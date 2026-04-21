Bibliotecas de Barcelona: cultura sin barreras

Las bibliotecas son mucho más que depósitos de libros. Son espacios públicos con una función esencial: garantizar un acceso libre y equitativo a la cultura y al conocimiento. Lugares de encuentro, reflexión, diálogo y participación vecinal, en los que conviven historias, acentos y miradas diversas.

Este 2026, se cumplen 25 años de la constitución del Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB), formado por el Ajuntament de Barcelona y la Diputació de Barcelona con un objetivo claro: unir esfuerzos para construir una oferta cultural más coherente, eficiente y próxima a la ciudadanía. En este cuarto de siglo, la red no ha dejado de crecer. Más espacios, más servicios, más actividades y, sobre todo, más oportunidades para todo el mundo.

Hoy, con 41 equipamientos distribuidos por todos los distritos, las bibliotecas de Barcelona reciben más de 5,5 millones de visitas anuales y cuentan con cerca de 750.000 usuarios con carnet. La ciudad es cada vez más lectora. El pasado año se superaron los 1,4 millones de préstamos. “Desde la pandemia los datos han ido al alza. Los fondos más populares son los de narrativa de ficción, cómic y literatura infantil y juvenil. También ha crecido mucho el acceso a libros digitales a través de la plataforma eBiblioCAT”, cuenta el gerente de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos.

La red de bibliotecas es, además, el equipamiento cultural mejor valorado por la ciudadanía, obteniendo una puntuación de 8 sobre 10 en la encuesta anual de servicios municipales elaborada por el Ajuntament. “Tenemos uno de los tejidos bibliotecarios más importantes del sur de Europa. Su archivo y servicios han sido reconocidos a nivel internacional”, añade Burguillos.

La red de bibliotecas de Barcelona es uno de los servicios públicos mejor valorados por la ciudadanía

Promover la lectura

El programa Acció Lectora, coordinado por Biblioteques de Barcelona, despliega una oferta cultural extensa y diversa con la que se busca reforzar el vínculo de la ciudadanía con la lectura. Conversaciones con autores y autoras nacionales o internacionales, mesas de diálogo, talleres de escritura y presentaciones de obras forman parte de una agenda que busca acercar la literatura a todo tipo de públicos.

Los clubs de lectura son una de las actividades más populares. Grupos de todas las edades que se reúnen para compartir impresiones y comentar obras, acompañados por una persona experta. “Ofrecen la oportunidad de vivir la literatura como una experiencia colectiva, creando un espacio de encuentro con personas que comparten el placer de leer, y de descubrir otros puntos de vista más allá de las páginas del libro”, explica César Moreno, coordinador de Acció Lectora.

Encuentro con autores y autoras en la biblioteca de Sarrià J.V. Foix. / Ajuntament de Barcelona

En los 41 equipamientos de Biblioteques de Barcelona se organizan actividades literarias para todas las edades y gustos

Además, las bibliotecas organizan festivales literarios propios como KM América, que conecta diferentes voces de América Latina con autores y autoras de Catalunya; Liternatura, dedicado al género de naturaleza; Literatura en Trànsit, que pone a dialogar a las bibliotecas del distrito de Horta-Guinardó; o el Festival de Literatura Italiana de Barcelona (FLIB), punto de encuentro entre la narrativa de las dos orillas del Mediterráneo. Y participan en la programación de otras actividades culturales de la ciudad como BCNegra, festival de novela negra de Barcelona; la Setmana del Llibre en Català, gran escaparate de la edición en lengua catalana; Barcelona Poesía, certamen de lírica contemporánea; Món Llibre, orientado al público infantil y juvenil; o Festival 42, especializado en géneros fantásticos.

Con mirada educativa

Fomentar el hábito desde edades tempranas es clave para construir una relación sólida y duradera con la lectura. Por ello, Biblioteques de Barcelona, a través del programa Acció Lectora, trabaja de forma estrecha con centros educativos y otros agentes formativos; para acompañar a niños, niñas y jóvenes en su relación con los libros, desde las primeras etapas hasta la adolescencia. “Entendemos la lectura no solo como una competencia académica básica, sino como una herramienta para el desarrollo personal, la estimulación del pensamiento crítico y la participación cultural”, apunta Moreno.

