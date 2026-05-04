Estrategia para mejorar el servicio del bus interurbano

La estrategia municipal para reformar el servicio del bus interurbano en Barcelona ya está en marcha y se divide en tres tipologías de abordaje:

La remodelación y actualización de las estaciones de bus de Sants y de Fabra i Puig, aparte de los trabajos ya en marcha en la estación del Norte.

de los trabajos ya en marcha en la estación del Norte. La mejora de las paradas existentes , en los ámbitos de la plaza de Espanya, en los tres puntos principales de la parte alta de la Diagonal (Francesc Macià, Maria Cristina y Zona Universitària), en el ámbito del centro de la ciudad (Urquinaona, Catalunya y Universitat), en las Glòries, Tetuan y en todo el conjunto formado por Sagrera y Meridiana.

, en los ámbitos de la plaza de Espanya, en los tres puntos principales de la parte alta de la Diagonal (Francesc Macià, Maria Cristina y Zona Universitària), en el ámbito del centro de la ciudad (Urquinaona, Catalunya y Universitat), en las Glòries, Tetuan y en todo el conjunto formado por Sagrera y Meridiana. La creación de nuevos puntos de parada de los buses interurbanos con el fin de esponjar los existentes y reducir el impacto sobre el espacio público. Estos nuevos puntos de parada quedarán situados de forma próxima a los existentes con el fin de seguir facilitando la intermodalidad con el transporte público urbano de la ciudad, ya sea el metro y el bus de TMB o el tranvía. Quedarían situados en la entrada de Barcelona en el acceso por Gran Vía sur; en torno a la plaza de Pius XII y del centro comercial de L’Illa, en el ámbito de Diagonal; entre la Sagrera y el Clot, en el ámbito de Meridiana, y por último, entre las plazas de las Glòries y de Tetuan, en el ámbito de la Gran Vía Norte.

Vista aérea de la avenida Meridiana / Ajuntament de Barcelona

Condiciones de viaje

Con respecto a la accesibilidad y el confort, se revisarán encaminamientos en marquesinas y pasos de peatones y se prevé la pavimentación de alcorques y del pavimento de las aceras, la incorporación de nuevo mobiliario urbano, y sistemas de sombra y cobijo. Asimismo, allí donde sea posible, se instalarán chiringuitos de información y lavabos públicos.

Actualmente, cada día entran y salen de la ciudad 7.000 autobuses, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años. En algunos casos, como en los diferentes puntos de la avenida Diagonal, Fabra i Puig, en torno a la plaza de Espanya o en el ámbito central de la Gran Vía, se generan afluencias diariamente de entre las 10.000 personas y hasta 20.000 personas, como es el caso de la parte alta de la Diagonal, entre Francesc Macià y Zona Universitària.

Con respecto a la inversión, el consistorio destinará, en todas estas medidas, alrededor de 12 millones de euros. La previsión es tener la veintena de proyectos redactados y aprobados entre el 2026 y el 2027, de forma que se puedan ejecutar y realizar durante el 2027 y 2028.