La mitad de los centros educativos contarán este curso con personal sanitario

La educación inclusiva, como fundamento del sistema educativo catalán, tiene como objetivo velar por las oportunidades de aprendizaje de todo el alumnado, sean cuales sean sus capacidades, condiciones o identidades. Y aquí también deben tenerse en cuenta todos aquellos estudiantes con necesidades complejas de salud. De ahí nace el Acuerdo Marco Salut-Educació, firmado en junio de 2025, que permite que profesionales sanitarios acudan a los centros educativos para atender los casos que requieran de este apoyo y garantizar así el derecho a la educación. Tras una prueba piloto, este curso y el siguiente se desplegarán progresivamente profesionales sanitarios hasta llegar a todos los centros educativos de Catalunya.

Los departamentos de Educació i FP y de Salut han anunciado la ampliación del plan piloto que se ha desarrollado durante el curso 2025-2026 en la Regió Sanitària Metropolitana Nord. Este modelo implica que profesionales sanitarios de los equipos de pediaría puedan atender en los propios centros educativos, concretamente personal de enfermería y la nueva figura del técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). “La inclusión no depende solo del apoyo educativo, sino también del sanitario, y este plan nos ha permitido trabajar como un único equipo en torno al niño, de la mano de un equipo de pediatría territorial de referencia para todos los centros educativos. Esto permite no solo promover la salud y la prevención, sino también ofrecer apoyo sanitario a los alumnos que lo necesitan durante la jornada escolar”, explica Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut.

El plan piloto desarrollado en una región que incluye 57 centros educativos y 22.000 alumnos ha generado una valoración muy positiva por parte de los equipos directivos, del profesorado y de las familias, poniendo de manifiesto que la presencia de profesionales sanitarios mejora la confianza de las familias, reduce la tensión sobre los equipos educativos y favorece una mejor respuesta integral al alumnado. Este modelo contribuye, además, a reducir las desigualdades y favorecer una escolarización más normalizada del alumnado con necesidades complejas de salud, remarcan desde la Generalitat.

Más de 200 casos atendidos

La experiencia se ha llevado a cabo concretamente en Granollers, Cardedeu, la Garriga y l’Ametlla del Vallès. Se han atendido 204 casos de necesidades de cuidados sanitarios en 57 centros educativos, tanto públicos como concertados, sobre una población escolar de cerca de 22.000 alumnos. Los casos, según la Generalitat, se han clasificado en tres niveles de intensidad. El más bajo corresponde a aquellas situaciones en las que no es necesaria una intervención sanitaria directa, sino la formación y capacitación de los equipos docentes para que conozcan las necesidades del alumnado, con la posibilidad de coordinarse o contactar telefónicamente con la enfermera de referencia del centro cuando sea necesario. Es el caso, por ejemplo, de alumnos con alergias o con epilepsias esporádicas.

La intensidad moderada corresponde a situaciones en las que los alumnos necesitan cuidados sanitarios en el centro de forma puntual, con una frecuencia máxima de dos días por semana. El nivel alto corresponde a los alumnos que requieren la presencia diaria de una enfermera o de un técnico o técnica en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) para garantizar la atención durante la jornada escolar. “El modelo nos permite avanzar en el sistema educativo inclusivo con aquello que la comunidad educativa nos reclamaba: que esta atención sanitaria no la asumieran el personal de apoyo o el propio profesorado, sino tener la garantía de disponer de cuidados sanitarios durante el horario lectivo prestados por profesionales sanitarios”, añade Susana Tarapiella, directora general de Educació Inclusiva i Benestar de l’Alumnat.

Despliegue progresivo

Ahora, ambos departamentos proponen un despliegue progresivo del nuevo modelo a lo largo de dos cursos (2026-2027 y 2027-2028). Este curso se llegará al 50 % de los centros educativos de Catalunya, garantizando que todas las regiones sanitarias estén incluidas, y en el segundo se alcanzará la totalidad del territorio. No se plantea la desaparición de la figura del personal de apoyo sanitario, aunque sí dejará de asumir los cuidados invasivos. Una vez desplegado el nuevo modelo, esta figura, esencial para el sistema educativo, centrará su labor en funciones vinculadas a la autonomía personal y la higiene del alumnado.

Paralelamente, se está trabajando en la renovación del programa Salut i Escola, vigente desde hace más de 20 años, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de escuelas promotoras de salud.