En los primeros años, es fundamental el acercamiento a los libros desde una perspectiva amable. La iniciativa municipal Patis Oberts convierte las zonas de recreo de algunas escuelas infantiles en puntos de encuentro para familias fuera del horario lectivo. En estos entornos, Biblioteques de Barcelona incorpora zonas de libros con colecciones infantiles, para que los más pequeños puedan iniciarse en la lectura de forma lúdica y compartida.

En primaria, se apela ya a una participación más activa mediante actividades como Interrogatori en Tercer Grau, centrada en la comprensión lectora y el debate, ambientados en el universo de la novela policíaca y conectada con la celebración de BCNegra; Lectures Desexplicades, que reinterpreta los cuentos clásicos desde una perspectiva de género, buscando fomentar una mirada crítica desde edades tempranas; o Menjallibres, que combina juego y literatura para reforzar el uso del lenguaje.

Zona de literatura infantil. / Ajuntament de Barcelona

Para estudiantes de ESO, Lectures Explosives amplía el formato de los clubes de lectura con encuentros con autores y autoras y visitas a espacios vinculados a los libros, enriqueciendo la experiencia lectora. Y Efecte Troia demuestra que leer es mucho más que leer. Una exposición que transita por los institutos de Barcelona y que recopila los títulos favoritos de algunos de los referentes de los jóvenes.

Más allá de las bibliotecas

Fomentar la lectura implica también garantizar la disponibilidad de libros para toda la ciudadanía, incluidos quienes no pueden acercarse a una biblioteca. Desde esta perspectiva, Biblioteques de Barcelona despliega los Servicios de Equidad y Cohesión Social, una programación que lleva la actividad cultural a hospitales y residencias, así como a un centro penitenciario y un espacio de acogida de menores. El objetivo es claro: que el acceso a la cultura no dependa de circunstancias personales, salud o movilidad. Y, en estos casos, la labor va mucho más allá del préstamo, con actividades de dinamización que convierten los libros en herramientas de acompañamiento, bienestar y conexión.

En hospitales como la Vall d’Hebron, Sant Pau, el Hospital del Mar o Sant Joan de Déu, la literatura aporta compañía y alivio emocional tanto a los pacientes como a sus familias. Dicha labor se desarrolla a través de diversas propuestas, entre ellas la lectura en voz alta a pacientes, el préstamo de libros y la creación de clubes de lectura dirigidos al personal sanitario. “Contamos con la colaboración de un equipo de 300 voluntarios que han recibido formación en técnicas de narración de cuentos de la mano de los profesionales de Biblioteques de Barcelona. Organizan lecturas en voz alta, iniciativa que funciona especialmente bien con los pacientes ingresados que no pueden salir de sus habitaciones. También actividades o talleres con motivo de fechas destacadas, como ahora que se acerca Sant Jordi. Incluso nos han ayudado a ordenar la biblioteca del centro y a montar una biblioteca móvil que acerca los libros a quienes no pueden desplazarse. Y hemos notado un aumento de los préstamos”, asegura Mireia Espinet, directora del servicio de voluntariado del hospital Sant Joan de Déu.

La acción se extiende también a personas mayores, tanto en residencias como en domicilios. Es posible gracias a la colaboración de voluntarios que realizan lecturas en voz alta, ya sea de forma presencial o por teléfono, como parte de la iniciativa Lectures a Cau d’Orella. Esta labor se complementa con el servicio de préstamo domiciliario dirigido a personas mayores o en situación de soledad no deseada.

Servicio de préstamo domiciliario. / Ajuntament de Barcelona

Asimismo, se han impulsado proyectos en el centro penitenciario de Wad Ras, donde se han llevado a cabo programas de préstamo de fondos y de promoción de la lectura, dirigidos tanto a madres y niños y niñas del área materno-infantil como a internas adultas. También en el centro de justicia juvenil de Can Llupià se han organizado distintas actividades de promoción de la lectura en colaboración con la biblioteca Montbau.

En todos los casos, la lectura se plantea como una herramienta de inclusión, capaz de generar espacios de expresión, diálogo y pertenencia.