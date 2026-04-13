El parque de Can Dragó se renueva para ganar más verde y más espacio de juego
Se ha aprobado inicialmente el proyecto de remodelación integral del parque de Can Dragó, en Nou Barris, con una inversión prevista de unos 3,42 millones de euros. Se triplicará la superficie actual que ocupa el parque infantil, con juegos inclusivos también para las personas mayores, se aumentará el verde y se trasladará el área de perros
El proyecto tiene como finalidad que el nuevo parque sea un espacio naturalizado, con el predominio de pavimentos blandos y un incremento de la vegetación que permita un drenaje mejor del agua de lluvia y que actúe como refugio climático. Se garantizará una accesibilidad total para personas con movilidad reducida, se instalará mobiliario urbano como bancos, sillas, papeleras y fuentes, y se renovará la red de alumbrado de la zona.
En la actuación prevista, en una zona delimitada por la avenida de Río de Janeiro, la avenida Meridiana y el paseo de Andreu Nin, se prevé triplicar la superficie actual del área de juegos infantiles y añadir una zona de aparatos para las personas mayores y un espacio destinado a la calistenia con máquinas adaptadas. En paralelo, se trasladará la zona de petanca y se implantará una nueva área de esparcimiento para perros con una funcionalidad equivalente al actual, pero mejor integrada en el entorno y alejada de los bloques de viviendas que hay.
El proyecto ejecutivo se somete ahora a información pública y las obras, una vez licitadas, tendrán una duración prevista de un año, un periodo durante el cual se garantizará la circulación de peatones y el acceso a los equipamientos existentes, al comercio del entorno y a la zona deportiva de Can Dragó.
El proyecto se enmarca en el Programa de espacios de proximidad e interiores, estrategia municipal enmarcada en el Pla Clima. Además, en este caso concreto, la propuesta de remodelación se ha hecho teniendo en cuenta las demandas vecinales y los diversos procesos participativos que se han hecho en la zona desde el año 2024.
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