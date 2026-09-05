El Govern destinará 257M a la renovación de las aulas

La mejora de las infraestructuras educativas es una prioridad para la Generalitat de Catalunya. Tras importantes proyectos de edificación y renovación, miles de estudiantes catalanes volverán este año a clase en centros nuevos, ampliados o renovados. El Govern mantiene el esfuerzo inversor de cara al curso 2026-2027 y prevé destinar 257 millones de euros a la construcción, la actualización y el mantenimiento de escuelas, institutos y centros de educación especial públicos, una cifra que recupera niveles de financiación que no se alcanzaban desde 2008.

Edificios nuevos o ampliados

Este curso, cuatro centros estrenarán edificio: el Institut Vallcarca, en Barcelona; la Escola Paco Candel, en L’Hospitalet de Llobregat; la Escola Les Filadores, en Sentmenat, y la Escola l’Estel, en Castellnou de Seana. Además, se han ejecutado obras de ampliación en otros tres equipamientos educativos: el Institut Montserrat Colomer, en Sant Esteve Sesrovires; el IE Pere Lliscart, en L’Hospitalet de Llobregat, y el IE de Caldes, en Caldes de Montbui. En total, siete actuaciones a las que la Generalitat de Catalunya ha dedicado 35,4 millones de euros.

También se han llevado a cabo trabajos de reforma, adecuación y mejora (RAM) en otros 304 centros del territorio. Con una inversión de 15 millones de euros, las obras buscan actualizar las instalaciones para responder a las nuevas necesidades educativas y mejorar las condiciones tanto para el alumnado como para los docentes.

Y la renovación de las infraestructuras educativas continuará durante este curso 2026-2027. Hay seis grandes actuaciones en curso, con una inversión prevista de 36,8 millones de euros: la construcción de cuatro nuevos centros —el IE Cal Maiol, en Barcelona; la Escola de Vall-llobrega; la Escola de Maspujols, y la Escola Bernadí Tolrà, en Vila-rodona— y la ampliación del IE El Martinet, en Ripollet, y del IE Catalunya, en Sant Cugat del Vallès.

Colaboración municipal

Los ayuntamientos tendrán un papel protagonista en la renovación de los centros públicos. La Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha un programa extraordinario en colaboración con los municipios y dotado con 100 millones de euros para financiar obras de reforma, adecuación y mejora (RAM) en escuelas, institutos y centros de educación especial públicos.

El objetivo es mejorar el estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética de los equipamientos educativos, alargando su vida útil. Unos recursos que permitirán financiar, por ejemplo, la renovación del mobiliario, la instalación de equipos de consumo más sostenible, la mejora del aislamiento de los edificios o la eliminación de barreras arquitectónicas, entre muchas otros.

La gestión desde los propios municipios busca agilizar las actuaciones y adaptarlas a los requerimientos específicos de cada comunidad educativa. El Govern destaca la positiva respuesta de las instituciones locales: el 98,9% de los ayuntamientos catalanes ha querido adherirse a la iniciativa.

Preparados para el calor

La adaptación a episodios de temperaturas extremas es una de las grandes prioridades en la reforma de las aulas, especialmente ante la expectativa de vivir veranos cada vez más largos y episodios de calor más frecuentes e intensos.

Para mejorar el confort de alumnos y docentes, la Generalitat de Catalunya ha previsto una inversión de 100 millones de euros destinada a instalar sistemas de climatización por aerotermia, tanto de frío como de calor, y de 20 millones de euros más para la colocación de ventiladores fijos en cerca de 400 centros.

Las obras también permiten actuar sobre los propios edificios para reducir el impacto de las temperaturas. La mejora del aislamiento, la protección frente al sol, la renovación de cerramientos o la creación de espacios de sombra contribuyen a mantener los interiores más frescos y a reducir la necesidad de recurrir a sistemas mecánicos de climatización. A la vez, permiten reducir el consumo.

En Barcelona, este proceso cuenta con un programa específico, el Pla Clima Escola Barcelona, que prevé actuar sobre 170 centros educativos públicos entre 2024 y 2029. Con una inversión de 100 millones de euros, el plan combina la mejora del confort térmico con la calidad del aire y la eficiencia energética. Entre las actuaciones previstas se encuentran la instalación de equipos de frío y calor, la mejora de la ventilación y la incorporación de placas fotovoltaicas.

El objetivo es ofrecer unas condiciones adecuadas incluso en los días de mayor calor.