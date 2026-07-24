Con Baleària, las vacaciones empiezan a bordo del barco rumbo a Baleares

La brisa marina en la cubierta, el sol reflejándose sobre el Mediterráneo, la emoción de ver cómo el puerto queda atrás y la promesa de las islas acercándose en el horizonte. Antes de pisar la arena, del primer baño en aguas transparentes o de la primera sobremesa frente al mar, el viaje ya ha empezado.

El verano con B de Baleària es una forma de viajar a Baleares con más espacio, más comodidad y más libertad. Con tu familia o tus amigos, tu coche, todo el equipaje que necesitas, tu mascota y las ganas de disfrutar, para que el viaje sea la primera experiencia del verano.

Baleares, más cerca y con más libertad

Baleària conecta la Península con Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera desde puertos como Dénia, Valencia y Barcelona, adaptándose al ritmo de cada pasajero: la comodidad de los ferries, con camarotes y numerosos servicios a bordo, o la rapidez de los fast ferries. En ambos casos, viajar con el coche permite descubrir las islas de otra manera; en él cabe todo lo que hace falta para unas vacaciones completas: la sombrilla y la nevera de playa, los juguetes de los niños, la tabla de paddle surf...

Ya es verano a bordo

En el barco, cada pasajero encuentra su propio lugar en el viaje. Hay quien prefiere acomodarse en una butaca y leer o dejar pasar el tiempo con la calma de quien ya ha desconectado. Otros aprovechan la travesía para conectarse a internet, gracias a la incorporación de un wifi más estable y de alta velocidad. La digitalización también se nota antes de subir a bordo: en las rutas con Baleares, el embarque puede realizarse solo con el DNI, sin necesidad de mostrar la tarjeta de embarque.

Elige la comodidad de los ferries con camarotes y otros servicios o la velocidad de los fast ferries. / Baleària

En los ferries, los camarotes añaden descanso y privacidad. Para los niños el barco forma parte de la aventura: en muchos ferries hay zonas infantiles y, durante el verano, actividades pensadas para que la travesía se convierta en una experiencia más del viaje.

Salón Exclusive: viajar en grupo con privacidad

En los fast ferries que conectan la Península con Baleares, la acomodación Exclusive supone una forma distinta de vivir la travesía. Se trata de salones privados con capacidad para seis u ocho personas, reservados siempre como espacio completo, lo que garantiza su uso exclusivo para familias, grupos de amigos o pasajeros que viajan por motivos de trabajo. Los salones cuentan con butacas amplias, sofá con mesa central, smart TV, minibar y baño privado. Los pasajeros disponen además de conexión a internet gratuita, acceso a la oferta de restauración a bordo y embarque y desembarque preferente.

Viaja en grupo con privacidad con la acomodación Exclusive de los fast ferries de Baleària. / Baleària

Uno más de la familia

Las vacaciones también se planifican pensando en los acompañantes de cuatro patas. Baleària ha reforzado en los últimos años sus opciones para animales de compañía y más de 100.000 mascotas ya viajan cada año en sus ferries, que ofrecen diferentes opciones de acomodación para animales: zonas habilitadas con sistemas de vigilancia por webcam, camarotes pet-friendly y la posibilidad de viajar en transportín para las mascotas más pequeñas.

Más de 100.000 mascotas viajan cada año con Baleària. / Baleària

Comer mirando al Mediterráneo

La gastronomía también forma parte del viaje, incluso antes de llegar al destino. A bordo, la oferta de restauración permite desde un desayuno temprano hasta una comida o cena durante la travesía. La apuesta por productos de proximidad, junto con alternativas veganas y opciones para personas celíacas, amplía las posibilidades para distintos perfiles de pasajero. En una travesía hacia Baleares, comer bien a bordo no es solo una cuestión práctica: es una manera de empezar a saborear el Mediterráneo antes de desembarcar.

Comer bien para saborear el Mediterráneo antes de desembarcar. / Baleària

Rumbo Verde: viajar cuidando el mar

El equilibrio entre movilidad, innovación y sostenibilidad forma parte del rumbo verde de Baleària desde hace años. La compañía ha sido pionera en el uso de combustibles más limpios, como el gas natural o el biogás (en este caso, con travesías con emisiones netas cero), así como en la electrificación de los barcos o la incorporación de tecnologías vinculadas a la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Conectar territorios también implica hacerlo con una mirada responsable hacia el entorno que los une.

El modo verano con B también suma ventajas para quienes viajan con frecuencia. Baleària Club cuenta ya con 828.000 socios que acumulan puntos desde sus trayectos y pueden canjearlos por descuentos, consumiciones a bordo o promociones especiales.

Eleonor Roosvelt, una de las embarcaciones de Baleària. / Baleària

Hay viajes que terminan al llegar y otros que empiezan mucho antes. Viajar con Baleària permite llegar a las islas con el coche, con todo el equipaje, con la mascota, con tiempo para disfrutar a bordo y con la tranquilidad de hacerlo de una forma cada vez más sostenible. Esa es la esencia del verano con B de Baleària: una forma de mejorar el verano desde el primer minuto, convirtiendo el viaje en parte de la experiencia. Porque el verdadero upgrade del verano no está solo en el destino, sino también en cómo decides empezarlo.