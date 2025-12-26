Samsung lanza un videojuego basado en inteligencia artificial para detectar de forma precoz el deterioro cognitivo

Samsung España ha dado un paso significativo en la intersección entre tecnología y salud con el lanzamiento de The Mind Guardian, un videojuego basado en inteligencia artificial diseñado para el cribado a gran escala de signos tempranos de deterioro cognitivo, uno de los primeros síntomas asociados a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

La aplicación, pensada para personas mayores de 55 años sin síntomas evidentes, ofrece una prueba de autoevaluación de memoria accesible, gratuita y fácil de usar. Con una precisión del 97%, el proyecto se posiciona como un avance relevante en la detección precoz de las demencias, patologías que solo en España afectan a unas 800.000 personas.

¿Cómo funciona?

Su aspecto más novedoso es la combinación de tres elementos científico-tecnológicos: la gamificación de pruebas de memoria convencionales para la detección del deterioro cognitivo usados en entornos sociosanitarios y el análisis basado en inteligencia artificial y aprendizaje automático (machine learning), cumpliendo los criterios de validez psicométrica en la construcción de los tests digitalizados.

Tras una sesión de unos 45 minutos, The Mind Guardian ofrece a los usuarios una solución sencilla y de acceso universal para identificar posibles signos de deterioro cognitivo.

The Mind Guardian ofrece a los usuarios una solución para identificar posibles signos de deterioro cognitivo. / D.R.

Un propósito real

En un contexto en el que la detección precoz resulta clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes, The Mind Guardian agiliza la detección inicial para favorecer un acceso más temprano a terapias y tratamientos.

Avalado por la Sociedad Española de Neurología y por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), busca reducir barreras, así como facilitar la planificación personal y familiar ante posibles diagnósticos.

Un proyecto con más de una década de investigación

El origen de The Mind Guardian se remonta a 2014, cuando se creó un grupo de investigación multidisciplinar en las universidades de Vigo y Santiago de Compostela, integrando perfiles de los ámbitos tecnológico y sociosanitario.

A partir de estos trabajos, el Grupo de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (GIST) del centro de investigación atlanTTic, perteneciente a la Universidade de Vigo, desarrolló una batería de seis videojuegos orientados a evaluar distintos tipos de memoria y atención, todos ellos basados en test convencionales utilizados en entornos clínicos.

Entre 2016 y 2023, estas herramientas fueron probadas en centros de día, asociaciones de personas mayores y entidades especializadas en demencias, como la Asociación Gallega de Familiares con Alzhéimer (AFAGA). Los resultados más recientes, obtenidos a partir de 152 usuarios, confirmaron una precisión del 97% y una alta aceptación por parte de los participantes.

Los estudios permitieron concluir que la evaluación de la memoria episódica, semántica y procedimental era suficiente para identificar de forma estadísticamente significativa si una persona se encontraba sana, presentaba deterioro cognitivo leve o padecía demencia en un proceso de cribado. El proyecto terminó con una tesis doctoral y diversas publicaciones en revistas científicas de alto impacto, además de validaciones de usabilidad realizadas en varios países europeos.

De la investigación a la aplicación

En 2022, Samsung Iberia y la Universidad de Vigo comienzan a explorar la posibilidad de ofrecer estas pruebas en formato de aplicación gratuita para autoevaluación en ámbito domiciliario y facilitar así un cribado inicial a gran escala para, finalmente, firmar en 2024 un convenio de colaboración entre la Universidade de Vigo y Samsung Iberia para impulsar el desarrollo y puesta a disposición de The Mind Guardian, de cuyos derechos es titular la Universidade de Vigo.

Con este lanzamiento, Samsung refuerza su apuesta por la innovación con impacto social, demostrando cómo la tecnología y la inteligencia artificial pueden convertirse en aliadas clave para afrontar algunos de los grandes retos de la salud pública.