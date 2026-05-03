José Ballester, director territorial de BBVA en Catalunya: "Más de medio millón de jóvenes nos eligieron como su banco el último año"

José Ballester, director territorial de BBVA en Catalunya, subraya en esta entrevista que la entidad está reforzando su relación con los jóvenes a través de un modelo basado en el acompañamiento y una experiencia de cliente diferencial, en un entorno de creciente exigencia y competencia en la banca digital.

-¿Cómo se relacionan hoy en día los jóvenes catalanes con su entidad bancaria?

-En Catalunya estamos viendo una evolución muy clara hacia un modelo de relación mucho más digital, inmediato y centrado en la experiencia. Los jóvenes valoran especialmente la simplicidad en la interacción, la rapidez en las operaciones y la posibilidad de gestionar su dinero desde el móvil sin fricciones. En un territorio con un fuerte componente urbano y emprendedor, el dinero se entiende cada vez más como una herramienta para ganar autonomía, viajar, formarse o poner en marcha proyectos propios.

Además, el comportamiento es muy racional. Eligen su banco por utilidad y no por vinculación histórica. Comparan, prueban distintas opciones y cambian si encuentran algo que encaja mejor con lo que necesitan. Esto reduce en cierta medida la fidelidad y eleva el nivel de exigencia. En este contexto, los bancos tenemos que ir más allá de la operativa y ofrecer propuestas completas que combinen soluciones financieras con acompañamiento a lo largo del tiempo, adaptándonos a cada momento vital del cliente.

-¿Qué está haciendo BBVA para diferenciarse frente a los llamados neobancos?

Los neobancos han sabido conectar con el segmento joven por su sencillez y rapidez. Pero el reto real está en construir relaciones sostenibles en el tiempo. En Catalunya, donde conviven perfiles muy digitales con necesidades financieras cada vez más sofisticadas, creemos que la diferencia está en poder acompañar al cliente en todas las etapas de su vida.

BBVA combina una experiencia digital muy sólida con una oferta completa que permite dar respuesta tanto al día a día como a decisiones más relevantes, como empezar a invertir o financiar un proyecto. Esa capacidad de acompañamiento es especialmente relevante en un entorno con tanta iniciativa emprendedora.

"La juventud valora la simplicidad en la interacción, la rapidez en las operaciones y la posibilidad de gestionar su dinero desde el móvil sin fricciones"

-BBVA suele hablar de que cuenta con una propuesta integral para los jóvenes. ¿Cómo se traduce esto en Catalunya?

En la práctica, significa estar presentes en todas las necesidades financieras y en cada etapa de su vida. En el día a día, por ejemplo, con una cuenta sin comisiones, operativa digital completa, Bizum o transferencias inmediatas sin coste. Todo ello acompañado de herramientas que les ayudan a organizarse mejor y tomar decisiones con más información.

A partir de ahí, la propuesta crece con el cliente. En Catalunya, con una gran movilidad internacional, tiene especial peso todo lo relacionado con viajar o estudiar fuera. Ofrecemos el pack viajes gratuito para menores de 30 años, que permite operar en moneda extranjera de manera gratuita, incluso los fines de semana. Y cuando empiezan a plantearse objetivos a medio plazo, pueden acceder a productos de inversión sencillos como acciones o ETF con condiciones muy competitivas.

Ofrecemos una tarifa específica para jóvenes que permite invertir en acciones y ETF por solo 0,99 euros por operación y sin comisión de custodia, que son dos de los elementos que más impactan en la rentabilidad a largo plazo. Esto supone eliminar barreras de entrada que tradicionalmente existían en la inversión, facilitando que se pueda empezar con importes pequeños, de forma sencilla y con una estructura de costes clara y transparente.

También es clave el acompañamiento en momentos importantes como financiar estudios, iniciar un proyecto o acceder a la vivienda. Esa continuidad es lo que permite construir una relación más sólida.

-¿Cómo se combina la digitalización con el acompañamiento personal?

La app es el centro de la relación porque permite gestionar todo de forma sencilla y rápida. Pero el modelo no se queda ahí. En Catalunya, una tierra muy emprendedora, hay una demanda clara de poder combinar lo digital con el asesoramiento cuando se necesita, especialmente en decisiones más relevantes, como el de conseguir financiación para abrir un negocio.

Por eso, el cliente puede operar de forma autónoma en su día a día y, al mismo tiempo, contar con un gestor cuando lo requiere, ya sea en remoto o en oficina. Es un modelo flexible que se adapta a cada situación y que responde bien a la diversidad de perfiles que hay en el territorio.

"La ‘app’ es el centro de la relación para toda la operativa, pero también pueden contar con un gestor cuando así lo requieran"

-¿Qué papel juegan iniciativas como ScrapWorld en la conexión con los jóvenes en Catalunya?

Este tipo de iniciativas reflejan una forma distinta de relacionarse con los jóvenes. En Catalunya, donde la creatividad, la cultura urbana y el emprendimiento tienen un peso muy relevante, estar presente en estos espacios es clave.

Un buen ejemplo es ScrapWorld, donde además en esta última edición uno de los proyectos ganadores tiene origen catalán. Este tipo de casos muestran el potencial que hay en el territorio y la importancia de dar visibilidad y apoyo en las primeras fases. Para muchos jóvenes, poder presentar su proyecto en un entorno real, interactuar con el público y validar su idea es un paso decisivo.

-Para un joven que está dudando con qué banco quedarse, ¿qué le diría BBVA hoy?

Los jóvenes tienen que pensar qué tipo de banco quieren tener a su lado a medida que su vida financiera vaya evolucionando. Los bancos globales como BBVA contamos con ventajas estructurales muy relevantes. Por un lado, ofrecemos una experiencia completa en todos los canales. El cliente puede gestionar su día a día desde la app con total facilidad, pero también tiene la opción de contar con un gestor, ya sea en remoto, por teléfono o en oficina, cuando lo necesita. Es un modelo donde no hay que elegir entre digital o presencial, sino que se combinan ambas formas de relación.