El coste oculto de destinar talento a tareas que no generan valor

Cataluña afronta un reto silencioso que preocupa cada vez más a los directivos industriales: encontrar personas. Según datos recientes del mercado laboral, casi la mitad de las empresas catalanas reconocen dificultades para cubrir vacantes, mientras que el absentismo laboral continúa situándose en niveles históricamente elevados en sectores como la industria y la logística.

En este contexto, muchas organizaciones se encuentran ante una paradoja. Necesitan aumentar la productividad con menos recursos humanos disponibles, pero siguen destinando parte de su talento a actividades que, a pesar de ser necesarias, aportan poco valor directo al negocio.

La limpieza es un ejemplo paradigmático

Si una empresa dedica solo una hora diaria a barrer manualmente un almacén, al final del año habrá invertido más de 250 horas laborales en una tarea que no genera producción ni ingresos. Si la dedicación es de dos o tres horas diarias —una situación habitual en centros logísticos o plantas industriales de grandes dimensiones—, la cifra puede superar fácilmente las 700 horas anuales.

La pregunta ya no es cuánto cuesta automatizar esta actividad. La pregunta es cuánto cuesta seguir haciéndola de la misma manera.

Marc Solench Tornés / Dibosch

El coste que no aparece en los balances

Cuando una empresa analiza una inversión en automatización suele calcular el retorno de la inversión (ROI). Pero hay un factor que a menudo queda fuera de las hojas de cálculo: el coste de oportunidad. Cada hora que un operario cualificado dedica a tareas repetitivas es una hora que no se destina a producción, mantenimiento preventivo, control de calidad o mejora de procesos.

Esta realidad es especialmente relevante en un momento en que el talento se ha convertido en uno de los recursos más escasos de la economía catalana.

Marc Solench lleva más de cinco años acompañando a empresas industriales, logísticas, sanitarias y hoteleras en la implantación de soluciones autónomas de limpieza en Cataluña. Desde su experiencia en más de 130 proyectos de automatización desarrollados por Dibosch, defiende que el debate ya no debería centrarse exclusivamente en el coste de la tecnología, sino en el coste de mantener procesos poco eficientes.

"Muchas empresas siguen preguntándose cuánto cuesta un robot. Nosotros planteamos una pregunta diferente: ¿qué podría estar haciendo esa persona si dejara de dedicar parte de su jornada a una actividad repetitiva y de bajo valor añadido?", explica Marc Solench, director comercial y técnico de Dibosch. Según el especialista, el debate sobre la automatización ya no gira exclusivamente en torno al ahorro de costes, sino a la capacidad de aumentar la productividad sin incrementar estructuras.

Cuando la limpieza se convierte en una decisión estratégica

Durante años, la limpieza ha sido considerada un gasto operativo más. Sin embargo, la aparición de robots autónomos capaces de trabajar de manera continua está cambiando esta percepción.

La diferencia no es solo tecnológica. Es un cambio de modelo.

Mientras que la limpieza tradicional depende de la disponibilidad de personal, las soluciones autónomas permiten programar servicios constantes, repetibles y auditables que operan con los mismos estándares cada día del año.

En la práctica, esto significa que los espacios productivos pueden mantener niveles de higiene estables sin consumir recursos humanos que podrían aportar más valor en otras áreas de la organización. "El verdadero cambio es pasar de una limpieza basada en horas disponibles a una limpieza basada en objetivos permanentes de higiene", apunta Solench.

Esta transformación tiene implicaciones que van mucho más allá de la limpieza. Un pavimento más limpio contribuye a reducir incidencias, facilita la circulación interna, mejora la seguridad laboral y ayuda a preservar los activos de las instalaciones.

Robot Gausium Mira Dibosch / Dibosch

Una innovación que ya está transformando la industria catalana

La robotización de los procesos de limpieza ha dejado de ser una tecnología experimental.

Durante los últimos cinco años, Dibosch ha participado en la implantación de más de 130 robots autónomos de limpieza en empresas de los sectores industrial, logístico, sanitario, aeroportuario y hotelero de Cataluña. Según la experiencia acumulada por la compañía, las organizaciones que obtienen mejores resultados son aquellas que entienden la automatización como una herramienta para potenciar a las personas y no como un mecanismo de sustitución laboral.

De hecho, la mayoría de los proyectos tienen un objetivo común: liberar recursos humanos para que se concentren en actividades de mayor valor añadido.

La misma tendencia se está observando en otros ámbitos de la Industria 4.0. Las empresas más competitivas no son necesariamente las que disponen de más personal, sino las que consiguen utilizarlo de manera más eficiente.

El gran reto no es tecnológico

A pesar de los avances tecnológicos, la principal barrera para la automatización sigue siendo cultural.

Los robots actuales son cada vez más fiables, accesibles y sencillos de utilizar. El verdadero reto es redefinir procesos, gestionar el cambio e integrar nuevas formas de trabajo dentro de las organizaciones.

Las empresas que lideran esta transformación comparten una característica común: entienden que la innovación no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en replantear la manera en que se organizan los recursos.

Por este motivo, cada vez más expertos consideran que la pregunta relevante ya no es si la limpieza se automatizará. La cuestión es qué empresas serán capaces de aprovechar antes esta oportunidad para ganar eficiencia, liberar talento y construir ventajas competitivas más difíciles de replicar.

Porque en una economía marcada por la escasez de personal, la competitividad no dependerá solo de tener más recursos, sino de utilizarlos mejor.