cita presencial.

¿Quién puede pedir la regularización?

Pueden acceder las personas que:

Ya vivían en España en situación irregular antes del 1 de enero de 2026, o bien solicitaron asilo antes del 1 de enero de 2026.

Las personas solicitantes tienen que poder acreditar que:

Han residido en España como mínimo cinco meses seguidos en el momento de presentar la solicitud .

. No tienen antecedentes penales ni problemas graves con la justicia.

¿Qué documentación hay que presentar?

La documentación básica que se debe presentar es la siguiente:

Identificación: pasaporte (aunque esté caducado) o documento de identidad del país de origen.

pasaporte (aunque esté caducado) o documento de identidad del país de origen. Prueba de estancia continuada (mínimo 5 meses): uno o varios documentos que, juntos, demuestren la continuidad en el momento de presentar la solicitud.

uno o varios documentos que, juntos, demuestren la continuidad en el momento de presentar la solicitud. Certificado de antecedentes penales del país de origen y de los países donde se haya residido 5 años ante s de la entrada en territorio español.

s de la entrada en territorio español. Justificante de haber pedido asilo, si es el caso.

Formulario de solicitud y tasa.

Otros documentos que pueda pedir la Administración según la situación personal o familiar.

En la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hay más información sobre la documentación necesaria y los pasos que hay que seguir para hacer la solicitud. También se puede consultar la documentación —incluida la relativa a los casos de personas solicitantes de protección internacional o de menores de edad— y la información sobre dónde obtenerla en los siguientes idiomas: catalán , castellano , inglés , francés , árabe , urdú y chino .

Certificado de vulnerabilidad

Es un documento emitido por servicios sociales o servicios especializados que certifica que una persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad social, económica o personal. El Gobierno de España finalmente también lo requiere para acceder a esta regularización excepto en los casos siguientes:

Solicitaste asilo en el pasado o te encuentras en proceso.

Trabajaste en situación regular en el pasado o puedes acreditar tu intención de trabajar con una oferta de empleo o por cuenta propia.

Convives con familiares de primer grado, hijos menores o hijos mayores de edad dependientes por motivos de salud.

Las personas atendidas por los servicios sociales han empezado a recibir SMS o correos electrónicos con un enlace para descargar el certificado de vulnerabilidad. Al acceder a este, el documento se generará automáticamente. Este proceso puede tardar unos minutos en completarse.

Si se detectan errores en los datos personales, se puede acudir al centro de referencia o llamar al teléfono de los Centros de Servicios Sociales, el 900 922 357, para corregirlos y volver a generar el informe.

Las personas que no hayan facilitado un teléfono móvil o correo electrónico de contacto, podrán obtener el certificado presencialmente en su centro de servicios sociales.

Las personas no atendidas por los servicios sociales pueden solicitarlo de lunes a viernes en los siguientes equipamientos:

En todos estos espacios se cuenta con un refuerzo de agentes cívicos y personal de atención que informan de los trámites que se pueden realizar y distribuyen tickets con el día de atención.

También se puede acudir a las entidades colaboradoras acreditadas del registro electrónico de extranjería.

Justificantes de empadronamiento

El ayuntamiento también ha habilitado el envío del volante de padrón por correo electrónico y vía postal a los 93.000 ciudadanos extracomunitarios que constaban en el padrón municipal en fecha 31 de diciembre de 2025.

En paralelo, los justificantes de empadronamiento se pueden tramitar por diferentes vías:

A través de la oficina virtual de trámites del Ayuntamiento de Barcelona, pero para ello es necesario disponer de alguno de los sistemas de identificación digital.

del Ayuntamiento de Barcelona, pero para ello es necesario disponer de alguno de los sistemas de identificación digital. Con cita previa en las oficinas de atención ciudadana (OAC).

Presencialmente, sin cita previa, en uno de los cuatro equipamientos habilitados y citados en el punto anterior.

Llamando al 010, se puede obtener el volante de empadronamiento.

Puntos de apoyo en los barrios

El Ayuntamiento de Barcelona ofrece información, orientación y acompañamiento a las personas que quieran regularizar su situación administrativa y necesiten apoyo. Concretamente, a través del Pla de Barris, se han habilitado ocho puntos de atención presencial en equipamientos municipales y centros cívicos en barrios de los siguientes distritos: Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sant Martí, Sant Andreu y Nou Barris. Se harán sesiones informativas en horario de mañana y tarde, con equipos profesionales rotativos y varias sesiones simultáneas, con un total de 34 sesiones semanales. Las personas interesadas en participar en estas sesiones tienen que llamar al 93 153 28 15 o solicitar una cita previa con el SAIER .

¿Cómo se hace la solicitud?

La solicitud para acogerse a la regularización extraordinaria se puede presentar: