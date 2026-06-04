De deporte de nicho a fenómeno mundial: el Circuit de Barcelona-Catalunya, nuevo escenario del auge de la escalada

El Circuit de Barcelona-Catalunya abrirá sus puertas del 17 al 19 de julio para acoger a uno de los fenómenos deportivos que más ha cambiado en la última década: la escalada. Lo que durante años fue percibido como una disciplina muy vinculada a comunidades especializadas ha terminado convirtiéndose en un deporte con alcance internacional capaz de conectar competición, cultura urbana y nuevas generaciones.

Ese crecimiento quedará reflejado en GRAVITEO Urban Sport Festival, un evento que reunirá en Montmeló competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos y outdoor en un formato abierto al público y gratuito mediante inscripción previa y ticket digital. Dentro de esa propuesta, la escalada tendrá un papel protagonista con dos grandes citas continentales: el Campeonato de Europa de Búlder (World Climbing Europe Championship Boulder) y la Copa de Europa de Velocidad (World Climbing Europe Series Speed).

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Barcelona entra en el mapa continental de la escalada

La cita de Barcelona formará parte del calendario oficial europeo de World Climbing durante 2026, junto a sedes repartidas por países como Francia, Italia, Austria, Suiza o Alemania, dentro de una temporada que reúne algunas de las principales competiciones continentales de escalada. Que una competición europea de escalada llegue al Circuit de Barcelona-Catalunya explica también hasta qué punto ha evolucionado este deporte. Tradicionalmente asociado a entornos naturales o espacios muy especializados, hoy la disciplina encuentra nuevos escenarios capaces de acercarla a públicos más amplios y convertir cada prueba en una experiencia compartida.

La escalada lleva años creciendo dentro y fuera de la competición. La expansión de los rocódromos urbanos, el aumento de pruebas internacionales y su capacidad para conectar con nuevas generaciones han ampliado el alcance de una disciplina que ya forma parte del panorama deportivo global. En ese contexto aparecen propuestas como GRAVITEO, que integran competición de élite con espacios abiertos al público y una experiencia más amplia alrededor del deporte.

Dos disciplinas, dos formas de vivir la escalada

El formato reunirá dos modalidades tan populares como diferentes. El búlder pondrá el foco en la técnica, la creatividad y la fuerza sobre bloques de baja altura sin cuerda, donde cada movimiento obliga a resolver el recorrido casi como si fuera un problema físico y mental. La velocidad, en cambio, ofrecerá una competición completamente distinta: ascensiones explosivas sobre una pared oficial de 15 metros donde cada intento se decide en apenas unos segundos y donde la precisión y la reacción marcan la diferencia.

Dos maneras opuestas de entender la escalada que ayudan a explicar por qué este deporte ha conseguido ampliar tanto su impacto internacional en tan poco tiempo.

Una experiencia que va más allá del muro

La incorporación de ambas competiciones también refleja hacia dónde evolucionan muchos grandes eventos deportivos. En GRAVITEO el deporte no se plantea como una sucesión aislada de pruebas, sino como un espacio donde distintas disciplinas conviven durante varios días dentro de un mismo recinto. Quien acuda al Circuit de Barcelona-Catalunya podrá seguir una semifinal de búlder y, minutos después, acercarse a una zona de skateboarding, descubrir nuevas disciplinas, recorrer las distintas activaciones o compartir el ambiente general del festival.

El recinto funcionará así tanto como sede deportiva como punto de encuentro abierto al público. Esa convivencia entre comunidades distintas es precisamente una de las claves que también explica el crecimiento reciente de la escalada: aficionados que llegan por otras disciplinas y terminan descubriendo un deporte que nunca habían seguido antes.

Horarios y programación de la escalada en GRAVITEO Copa de Europa de Velocidad Viernes 17 de julio • Práctica de velocidad — 16:00 a 17:00 • Clasificatorias de velocidad (femenina y masculina) — 17:30 a 18:30 • Finales de velocidad (femenina y masculina) — 19:00 a 20:00 Campeonato de Europa de Búlder Sábado 18 de julio • Clasificatoria masculina de búlder — 08:30 a 14:45 • Clasificatoria femenina de búlder — 16:30 a 21:45 Domingo 19 de julio • Semifinales masculina y femenina de búlder — 10:00 a 12:30 • Presentación de finalistas y periodo de observación — 16:00 • Final masculina de búlder — 16:20 a 17:20 • Final femenina de búlder — 17:45 a 18:45

La celebración del Campeonato de Europa de Búlder y la Copa de Europa de Velocidad en GRAVITEO refleja un cambio que va más allá de la propia competición. La escalada sigue ampliando fronteras, conquistando nuevos espacios y acercándose a públicos que hace unos años parecían lejanos. Este verano, uno de esos escenarios será precisamente el Circuit de Barcelona-Catalunya.