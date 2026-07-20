¿Presión financiera, insatisfacción salarial y desgaste laboral? Esta es la fórmula para fidelizar talento sin disparar los costes salariales

La presión financiera se ha convertido en uno de los grandes retos para empresas y equipos. La inflación, la subida de precios y el aumento del coste de vida han hecho que muchos profesionales perciban su salario como insuficiente para afrontar los gastos cotidianos con tranquilidad. En este contexto, los beneficios sociales y la retribución flexible han dejado de ser un complemento para convertirse en una herramienta estratégica para reforzar el poder adquisitivo sin necesidad de incrementar los costes salariales.

Según el Estudio sobre Bienestar y Salud Laboral en España 2026 de Edenred, plataforma digital multisolución especializada en beneficios sociales y employee engagement, el 75,6% de los profesionales se declara insatisfecho con su sueldo. Sin embargo, el 52,7% reconoce aceptar su retribución gracias a medidas de bienestar como beneficios sociales, retribución flexible, salud laboral o salario emocional, que se consolidan como un factor compensatorio clave en el actual entorno económico.

Un modelo mixto para ganar poder adquisitivo sin incrementar costes salariales

Ante esta realidad, Edenred, a través de su plataforma digital de retribución flexible Edenred Flex, permite a las empresas activar un modelo mixto que combina subvención directa y retribución flexible. Es decir, la compañía puede aportar una cantidad mensual destinada a beneficios, mientras que cada profesional tiene la posibilidad de ampliarla desde su salario bruto, aprovechando las ventajas fiscales de soluciones como Ticket Restaurant, Edenred Movilidad, Edenred Guardería, formación o seguros de salud.

Este modelo cobra especial relevancia en un momento en el que las compañías necesitan ofrecer respuestas tangibles a la presión económica que sienten sus equipos, pero no siempre pueden asumir incrementos salariales generalizados. La clave está en transformar parte de la retribución en soluciones de uso cotidiano, generando un impacto real en el bolsillo y optimizando el salario disponible.

Por ejemplo, un profesional con un salario medio de 33.700 euros brutos anuales, cuya empresa subvencione 100 euros mensuales en Ticket Restaurant, puede complementar esa cantidad mediante retribución flexible hasta alcanzar 220 euros al mes. Esta combinación puede traducirse en un ahorro fiscal cercano a los 700 euros anuales, sin que la compañía tenga que incrementar el salario bruto.

Plataforma Edenred Flex / EDENRED

Salud y bienestar ante el desgaste de mitad de año

A la presión financiera se suma el desgaste propio de la segunda mitad del año. Tras meses de alta carga laboral, presión por resultados y adaptación constante a nuevas formas de trabajo, muchos equipos llegan al verano con una fatiga física, mental y emocional acumulada que empieza a impactar directamente en su bienestar.

El mismo estudio revela que el 83,5% de los profesionales afirma sufrir fatiga digital derivada del uso intensivo de pantallas, mientras que siete de cada diez consideran que su trabajo afecta negativamente a su salud emocional. Estos datos reflejan una realidad cada vez más evidente: cuidar del talento ya no puede limitarse al salario, sino que exige una propuesta integral que incorpore salud, conciliación, flexibilidad y bienestar.

En este escenario, Edenred Flex evoluciona más allá de la retribución flexible tradicional para ofrecer una propuesta conectada con las necesidades reales del talento. La plataforma integra soluciones de salud y bienestar, con acceso a telemedicina, atención médica especializada, apoyo psicológico, nutrición, bienestar físico y emocional, gimnasio online o chat veterinario.

Además, el seguro médico, considerado por el 30,1% del talento como el beneficio más valorado, puede contratarse directamente desde Edenred Flex en distintas modalidades. Dentro de un plan de retribución flexible, permite aprovechar la exención de IRPF de hasta 500 euros anuales por persona asegurada, también aplicable a cónyuge y descendientes.

Una mujer muestra signos de fatiga digital mientras trabaja frente al ordenador / EDENRED

Una plataforma adaptada a cada momento vital

No todo el talento necesita lo mismo ni valora los mismos beneficios en cada etapa. Algunas personas buscan aliviar el coste de la comida diaria; otras necesitan apoyo para conciliar, moverse de forma más eficiente, cuidar su salud, acceder a formación o preparar la vuelta de vacaciones con mayor tranquilidad.

Edenred Flex responde a esa diversidad reuniendo en una única plataforma soluciones orientadas al bienestar financiero, físico, emocional y familiar. De esta forma, las empresas pueden configurar una propuesta más personalizada, flexible y alineada con las prioridades de sus equipos, mientras el talento gana autonomía para elegir los beneficios que mejor encajan con su realidad.

En un mercado laboral marcado por la presión financiera, el desgaste acumulado de mitad de año y la demanda de mayor flexibilidad, Edenred Flex se posiciona como una solución integral para reforzar el poder adquisitivo, cuidar la salud y acompañar al talento en la segunda mitad del año. Una herramienta que permite a las compañías ir más allá del salario y responder con medidas concretas a uno de los grandes retos actuales: construir entornos laborales más sostenibles, competitivos y centrados en el bienestar de las personas.