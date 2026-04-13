El parque de Can Dragó se renueva para ganar más verde y más espacio de juego

El proyecto tiene como finalidad que el nuevo parque sea un espacio naturalizado, con el predominio de pavimentos blandos y un incremento de la vegetación que permita un drenaje mejor del agua de lluvia y que actúe como refugio climático. Se garantizará una accesibilidad total para personas con movilidad reducida, se instalará mobiliario urbano como bancos, sillas, papeleras y fuentes, y se renovará la red de alumbrado de la zona.

En la actuación prevista, en una zona delimitada por la avenida de Río de Janeiro, la avenida Meridiana y el paseo de Andreu Nin, se prevé triplicar la superficie actual del área de juegos infantiles y añadir una zona de aparatos para las personas mayores y un espacio destinado a la calistenia con máquinas adaptadas. En paralelo, se trasladará la zona de petanca y se implantará una nueva área de esparcimiento para perros con una funcionalidad equivalente al actual, pero mejor integrada en el entorno y alejada de los bloques de viviendas que hay.

El proyecto ejecutivo se somete ahora a información pública y las obras, una vez licitadas, tendrán una duración prevista de un año, un periodo durante el cual se garantizará la circulación de peatones y el acceso a los equipamientos existentes, al comercio del entorno y a la zona deportiva de Can Dragó.