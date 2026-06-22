Upro supera los 3 millones de horas de formación en competencias digitales.

La transformación digital ya no es un reto de futuro, sino una realidad que redefine el día a día del panorama laboral en España. En este contexto, Upro se consolida como un referente en la formación digital de las y los profesionales españoles.

Upro es el Programa Formativo en Competencias Digitales en el ámbitode los Colegios Profesionales enmarcado en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con la colaboración de Unión Profesional, entidad más representativa de las profesiones colegiadas en España.

Por su dimensión, el programa se ha estructurado como un proyecto ambicioso diseñado para transformar el modelo productivo nacional y elevar la competitividad de sectores estratégicos, a través de la colaboración público-privada, y garantizar una mejor atención a la ciudadanía. El gran valor de la formación lo constituye el contenido específico adaptado a 19 profesiones.

Ecosistema de alianzas

Hasta la fecha, se han impartido más de 3 millones de horas de formación, de las cuales cerca de un 20% se ha desarrollado en formato presencial, gracias a la colaboración de corporaciones colegiales de diferentes puntos del país. El 58% de las personas inscritas en la formación son mujeres, mayoritariamente abogadas, médicas y enfermeras, en este orden.

Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco de la inversión 3 del Componente 19, Plan Nacional de Competencias Digitales.

Las instituciones impulsoras coinciden en el carácter estratégico de la iniciativa de cara a los retos presentes y futuros del mercado. Así, Jesús Herrero, director general de Red.es, asegura: “Upro, impulsado en el marco de la iniciativa Generación D, sitúa Upro supera los 3 millones de horas de formación en competencias digitales Upro prepara al tejido profesional español para estar a la vanguardia de la IA con más de 3 millones de horas de formación en competencias digitales, beneficiando a 19 profesiones. La colaboración públicoprivada y la capilaridad de los colegios profesionales ha sido fundamental para el desarrollo del programa: el talento en el centro de la transformación digital. A través de una formación actualizada y avanzada en competencias digitales, permite a milesde profesionales impulsar o reenfocar su trayectoria, integrando tecnologías como la inteligencia artificial en su práctica diaria”.

Por su parte, desde la perspectiva de las corporaciones colegiales, se destaca el criterio independiente de las y los profesionales. Tomás Cobo, presidente de Unión Profesional, sostiene: “Nos encontramos en un momento crucial de un programa único en nuestro país, en el que profesionales de diferentes disciplinas están aprendiendo a integrar la IA en su práctica diaria, desde una perspectiva ética y segura, gracias a un itinerario formativo adaptado a su realidad profesional”.

Formación adaptada a 19 ámbitos profesionales

Con un despliegue nacional que alcanza a todas las provincias de España, Upro es un programa multidisciplinar que beneficia a profesionales de 19 profesiones distintas. Una marcada heterogeneidad de perfiles que se refleja especialmente en el volumen de alumnado perteneciente a diferentes sectores como la abogacía, la medicina, la enfermería o la farmacia.

De igual manera, el impacto del proyecto se extiende a una gran diversidad de sectores, sumando disciplinas como el trabajo social, la arquitectura técnica, la ingeniería técnica industrial, la educación física y deportiva o la terapia ocupacional.

Visión experta

El profesorado del programa ha vivido en primera línea el cambio de paradigma en disciplinas de alto impacto social, como son el sector jurídico y el sanitario.

En palabras de Miguel Hermosa, presidente de la Subcomisión de Justicia Digital Abogacía Española, y profesor de Upro: “Cualquier abogado o abogada que quiera desarrollar un trabajo mínimamente eficiente hoy en día necesita habilidades tecnológicas que no solo le diferencien, sino que le permitan trabajar mejor”.

Por su parte, Elena Fernández, directora técnica de la Fundación para itinerala Formación de la Organización Médica Colegial y docente y tutora en Upro: “La digitalización en la medicina es importante, ya no es una moda, lo tenemos aquí: o lo aceptamos o nos arrastra”.

Reconocimientos y acreditaciones

Para responder a las necesidades reales del tejido laboral, el programa ofrece una formación de 150 horas —40 comunes y 110 específicas según cada ámbito profesional— en modalidad híbrida flexible (online y presencial), accesible 24/7 a través de una plataforma intuitiva y gamificada. Incluye tutoría personalizada y contenidos alineados con el Marco Europeo de Competencias Digitales (DIGCOMP 2.2).

Para lograrlo, las distintas corporaciones colegiales han diseñado una red de reconocimientos adaptados a las necesidades de cada sector, además del diploma oficial del programa, para quienes finalicen la formación.

Por ejemplo, en el ámbito sanitario, los profesionales de enfermería que finalicen la formación pueden acceder a un título propio de competencias digitales con 8 créditos ECTS expedido por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y respaldado por el Consejo General de Enfermería (CGE); mientras que el colectivo de medicina ofrece la oportunidad de convalidar créditos europeos de formación médica continuada (ECMECs), equivalentes a los del Sistema Nacional de Salud (SNS), por medio del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

En el ámbito de la abogacía, el incentivo curricular se materializa en la acreditación de «Abogado/a Digital», gracias a la iniciativa del Consejo General de la Abogacía. A través de las páginas web de las profesiones que participan se pueden observar los incentivos.

La movilización masiva de estos sectores clave para el tejido económico español, como la abogacía o la medicina, demuestran el firme compromiso de las profesiones y los profesionales con la transformación digital en España.