El parkour llevará velocidad, creatividad y espectáculo a Graviteo A Coruña Xacobeo

Un muro, una barra o un desnivel pueden ser un obstáculo para cualquier persona que pasea por la calle y, al mismo tiempo, el inicio de un recorrido para un atleta de parkour. En competición, esas decisiones se toman en apenas unos segundos: dos atletas buscan el camino más rápido entre los módulos o construyen una sucesión de saltos, giros y acrobacias que no se repite de una ronda a otra. Del 18 al 20 de septiembre, esa forma de mirar y recorrer la ciudad llegará a Graviteo A Coruña Xacobeo con la celebración del Campeonato de España de Parkour, una de las competiciones estrella del festival de deportes urbanos que ocupará O Parrote.

Simon Richman, seleccionador nacional de parkour de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG), define la disciplina como un deporte accesible y fácil de comprender para el público, pero capaz de alcanzar una enorme complejidad en la élite. Su atractivo nace tanto de la espectacularidad de los movimientos como de la libertad para resolver cada recorrido. “Todos tienen un estilo propio y, aunque existen unas normas que deben respetar, se aprecia cómo cada persona expresa su personalidad”, explica.

Paseo Marina Parrote (A Coruña) GRAVITEO llega al Paseo de la Marina y la Explanada del Parrote de A Coruña. El festival de deportes urbanos, organizado por Prensa Ibérica con el impulso de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, el Concello da Coruña y Tranvías de A Coruña, la colaboración de La Real Federación Española de Gimnasia y La Federación Galega de Montañismo y el patrocinio de Estrella Galicia y Bico de Xeado, reunirá competiciones nacionales e internacionales de psicobloc, escalada y parkour.

Una carrera contra el tiempo y un ejercicio de creatividad

El Campeonato de España de Parkour permitirá descubrir en Graviteo A Coruña Xacobeo las dos grandes modalidades competitivas del parkour. La primera es Speed, una carrera en la que dos participantes recorren al mismo tiempo calles paralelas y gana quien llega antes a la meta. Cada atleta debe leer los obstáculos, elegir una trayectoria y encontrar la manera más eficaz de completarla. “Las carreras duran entre veinte y cuarenta segundos. Es muy fácil seguir la competición”, señala Richman.

La segunda modalidad es Freestyle, donde cada participante construye su propia “línea”, una sucesión de movimientos y acrobacias adaptada a los módulos del circuito. La puntuación combina la dificultad con la ejecución y valora aspectos como la seguridad, la calidad de las recepciones y la fluidez con la que se enlazan los elementos. “Vemos trucos espectaculares, pero se penalizan los riesgos innecesarios. Siempre priorizamos la seguridad”, destaca el seleccionador.

Esa libertad convierte cada actuación en una incógnita. “Nunca sabemos exactamente qué van a hacer hasta que llega el momento”, explica Richman. El aprendizaje comienza además desde edades tempranas. En las categorías de ocho a once años, señala, se utilizan módulos más blandos para que los niños se introduzcan progresivamente en la competición y aprendan los movimientos en condiciones seguras.

Una comunidad de “ejemplo” para otros deportes

Los practicantes de parkour también son conocidos como traceurs o traceuses, unas palabras procedentes del francés y vinculadas a la idea de trazar un recorrido. “Siempre se puede encontrar una forma única o más eficaz de completar una línea, tanto en la calle como en una competición. Por eso el parkour es tan impredecible y emocionante”, resume Richman.

La aparición de clubes y competiciones no ha eliminado el vínculo de la disciplina con la calle. Hay quienes comienzan en espacios urbanos y después buscan instalaciones con airbags, airtracks o módulos más seguros; otros trasladan al exterior la técnica adquirida en un club. También existen practicantes que nunca compiten y entienden el parkour como una forma de superarse, entrenar en grupo y disfrutar del movimiento.

Esa convivencia entre la calle, los clubes y la competición ha conservado uno de los rasgos esenciales de la disciplina: la comunidad. “Incluso en un Campeonato del Mundo, los atletas se ayudan entre ellos, aunque sean rivales. Al terminar una carrera o una línea, todos se abrazan y se felicitan”, destaca Richman. Los participantes comparten movimientos, se aconsejan durante los entrenamientos y celebran los logros de los demás. “Es un buen ejemplo para el resto de los deportes”, añade.

El parkour moderno creció a partir del movimiento natural, el arte del desplazamiento y el freerunning, y combina acciones como correr, trepar y saltar. La película Yamakasi contribuyó a su difusión internacional a comienzos de siglo. En España, Richman subraya el papel de Galician Urban Project (GUP), grupo al que considera el “más importante de la historia de la disciplina” en el país. Su origen gallego añade un vínculo especial a la celebración del Campeonato de España en A Coruña.

La aparición de clubes y competiciones no ha eliminado el vínculo de la disciplina con la calle / Alan Rubio

Un deporte con un sueño olímpico

La competición de Graviteo reunirá al equipo nacional y a varios referentes españoles. Marta Gutiérrez encadenó en 2026 el bronce en la Copa del Mundo de Montpellier y la plata en Estambul dentro de Speed. “Eso la convierte en la segunda chica más rápida del mundo (del parkour)”, expresa Richman. Eduardo Oliva fue séptimo en la final de Freestyle de Montpellier, mientras que Héctor Martínez alcanzó la fase decisiva de Speed. Además de ellos habrá un grupo de entre cien y 150 deportistas con un “buen nivel”.

Richman destaca también la evolución de la participación femenina en el parkour: “Está creciendo cada vez más en España y contamos con un gran nivel entre nuestras atletas”. Las pruebas femeninas y masculinas se disputan sobre el mismo recorrido y en las mismas condiciones, otro aspecto en el que considera que España se encuentra entre los países pioneros de la disciplina.

El seleccionador cree que el Campeonato de España también permitirá descubrir a la siguiente generación. El parkour forma parte de la Federación Internacional de Gimnasia, pero no es una disciplina olímpica por el momento, aunque su incorporación al programa de los Juegos se mantiene como una esperanza: “Esperamos que en el futuro se convierta en deporte olímpico”. Poder ver algún día a uno de esos jóvenes compitiendo por una medalla sería, admite, “el sueño”.

Su formato breve pero intenso, visual y sencillo de compartir ha encontrado además un espacio natural en las redes sociales. Richman confía en que Graviteo A Coruña Xacobeo produzca ese mismo efecto a pie de pista: “Animaría al público a acudir para descubrir el parkour y el resto de los deportes del evento. Es un deporte que engancha”. En O Parrote, cada obstáculo ofrecerá varias soluciones y cada atleta tendrá que encontrar la suya.