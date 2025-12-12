Castro y González idea la mejor tabla de ibéricos navideña

Castro y González, empresa productora de ibéricos de Guijuelo, se convierte en un gran aliado estas Navidades, llevando sus mejores jamones y embutidos ibéricos a la mesa, listos para disfrutar, con la máxima calidad y sin complicaciones. Todo para que estas fechas tan especiales la única preocupación sea disfrutar.

En su continuo afán por buscar siempre lo mejor para el cliente, Castro y González, con más de un siglo de historia y su tercera generación al frente, apuesta estas Navidades por sus 'packs' degustación, en los que recogen lo mejor de sus productos: dos blíster de jamón ibérico de bellota cortado a mano y un blíster de cada una de las especialidades: lomo de bellota ibérico, chorizo de bellota ibérico y salchichón de bellota ibérico.

Este estuche contiene todo lo necesario para preparar la tabla de ibéricos perfecta para presidir la mesa en estos días de celebración y disfrute. Todos los productos vienen ya cortados y listos para emplatar y disfrutar. De hecho, el jamón ibérico de bellota ha sido cortado a mano por expertos cortadores profesionales para mantener todas sus cualidades organolépticas y su máxima calidad.

Nueva imagen

Además, este 'pack' estrena una nueva imagen para estas Navidades, prueba de la apuesta en firme de Castro y González por este tipo de productos.

Esta es únicamente una de las múltiples opciones con las que Castro y González cuenta en su catálogo especial para estas Navidades, aunando la calidad excepcional de sus productos y un 'packaging' llamativo y muy propio de estas fechas tan especiales. A este pack degustación se suman otros estuches de loncheado de todas las gamas de jamón, paletas y embutido, con opciones muy variadas.

Los 'packs' de ibéricos listos para degustar de Castro y González. / CYG

La oferta se completa con las otras joyas de la corona, los jamones Bellota 100% Ibérico, Bellota Ibérico 75% Raza Ibérica, CYG Fusión y CYG Selección, presentados en unas elegantes cajas de cartón y las cañas y medias cañas de embutidos premium: lomo, chorizo y salchichón.

Atmósfera protectora

A todo ello hay que sumar la gama MAP de jamones ibéricos de bellota cortados a cuchillo y envasados en atmósfera protectora. Se trata de una tecnología que mejora sustancialmente al tradicional vacío, ya que sus lonchas se despegan de forma mucho más sencilla, además de mantener toda esa grasa innata de la pieza en el jamón, y no en el envase. Es importante destacar que no hay merma de calidad; cambia la forma de presentarlo, pero no el contenido. Castro y González envasa cortado a cuchillo todos sus productos: Selección, Fusión, 75% bellota y 100% bellota.

Con todo, Castro y González ha sabido alzarse, en estos 115 años de historia, como un referente en el mundo de los ibéricos en base a una serie de premisas y valores: respeto por la tradición, continua innovación y adaptación a los nuevos tiempos, sostenibilidad y una genética impecable para lograr una gran regularidad y calidad en sus productos, tanto jamón como embutidos y carnes frescas. Una opción de confianza para estas fiestas.