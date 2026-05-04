Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CEOProyecto LibertadNitazenosBarcelonaEsplugues de LlobregatHeroínaTiroteo L'HospitaletEl Último de la FilaONCE Día de la MadreGuerra IránFerrocarrils GeneralitatLotería Nacional
instagramlinkedin
Movilidad y transportes

Estrategia para mejorar el servicio del bus interurbano

Los próximos meses, se terminarán los proyectos para ordenar, adecuar y crear nuevas infraestructuras, como una veintena de paradas, con el fin de mejorar el servicio y la atención a las personas usuarias de bus interurbano. En total se destinarán cerca de doce millones de euros a la mejora de la gestión de este servicio en la ciudad

Autobús articulado interurbano de la Generalitat de Catalunya

Autobús articulado interurbano de la Generalitat de Catalunya / Ajuntament de Barcelona

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La estrategia municipal para reformar el servicio del bus interurbano en Barcelona ya está en marcha y se divide en tres tipologías de abordaje:

  • La remodelación y actualización de las estaciones de bus de Sants y de Fabra i Puig, aparte de los trabajos ya en marcha en la estación del Norte.
  • La mejora de las paradas existentes, en los ámbitos de la plaza de Espanya, en los tres puntos principales de la parte alta de la Diagonal (Francesc Macià, Maria Cristina y Zona Universitària), en el ámbito del centro de la ciudad (Urquinaona, Catalunya y Universitat), en las Glòries, Tetuan y en todo el conjunto formado por Sagrera y Meridiana.
  • La creación de nuevos puntos de parada de los buses interurbanos con el fin de esponjar los existentes y reducir el impacto sobre el espacio público. Estos nuevos puntos de parada quedarán situados de forma próxima a los existentes con el fin de seguir facilitando la intermodalidad con el transporte público urbano de la ciudad, ya sea el metro y el bus de TMB o el tranvía. Quedarían situados en la entrada de Barcelona en el acceso por Gran Vía sur; en torno a la plaza de Pius XII y del centro comercial de L’Illa, en el ámbito de Diagonal; entre la Sagrera y el Clot, en el ámbito de Meridiana, y por último, entre las plazas de las Glòries y de Tetuan, en el ámbito de la Gran Vía Norte.
Vista aérea de la avenida Meridiana

Vista aérea de la avenida Meridiana / Ajuntament de Barcelona

Condiciones de viaje

Con respecto a la accesibilidad y el confort, se revisarán encaminamientos en marquesinas y pasos de peatones y se prevé la pavimentación de alcorques y del pavimento de las aceras, la incorporación de nuevo mobiliario urbano, y sistemas de sombra y cobijo. Asimismo, allí donde sea posible, se instalarán chiringuitos de información y lavabos públicos.

Actualmente, cada día entran y salen de la ciudad 7.000 autobuses, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años. En algunos casos, como en los diferentes puntos de la avenida Diagonal, Fabra i Puig, en torno a la plaza de Espanya o en el ámbito central de la Gran Vía, se generan afluencias diariamente de entre las 10.000 personas y hasta 20.000 personas, como es el caso de la parte alta de la Diagonal, entre Francesc Macià y Zona Universitària.

Con respecto a la inversión, el consistorio destinará, en todas estas medidas, alrededor de 12 millones de euros. La previsión es tener la veintena de proyectos redactados y aprobados entre el 2026 y el 2027, de forma que se puedan ejecutar y realizar durante el 2027 y 2028.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL