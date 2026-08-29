Decathlon refuerza su presencia en BCN con la apertura de una tienda en el centro comercial Splau

La vuelta a la rutina tras las vacaciones reactiva las ganas de practicar deporte en la ciudad, y Decathlon quiero ponerlo lo más fácil posible. Después de la apertura de una tienda en pleno centro de Barcelona, en la calle de Consell de Cent, la compañía inauguró el pasado miércoles un nuevo establecimiento en el centro comercial Splau, en Cornellà de Llobregat. “Nuestro objetivo siempre ha sido hacer accesible el deporte al máximo número de personas, porque el deporte es bienestar. Buscamos la máxima cercanía e innovación para poner a la gente en movimiento”, aseguró Chema García, director de zona retail de Decathlon en Barcelona. La firma alcanza así las 19 tiendas en la provincia de Barcelona (a falta de otra apertura en el barrio de Sants) y consolida su posición en Catalunya con 29 establecimientos, sumando 184 puntos de venta en todo el país.

La jornada de apertura registró una notable afluencia de público y contó con una activación especial liderada por el creador de contenido Arnau Marín (@arnaumarin), quien coordinó retos de 'fitness' y fútbol. Quienes superaron las pruebas obtuvieron tarjetas regalo de 10 euros para canjear en el mismo día. Además, los primeros clientes registrados con cuenta Decathlon Member que realizaron una compra recibieron un obsequio, sumado al beneficio de acumular el doble de puntos durante toda la primera semana.

Experiencia cercana

Bajo el concepto Decathlon City, la tienda experiencial de 500 m² apuesta por ofrecer la selección de productos que mejor encaja con la zona, de distintas gamas, que se complementa con toda la oferta disponible on line. La ubicación elegida destaca por su entorno para la actividad al aire libre, ya que muy pocos pasos se localiza el Parc Agrari del Baix Llobregat, un pulmón verde idóneo para recorrer en bicicleta o realizar caminatas junto al río. Esta oferta natural se complementa con espacios de paseo familiar y deporte urbano como el Parc de les Aigües o el histórico Parc de Can Mercader, famoso por sus jardines, su lago y su tren en miniatura.

Espacio dedicado al fútbol en la nueva tienda Decathlon en el centro comercial Splau. / /

Su oferta responde a la demanda local centrándose en disciplinas como 'running', natación, 'fitness', pádel y deportes de montaña, ofreciendo soluciones para todos los niveles con la mejor relación valor-precio. Como no podía ser de otra manera debido a la proximidad del RCDE Stadium, el fútbol también tiene un gran protagonismo. Todo ello con el objetivo de elevar la experiencia de compra y garantizar su máxima satisfacción del cliente. “Estamos muy ilusionados de abrir esta nueva tienda en una ubicación tan privilegiada como el centro comercial Splau, por su cercanía a escenarios deportivos de referencia y su gran conexión con la comunidad de Cornellà de Llobregat. Llegamos con el compromiso de ser el mejor aliado para el bienestar de las personas, de la mano de un equipo cercano y apasionado que ofrece soluciones personalizadas”, añade Cristina Vilumbrales, directora de Decathlon City Splau.

Combinación de tienda física y digital

El establecimiento incorpora la nueva imagen corporativa y da un salto en digitalización física con etiquetas electrónicas en los lineales. Otras de las características del nuevo establecimiento es que potencia la omnicanalidad, funcionando como un nodo logístico de proximidad. Esto permite al cliente realizar su compra desde el móvil, ordenador o incluso asistido desde la tienda por uno de los colaboradores, pudiendo elegir entre toda la oferta online de Decathlon. Con la opción de 'Recogida en tienda', su compra estará disponible en el establecimiento desde 1 hora, en función de la disponibilidad. “De esta manera, podemos dar una respuesta satisfactoria al cliente tengamos o no el producto en estoc en la tienda”, detalla Chema García.

El equipo de 16 colaboradores de la tienda Decathlon del centro comercial Splau. / /

Además, el nuevo establecimiento de Decathlon en el centro comercial Splau ofrece servicios circulares como segunda vida, reparación y mantenimiento y alquiler por suscripción, con el objetivo de alargar la vida útil del material deportivo en desuso, reforzando así el compromiso de la compañía con la accesibilidad y la sostenibilidad.

El proyecto refuerza asimismo el empleo local con la incorporación de 16 colaboradores apasionados del deporte, que se suman a una plantilla provincial de más de 2.150 trabajadores. Decathlon apuesta por la formación continua como pilar clave de su modelo de gestión de personas, fomentando el desarrollo de habilidades y la adquisición de competencias que les permitan progresar dentro de la empresa. Y que, de esta manera, puedan ofrecer el mejor servicio a todos aquellos que acuden a sus tiendas en busca de la mejor recomendación para practicar aquello que más les gusta y que, además, les hace sentir bien: su deporte preferido.