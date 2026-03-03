Barcelona estrena en 2026 una formación pionera para gestionar las empresas del futuro desde el distrito tecnológico

Elegir una formación hoy va más allá de obtener un título, se trata de asegurar un lugar en un mercado laboral que cambia a golpe de algoritmo. En este escenario, la Formación Profesional se ha consolidado como la opción más ágil para quienes buscan resultados tangibles. Solo en el último curso, la familia de Administración y Gestión se ha coronado como la tercera más solicitada en España, concentrando el 12,8% de las matrículas totales de Grado Superior, según el Ministerio de Educación. A su lado, el área de Comercio y Marketing concentra un 8,3% del alumnado, una familia que no deja de ganar terreno, especialmente entre quienes buscan perfiles polivalentes que dominen tanto la estrategia como el entorno online.

Lo que hace que estas dos modalidades de FP sean tan atractivas para los jóvenes de entre 17 y 25 años es su capacidad de respuesta inmediata. No son estudios estáticos: son formaciones diseñadas para quienes quieren entender cómo se mueve el dinero y cómo se construyen las marcas en la era de los datos. Estos ciclos ofrecen una tasa de inserción laboral que se eleva hasta el 67,4% si se opta por la modalidad Dual, según la Generalitat de Catalunya, además de una entrada directa a un entorno profesional dinámico. Ya sea gestionando la estructura financiera de una startup o diseñando la narrativa publicitaria de una multinacional, estas titulaciones permiten convertir la natividad digital en una ventaja competitiva real dentro del ecosistema empresarial.

ENTI, la apuesta por el ADN tecnológico en el corazón de Poblenou

En el centro de esta ebullición formativa se encuentra la Escola de Noves Tecnologies (ENTI). La institución, conocida por ser pionera en el sector de los videojuegos y el ocio digital, traslada todos sus estudios a una nueva sede de 7.000 m² ubicada en el distrito 22@, el núcleo tecnológico de Barcelona. Este movimiento no es solo una mudanza física, sino una declaración de intenciones: integrar a los futuros profesionales de la gestión y la comunicación en el ecosistema donde nacen las ideas más innovadoras.

ENTI ha diseñado dos nuevos Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) que rompen con el molde tradicional:

Lo que hace única a esta propuesta es su módulo exclusivo de especialización de 99 horas. Aunque se trata de titulaciones oficiales que habilitan para trabajar en cualquier tipo de empresa, el plan de estudios dota a los alumnos de herramientas específicas del sector tecnológico, digital y de la ciberseguridad, algo imprescindible actualmente en el mundo laboral. Como bien apunta el emprendedor y empresario Simón Lee, director de Peninsula Corporate Innovation: "Hoy ya no tiene sentido hablar de sectores digitales como algo aparte; cualquier empresa que quiera ser relevante debe incorporar la tecnología en su ADN".

Un modelo basado en la profesionalización real

El valor diferencial de ENTI reside en sus pilares fundacionales. No se trata solo de estudiar teoría, sino de vivir la profesión desde el primer día a través de:

profesionales que trabajan en las empresas que hoy lideran el mercado. Vinculación directa con el sector: convenios con las mejores compañías, facilitando una bolsa de trabajo real y efectiva.

convenios con las mejores compañías, facilitando una bolsa de trabajo real y efectiva. Seguimiento personalizado: un enfoque que acompaña al alumno en su transición al mundo laboral.

El objetivo de estos nuevos estudios en el 22@ es claro: formar a expertos que entiendan los procesos comerciales y financieros de una empresa, sus estrategias de comunicación y márquetin, pero que también se sientan cómodos en su entorno laboral desde el primer momento. Con esta nueva oferta formativa, ENTI se posiciona como el puente necesario entre el talento joven de Cataluña y las necesidades reales de una industria en constante transformación.