Más recursos para el bienestar de los alumnos y el profesorado en este nuevo curso

En una sociedad cada vez más compleja y diversa como la catalana, el sistema educativo debe evolucionar para ser capaz de responder a todos los retos que tiene por delante, ya sean académicos, sociales o tecnológicos. Está previsto que el curso escolar comience el próximo martes con un incremento de los recursos para dar respuesta a las necesidades del alumnado, los docentes y los propios centros. Para empezar, la plantilla crece hasta los 94.422 profesionales, incluyendo plantilla docente, personal educativo (PAE) y personal administrativo y de servicios (PAS), lo que supone un incremento de 1.830 dotaciones respecto al año pasado (1.103 del profesorado, 531 del personal del PAE y 196 del personal del PAS).

Todo ello para atender a una previsión de 1.600.000 estudiantes entre las distintas enseñanzas, un número parecido al pasado curso, pero que contará con nuevos recursos para la acogida, el refuerzo del aprendizaje y el bienestar gracias a un presupuesto de 8.356 millones de euros para fortalecer el sistema y mejorar la atención a las necesidades de los estudiantes.

Medidas para los alumnos

Para dar la bienvenida a los estudiantes recién llegados se han reforzado las llamadas aulas de acogida, un recurso de apoyo temporal e intensivo que facilita la adquisición de la lengua catalana y la integración en la dinámica del centro educativo. Este curso se incorporan 500 nuevas aulas, para alcanzar un total de 2.141. En el caso de las aulas de acogida intensiva, pasan de 27 a 45, con un incremento de 54 a 104 docentes. Para facilitar el trabajo de los profesores en estos espacios, la ratio quedará limitada a 18 alumnos. También destaca la implementación de 50 dotaciones en formación profesional básica y 50 más para proporcionar apoyo lingüístico a estudiantes que salen del aula de acogida y necesitan el mantenimiento de la atención en el aula ordinaria.

El sistema educativo catalán contará con 2.141 aulas de acogida, tras las incoración este curso de 500 más

Otra de las medidas dirigidas a estudiantes con necesidades de apoyo es el aumento de plazas en centros de educación especial, con 204 nuevas plazas —equivalentes a 80 grupos— y una inversión de 6,3 millones de euros. Se crearán tres centros bilingües de lengua de signos catalana para que los estudiantes sordos puedan desarrollar sus habilidades en un entorno más especializado. A su vez, el programa APPA para la detección de necesidades de aprendizaje se extiende a 5º de primaria —que el año pasado se llevó a cabo en 1º y 3º curso—, y habrá un total de 36.000 estudiantes que realizarán estas pruebas.

Finalmente, se desplegarán profesionales sanitarios para garantizar la atención a los estudiantes con enfermedades crónicas y necesidades de atención durante el horario escolar. La mitad de las escuelas catalanas estarán cubiertas este curso, mientras que en el próximo se alcanzará el 100% de centros educativos.

Medidas para profesores

Igualmente, el nuevo curso cuenta con medidas para promover el bienestar de los profesionales educativos, como la extensión también al profesorado del programa Benestar per estar Bé (BxB), hasta ahora centrado en el alumnado y que incorpora a 10 nuevos efectivos para asumir estas nuevas tareas. A través de un equipo de psicólogos y otras figuras, ofrecerá a los profesores herramientas para la gestión del aula con el objetivo de prevenir el desgaste emocional de los docentes, acompañarlos en su trabajo y mejorar el clima laboral. Para alcanzar estos objetivos, combinará acciones de acompañamiento individual y grupal e intervenciones específicas en los centros educativos.

Los docentes podrán recibir apoyo psicológico ante el desgaste emocional

El programa BxB busca fortalecer la capacidad del sistema para cuidar de sus profesionales, partiendo de la base que el bienestar de los equipos docentes y educativos es un factor clave para garantizar la calidad educativa y consolidar el modelo de escuela inclusiva catalana. También se desarrollará un protocolo para la desconexión digital de los profesionales educativos y se pondrá a disposición de los profesionales una línea de atención telefónica en los servicios territoriales para resolver aspectos relacionados con su tarea.

En cuanto a la mejora de las condiciones laborales, entra en vigor el nuevo suplemento de mejora del Servicio de Educación de Catalunya para todos los profesores, de 700 euros anuales, además del aumento del suplemento específico de 800 euros para 2026 que recibieron el pasado mayo. También se establece el suplemento de enseñanza para salidas con pernocta, de 50 euros por noche, y comenzará la tramitación de la Ley de Autoridad Pública de Profesores.

Junto con todas estas medidas para incrementar el bienestar del alumnado y los profesionales educativos, también están previstas toda una serie de acciones para mejorar la gestión de los centros, tanto a nivel de desburocratización como de nuevas construcciones de centros escolares. Y como la transformación tecnológica es imparable, en el marco del Plan de Digitalización Responsable, el Departament publicará toda una serie de directrices para el uso de la inteligencia artificial en las escuelas, con indicaciones para estudiantes, profesores, centros y familias.