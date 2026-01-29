El vino español mantiene una mirada abierta al mundo

Con más de 940.000 hectáreas, España representa el mayor viñedo del mundo y ocupa la tercera posición como productor mundial, con 29,4 millones de hectolitros por año previstos en 2025). De ahí su importancia para la economía española, ya que su actividad aporta alrededor de 22.350 millones de euros en Valor Añadido Bruto (VAB), en buena medida gracias a las exportaciones.

A la espera de los últimos datos de comercialización disponibles, que recogerán la siempre generosa campaña navideña, en el 2025 se ha experimentado un cierto retroceso tanto en el consumo doméstico como en las exportaciones, si bien en el sector se mantiene cierto optimismo. “Creo que volveremos a una cierta recuperación del consumo interior y al incremento en el valor de nuestras exportaciones, en la línea positiva que venimos observando en los últimos años”, confía José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino.

Segundo exportador mundial

España es el segundo máximo exportador mundial en volumen. Según los datos de la FEV, en el primer semestre de 2025, las exportaciones de vino españolas cayeron ligeramente tanto en valor como en volumen: se exportaron 997,1 millones de litros (-2,4 %) y se facturaron 1.444,7 millones de euros (-2,1 %) respecto al mismo periodo de 2024. Las bodegas españolas venden sus vinos a 189 países, con más de 26.000 hectolitros de productos vinícolas exportados. Sus mercados principales son Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, aunque el gran reto del sector pasa precisamente por abrir nuevos mercados.

Entre los nuevos destinos para el vino español destaca Canadá, el país que más ha incrementado sus compras de vino español en valor en 2025 de la mano del acuerdo de libre comercio entre ambos países+. También Países Bajos o Suecia han experimentado este año una buena evolución en valor o el caso de China, que, este año ha aumentado casi un 22% sus importaciones de vino español.

El programa de BWW incluye diversas mesas redondas centradas en la exportación, como la que analizará las alternativas existentes al mercado estadounidense o la que servirá para presentar la nueva edición de los Wines from Spain Awards, un concurso para posicionar internacionalmente los Vinos de España.