Los nombres que harán historia en Alcobendas: las grandes figuras internacionales del Búlder y la Velocidad

Alcobendas se prepara para acoger una de esas citas mundiales marcadas en rojo. Del 28 al 31 de mayo, la explanada del polideportivo José Caballero acogerá la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, una parada de primer nivel que reunirá en un mismo escenario una prueba de Búlder -una de las seis del circuito mundial- y otra de Velocidad -una de las siete del calendario-. La dimensión del evento se entiende también en sus cifras: cerca de 300 escaladores de 40 países lucharán por el podio en una competición llamada a concentrar talento, espectáculo y una atención internacional poco habitual.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Visualización de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026.

Ese contexto ya situaba a la prueba madrileña entre las grandes fechas del año, pero la lista de inscritos termina de confirmar que Alcobendas verá de cerca a algunos de los nombres más sólidos del panorama actual. El cartel mezcla líderes consolidados, especialistas con experiencia en finales y jóvenes competidores que han ido ganando peso en el circuito. Supondrá un fin de semana que convertirá a la Comunidad de Madrid en punto de referencia de la escalada mundial durante cuatro días. Vamos con los nombres propios a seguir.

El inmejorable reclamo del búlder femenino

Oriane Bertone, la número 1 del ranking, estará en Alcobendas como la gran referencia internacional del Búlder. La francesa se ha consolidado como una de las mejores escaladoras del momento en la resolución de problemas sobre una pared.

Junto a ella competirá Annie Sanders, número 2 del ranking, en un cartel que reúne a varias de las grandes dominadoras actuales de la disciplina. La presencia de nombres situados en lo más alto del ranking convierte la prueba madrileña en un escenario privilegiado.

Además, el excelente nivel de la prueba se completa con otras escaladoras de gran peso como las japonesas Mao Nakamura y Melody Sekikawa, entre otras. La densidad del cuadro femenino promete rondas tan exigentes como emocionantes y abiertas.

Búlder masculino de gran nivel

En la categoría masculina de Búlder, el gran nombre entre los inscritos es el número 1 mundial, Sorato Anraku, y también Mejdi Schalck, número 2 del ranking. El japonés llega a Alcobendas con un perfil competitivo único que combina explosividad, lectura rápida de bloques y una regularidad que le ha permitido mantenerse en lo más alto del circuito. Su presencia eleva automáticamente el nivel de la prueba, el atractivo y le sitúa como uno de los grandes favoritos a la victoria.

A su lado, el bloque masculino presenta una nómina amplia, con nombres capaces de poner en dificultad a Sorato como sus compatriotas Tomoa Narasaki o Sohta Amagasa, entre otros nombres destacados. La igualdad será uno de los rasgos principales de la competición, con múltiples aspirantes preparados para aprovechar cualquier oportunidad.

La velocidad también trae estrellas

En Velocidad masculina, las miradas apuntan a Zach Hammer, actual número 1 del ranking y uno de los especialistas más rápidos del circuito internacional. Su presencia garantiza registros de primer nivel en esta vertiginosa disciplina. Muy cerca en la clasificación aparece Jianguo Long, segundo del mundo y otro de los grandes especialistas del circuito, cuya regularidad y explosividad garantizan un pulso de máximo nivel entre ambos. Junto a ellos estará uno de los héroes locales, Erik Noya Cardona, actualmente en el puesto 9 del ranking y consolidado como uno de los grandes referentes internacionales. Sin duda, será una de las figuras más esperadas por el público y eso también influirá en el resultado final.

En la categoría femenina, Yafei Zhou, número 1 del ranking, lidera una inscripción de gran nivel como una de las escaladoras más consistentes del circuito de velocidad. A su lado destaca también Emma Hunt, Yumei Qin o la española Leslie Romero, situada en el top 15 del ranking (14ª), que no solo será una de las grandes bazas nacionales, sino también una competidora con capacidad real para pelear por la victoria.

El acento español en Alcobendas

Además de los mencionados Erik Noya y Leslie Romero, también habrá espacio para mirar de cerca a la representación nacional, que llega con varios nombres capaces de dar contenido competitivo al evento en las cuatro categorías. En Búlder masculino, el prometedor Guillermo Peinado Franganillo acudirá como uno de los españoles presentes en la competición. En Búlder femenino, la atención se centra en Geila Macià Martín, quien afronta la cita como una de las escaladoras con mayor proyección internacional. En Velocidad femenina, Romero estará apoyada por nombres como Carla Martínez y en la categoría masculina, entre otros, Miguel Gómez acompañará también a Noya para, en definitiva, tratar de ponérselo difícil al ilustre cartel de escaladores y escaladoras internacionales que veremos en Alcobendas.

Con ese cruce de líderes mundiales, aspirantes al podio y nombres españoles bien posicionados, la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 se presenta como una cita marcada por la élite y el talento.