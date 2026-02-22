Sonia Luna, directora y CEO de Formación Carpe Diem: "No solo te damos acceso a unos contenidos, te acompañamos en tu experiencia formativa"

Todos los días recibimos anuncios y ofertas de cursos online, másteres, cursillos y formaciones varias. ¿Cómo decidimos si realmente vale la pena inscribirse? ¿Si lo que nos venden es de calidad? Nada mejor que hablar con las fuentes para obtener las respuestas. Por ello, conversamos con Sonia Luna, directora y CEO de Formación Carpe Diem, un centro de formación online de ámbito nacional con más de dos décadas de trayectoria. "Desde el principio, hemos buscado democratizar el acceso a una educación de alta calidad, con cursos que combinan la excelencia académica y el acompañamiento humano", explica. Hoy por hoy, Formación Carpe Diem se ha convertido en un referente en formación continua en España gracias a una metodología flexible y cercana.

Oficinas de la Fundación Carpe Diem / Fundación Carpe Diem

En un mercado en el que parece "todo vale", ¿cómo detectamos una buena formación y la diferenciamos de las que venden humo?

Vivimos en un momento en el que la oferta formativa es enorme, pero no toda responde a criterios de calidad. Para detectar una buena formación, yo siempre recomiendo fijarse en tres aspectos fundamentales.

Primero, la transparencia: un centro serio explica con claridad qué incluye el curso, qué tipo de titulación se obtiene, quién respalda esa titulación y para qué sirve realmente. Y sobre todo la calidad de sus opiniones y presencia transparente en medios online.

Segundo, la trayectoria: no es lo mismo un proyecto improvisado que una institución con años de experiencia, con alumnos reales y opiniones contrastables. La reputación no se construye en unos meses, ni se compra.

"A veces el mayor obstáculo no es la dificultad del contenido, sino la sensación de no llegar a todo. Nuestro papel es recordarles que el proceso es suyo y que no están solos"

Y tercero, el acompañamiento: una formación de calidad no se limita a vender un acceso a contenidos digitales. Debe haber un equipo docente detrás, una estructura académica y un sistema de seguimiento. En Formación Carpe Diem siempre decimos que no vendemos títulos, sino que acompañamos en tu experiencia formativa completa.

Una vez escogemos centro de formación y lo que queremos estudiar, nos queda la vida, que nunca lo pone fácil. ¿Cómo acompañáis a los alumnos para que no se sientan desbordados?

Es cierto. La mayoría de nuestros alumnos no son estudiantes a tiempo completo, son profesionales en activo, personas en búsqueda de empleo, madres, padres o trabajadores que intentan mejorar su perfil mientras gestionan su día a día.

Por eso nuestra metodología flexible 100% está pensada para integrarse en la vida real. Ofrecemos flexibilidad en los plazos, planificación orientativa y, sobre todo, contacto directo con el equipo académico. No creemos en la presión innecesaria. Creemos en la constancia acompañada.

A veces el mayor obstáculo no es la dificultad del contenido, sino la sensación de no llegar a todo. Nuestro papel es recordarles que el proceso es suyo y que no están solos.

¿Cómo se traduce vuestro acompañamiento humano en el día a día?

Se traduce en respuestas rápidas, en seguimiento personalizado y en escuchar de verdad. Cada alumno tiene un equipo docente al que puede acudir cuando surgen dudas académicas.

Pero también se traduce en empatía. Si alguien atraviesa una situación personal complicada, buscamos soluciones. Ampliamos plazos cuando es necesario y adaptamos el ritmo. La formación no puede ser rígida cuando la vida no lo es.

Para nosotros, el trato humano no es un eslogan, es una filosofía de trabajo. Sabemos que detrás de cada matrícula hay una historia personal, y esa conciencia cambia la manera en que gestionas un centro formativo.

Así es, detrás de un curso, siempre hay una persona. Y muchas quieren mejorar su situación laboral. ¿Cómo enfocáis la formación para que esto realmente ocurra?

Partimos de una idea muy clara: la formación debe tener una aplicación práctica. No diseñamos programas pensando únicamente en la teoría, sino en cómo ese conocimiento se traduce en competencias reales aplicadas al mercado laboral.

"Ese es el verdadero impacto de la formación continua: no promete soluciones mágicas, pero sí construye caminos reales de mejora profesional"

Trabajamos contenidos actualizados, y cuidamos mucho la estructura pedagógica para que el aprendizaje sea progresivo y comprensible. Además, somos muy claros al explicar para qué sirve cada titulación, en qué ámbitos tiene reconocimiento y cómo puede incorporarse al currículum.

¿Qué casos os confirman que la formación online puede dar estabilidad o cambio laboral, incluso en contextos difíciles?

A lo largo de estos años hemos vivido historias muy significativas. Personas que, tras quedarse en desempleo en plena crisis, decidieron reciclarse y hoy trabajan en un sector distinto. Profesionales sanitarios que necesitaban sumar puntos para bolsas de empleo. Trabajadores que aspiraban a una promoción interna y la consiguieron tras ampliar su formación. Personas muy mayores que han decidido seguir formándose por placer, o aspirantes a oposiciones que han llegado con mucha prisa por conseguir esos puntos que los diferencie del resto de candidatos.

Especialmente en contextos complejos, como el vivido en los últimos años, la formación online ha demostrado ser una herramienta de resiliencia, que permite adaptarse sin desplazamientos, sin abandonar responsabilidades familiares y sin grandes inversiones económicas.

La estabilidad laboral no siempre llega de manera inmediata, pero la formación amplía oportunidades. Y en un entorno cambiante como el actual, tener más competencias significa tener más opciones. Ese es el verdadero impacto de la formación continua: no promete soluciones mágicas, pero sí construye caminos reales de mejora profesional.

Creemos que la educación no debe ser un privilegio, sino una herramienta accesible para crecer. Y cuando se combina rigor académico y acompañamiento humano, la formación online no solo es válida, sino transformadora.