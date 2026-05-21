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Transformación digital

Kit Digital, un modelo que ha transformado la gestión de ayudas

La iniciativa, que ya impacta en más de 3 millones de trabajadores, ha concedido más de 937.000 ayudas y ha impulsado la transformación de pymes, autónomos y autónomas tras desplegar soluciones básicas de digitalización en todo el territorio

Imagen de la portada de la página web de Kit Digital

Imagen de la portada de la página web de Kit Digital / RED.ES

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El programa Kit Digital, una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es, se ha convertido en el programa a la digitalización de pymes más demandado de la historia de España. Hasta la fecha, ha concedido más de 937.000 ayudas, lo que equivale a más de 3.600 millones de euros. Más allá de su volumen, el programa destaca por su capilaridad sectorial y por introducir un nuevo modelo de relación entre la Administración y el ciudadano, basado en la escucha activa, el acompañamiento, la transparencia proactiva y la automatización inteligente.

Con el objetivo marcado de llegar a 676.000 pymes, Kit Digital ha superado sus objetivos, ya que, al cierre del proceso de solicitud, las ayudas concedidas equivalían al 127% de la meta prevista, tras la gestión de más de 1,2 millones de solicitudes.

Transparencia y rendición de cuentas: Kit Digital 360º

A finales de 2025, Red.es publicó el Portal Kit Digital 360º, una plataforma de datos abiertos que centraliza la información más relevante sobre el diseño, desarrollo y resultados del programa. El portal incluye un cuadro de mando interactivo y territorializado, permite consultar la distribución de las ayudas concedidas, datos comparativos sobre el avance en digitalización de las empresas beneficiarias y el análisis de las soluciones tecnológicas más demandadas. Esta información se presenta de forma visual y actualizada, facilitando el acceso público a los datos y el seguimiento continuo de la ejecución de los fondos.

Kit Digital 360º constituye un ejercicio de transparencia en la gestión de fondos públicos, al poner a disposición de la ciudadanía un cuadro de mando interactivo que facilita el seguimiento de la ejecución y evaluación del impacto del programa.

Impacto en el empleo y el territorio

Desde su lanzamiento, el 15 de marzo de 2022, y tras la puesta en marcha de cinco convocatorias, el programa ha llegado al 100% de las provincias españolas y a más del 92% de los municipios españoles, alcanzando 9 de cada 10 entornos rurales. Esta amplia cobertura se ha extendido también a todos los sectores de actividad, incluyendo ámbitos tradicionalmente menos digitalizados como la construcción, el transporte o el sector agroganadero.

En total, se han puesto en marcha más de 1,5 millones de proyectos de digitalización, que abarcan desde la creación y mejora de páginas web hasta la automatización de procesos, la gestión de clientes, la ciberseguridad o el análisis de datos.

Este impulso se traduce, según el Informe de Balance del Programa Kit Digital de noviembre de 2025, en un incremento en la productividad de hasta un 65% gracias a la implantación de soluciones de Kit Digital y, además, un 12 % de empresas beneficiarias duplicaron su facturación entre 2021 y 2023.

La implantación de estas soluciones se ha llevado a cabo por los agentes digitalizadores. Actualmente, hay adheridos más de 10.600, que recordemos son las empresas tecnológicas con las que las pymes y autónomos/as formalizan los acuerdos de prestación de servicios. Es, además, la figura que se encarga de justificar la ejecución de las soluciones y quien, en última instancia, cobra el trabajo realizado.

Un modelo de gestión ágil y automatizado

Kit Digital ha introducido un modelo de gestión innovador, basado en la automatización y la tramitación completamente digital, bajo el principio 'cero papeles'. Este enfoque ha permitido reducir significativamente los tiempos de gestión, pasando de tres horas a apenas tres minutos por expediente.

Hasta la fecha, se han realizado 24 millones de comprobaciones automáticas mediante 39 robots, lo que supone que el 45% de las solicitudes se han concedido de forma automática. Esto ha supuesto un ahorro estimado de más de 9 millones de horas.

En total, el 91% del proceso de tramitación ha sido automatizado, lo que ha permitido gestionar un volumen sin precedentes de solicitudes con agilidad, eficiencia y seguridad jurídica.

Sobre Kit Digital

Impulsado por el Gobierno de España y gestionado por Red.es, el programa, con un presupuesto de 3.067 millones de euros, está financiado con fondos europeos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Su objetivo es facilitar a pymes, microempresas y personas en situación de autoempleo, de todos los sectores, el acceso a soluciones básicas de digitalización.

KIT DIGITAL

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