Castro y González idea la mejor tabla de ibéricos navideña
Esta Navidad, Castro y González lleva a la mesa el mejor jamón y embutido ibéricos, listo para disfrutar, con la máxima calidad y sin complicaciones.
Ofrece dos ‘packs’ de jamón ibérico de bellota cortado a mano y otros de cada una de las especialidades de la firma de Guijuelo: lomo de bellota ibérico, chorizo de bellota ibérico y salchichón de bellota ibérico.
B. C.
Castro y González, empresa productora de ibéricos de Guijuelo, se convierte en un gran aliado estas Navidades, llevando sus mejores jamones y embutidos ibéricos a la mesa, listos para disfrutar, con la máxima calidad y sin complicaciones. Todo para que estas fechas tan especiales la única preocupación sea disfrutar.
En su continuo afán por buscar siempre lo mejor para el cliente, Castro y González, con más de un siglo de historia y su tercera generación al frente, apuesta estas Navidades por sus 'packs' degustación, en los que recogen lo mejor de sus productos: dos blíster de jamón ibérico de bellota cortado a mano y un blíster de cada una de las especialidades: lomo de bellota ibérico, chorizo de bellota ibérico y salchichón de bellota ibérico.
Este estuche contiene todo lo necesario para preparar la tabla de ibéricos perfecta para presidir la mesa en estos días de celebración y disfrute. Todos los productos vienen ya cortados y listos para emplatar y disfrutar. De hecho, el jamón ibérico de bellota ha sido cortado a mano por expertos cortadores profesionales para mantener todas sus cualidades organolépticas y su máxima calidad.
Nueva imagen
Además, este 'pack' estrena una nueva imagen para estas Navidades, prueba de la apuesta en firme de Castro y González por este tipo de productos.
Esta es únicamente una de las múltiples opciones con las que Castro y González cuenta en su catálogo especial para estas Navidades, aunando la calidad excepcional de sus productos y un 'packaging' llamativo y muy propio de estas fechas tan especiales. A este pack degustación se suman otros estuches de loncheado de todas las gamas de jamón, paletas y embutido, con opciones muy variadas.
La oferta se completa con las otras joyas de la corona, los jamones Bellota 100% Ibérico, Bellota Ibérico 75% Raza Ibérica, CYG Fusión y CYG Selección, presentados en unas elegantes cajas de cartón y las cañas y medias cañas de embutidos premium: lomo, chorizo y salchichón.
Atmósfera protectora
A todo ello hay que sumar la gama MAP de jamones ibéricos de bellota cortados a cuchillo y envasados en atmósfera protectora. Se trata de una tecnología que mejora sustancialmente al tradicional vacío, ya que sus lonchas se despegan de forma mucho más sencilla, además de mantener toda esa grasa innata de la pieza en el jamón, y no en el envase. Es importante destacar que no hay merma de calidad; cambia la forma de presentarlo, pero no el contenido. Castro y González envasa cortado a cuchillo todos sus productos: Selección, Fusión, 75% bellota y 100% bellota.
Con todo, Castro y González ha sabido alzarse, en estos 115 años de historia, como un referente en el mundo de los ibéricos en base a una serie de premisas y valores: respeto por la tradición, continua innovación y adaptación a los nuevos tiempos, sostenibilidad y una genética impecable para lograr una gran regularidad y calidad en sus productos, tanto jamón como embutidos y carnes frescas. Una opción de confianza para estas fiestas.
Ocho cortadores profesionales
No hay nada como el jamón recien cortado, pero en estos tiempos marcados por la rapidez no está de más contar con alguien que ponga las cosas fáciles, sin renunciar a la calidad. Por eso, Castro y González apuesta por los productos loncheados, cuyo consumo no para de crecer. La firma de Guijuelo explica que en sus instalaciones cuentan con ocho cortadores profesionales que cada día miman el producto, lo cortan a cuchillo y lo envasan de forma que no se perciba ninguna diferencia de sabor, aroma o textura. Y de ahí, directamente, a la mesa.
