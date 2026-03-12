Sin coste y con aval universitario: así es la formación que acelera la transformación digital de las pymes

Digitalizarse para competir mejor

La transformación digital ya no es una opción, sino una necesidad. Las empresas que invierten en capacitación tecnológica logran mayor productividad y mejores resultados. Femxa ofrece una alternativa gratuita para que profesionales y pymes se adapten a este nuevo entorno.

En el marco del programa Generación Digital PYMES, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y liderado por la Fundación EOI dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esta formación 100 % subvencionada permite actualizarse sin coste para el alumno.

La digitalización no se aprende en los libros: se vive, se practica y se lidera

Dos cursos para avanzar profesionalmente

Las formaciones en Inteligencia Artificial y Big Data y Liderazgo y gestión del cambio están diseñadas para combinar aprendizaje técnico y liderazgo humano. Ambas cuentan con diploma Femxa y título Nebrija (6 ECTS). Este programa está pensado para para trabajadores, autónomos, fijos discontinuos y directivos de pymes de hasta 249 empleados que buscan reinventarse sin detener su actividad profesional.

El formato flexible permite realizar el curso online y asistir a clases virtuales en directo por la mañana o por la tarde.

La formación combina clases en directo en el aula virtual: De lunes a jueves: 10:00–12:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:30h. De lunes a viernes: 09:00–13:10 | 16:30–20:40h. Fin de semana: viernes 16:00–21:00 + sábado 09:00–14:00h. Turnos: alternancia mañana y tarde + parte online a tu ritmo.

La tecnología y el diseño del curso están pensados para adaptarse a tu agenda.

El curso de IA y Big Data enseña a aplicar tecnologías emergentes para mejorar la competitividad de las pymes / Freepick / EPE

Inteligencia Artificial y Big Data: tecnología al servicio de las empresas

El itinerario de IA y Big Data enseña a analizar datos, automatizar procesos y aplicar la inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones.

PREPÁRATE PARA LIDERAR

LA REVOLUCIÓN DIGITAL CURSO DE IA Y BIG DATA

Los alumnos obtienen una titulación avalada por la Universidad Nebrija que acredita sus competencias digitales avanzadas.

Liderazgo y gestión del cambio: guiar con visión humana

El liderazgo digital requiere empatía, comunicación y cultura colaborativa. Este curso forma a quienes desean liderar la digitalización desde el conocimiento y la motivación.

PREPÁRATE PARA LIDERAR

LA REVOLUCIÓN DIGITAL CURSO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO

La tecnología cambia rápido; el liderazgo eficaz la mantiene en el rumbo correcto

Aprendizaje accesible y tutorizado

Femxa permite avanzar desde cualquier dispositivo y sin autorización empresarial. Los tutores acompañan el proceso formativo con clases y foros participativos. Para obtener el título, es imprescindible permanecer conectado al aula virtual durante toda la sesión.

El curso de Liderazgo y Gestión del Cambio pone el foco en las personas, la innovación y la cultura colaborativa. / Freepick / EPE

Formación financiada con fondos europeos

El programa Generación Digital PYMES forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuenta con financiación de Next Generation EU, impulsando la digitalización en toda España.

Cómo inscribirse a los cursos

Los inicios son periódicos para que puedas elegir la fecha que mejor encaje. Consulta el calendario actualizado y la disponibilidad al inscribirte. La convocatoria finaliza el próximo 13 de abril.