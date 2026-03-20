Torroella de Montgrí y L'Estartit: naturaleza, mar y cultura en el corazón de la Costa Brava

En primavera, el territorio se transforma. Los campos cambian de color y el clima invita a caminar sin prisa y acercarse de nuevo al mar. Centinela del Empordà y faro del Mediterráneo, el Castillo del Montgrí y las Islas Medes dan la bienvenida a quienes aprovechan esta época del año para desconectar de la rutina, recuperar energía y reencontrar la calma.

El gran elemento diferencial del destino es el Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Baix Ter. En un espacio compacto se concentra una extraordinaria diversidad de paisajes que resumen la esencia mediterránea. Antes del bullicio estival, este es el momento perfecto para descubrirlo con tranquilidad. El 80% del territorio forma parte de este parque natural accesible, pensado para todos los públicos. El macizo del Montgrí ofrece itinerarios familiares, rutas que conducen a ermitas y fortificaciones, y recorridos más exigentes para amantes del trekking o la escalada.

Playa de L'Estartit / D. R.

Sentir la llamada del mar

Con cerca de 15 kilómetros de litoral, Torroella de Montgrí y L'Estartit despliegan paisajes que se adaptan a todas las formas de vivir el Mediterráneo y disfrutar del mar en primavera. A lo largo de la Costa del Montgrí, pequeñas calas escondidas entre acantilados ofrecen rincones tranquilos en plena naturaleza. En la desembocadura del Ter, las playas naturales y sistemas dunares dibujan un paisaje abierto y cambiante. L’Estartit, la gran playa urbana de arena fina y pendiente suave, con todos los servicios, es ideal para disfrutar en familia.

Pero el mar aquí es mucho más que sol y toalla. Frente a la costa se levantan las Islas Medes, una de las reservas marinas más valiosas del Mediterráneo occidental, con una vida submarina excepcional. El entorno puede descubrirse de forma respetuosa: el buceo encuentra aquí uno de los mejores enclaves de Europa, entre gorgonias, peces de colores y fondos rocosos llenos de vida, con opciones para expertos y principiantes.

Quienes prefieren la superficie pueden practicar snorkel o embarcar en barcos de visión submarina, especialmente atractivos para familias. También es posible recorrer la costa en kayak, paddle surf o en embarcaciones turísticas que permiten contemplar los acantilados del Montgrí desde una perspectiva única. El Espai Medes completa la experiencia como centro interpretativo del ámbito marino del Parque, con una exposición interactiva y un audiovisual inmersivo que permite sumergirse en las islas sin mojarse.

Islas Medes / D. R.

Aventuras para compartir en familia

La primavera invita a compartir tiempo en familia y vivir experiencias activas, educativas y divertidas. Para ello, el Museo del Mediterráneo, en Torroella de Montgrí, propone descubrir el territorio a través de los sentidos, explicando la relación entre el macizo, la llanura del Baix Ter y las Islas Medes mediante visitas guiadas y propuestas participativas.

En L'Estartit, los más pequeños pueden convertirse en exploradores con la ruta autoguiada del Estar y Tit. Estos dos personajes les acompañan en un recorrido por el pueblo y su entorno natural lleno de juegos, descubrimientos y un pequeño obsequio final en la Oficina de Turismo.

Espai Medes / D. R.

Historia y cultura con identidad propia

Si L’Estartit mira al mar, Torroella representa la esencia histórica y cultural. Antigua villa real rodeada de campos regados por el tramo final del Ter, conserva un casco antiguo de estructura medieval que invita a pasear entre palacios y casas señoriales. La plaza de la Vila es su corazón social; cada lunes acoge el mercado semanal y, a menudo, sardanas y actividades culturales.

La vida cultural es otro de sus atractivos, con equipamientos y fundaciones como la Fundación Vila Casas y la Fundación Mascort, ubicadas en edificios históricos que combinan patrimonio y arte contemporáneo. A pocos minutos, el Espai Ter se ha consolidado como auditorio de referencia, con programación estable de artes escénicas y música. Una oferta que, sumada al ambiente tranquilo y acogedor de la villa, convierte a Torroella de Montgrí y L’Estartit en un destino para disfrutar del tiempo sin prisas.

Plaza de la Vila / D. R.

Más información en visitestartit.com y parcnaturaldelmontgri.cat